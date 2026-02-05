ブロックチェーンロック社、KEYVOXを宿泊施設向け一元管理システム「MujInn」と連携を開始

ブロックチェーンロック株式会社

アクセス制御テクノロジーのリーダーであるブロックチェーンロック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡本 健、以下「ブロックチェーンロック」）は、宿泊施設向けスマートロックソリューション「KEYVOX」シリーズの展開をさらに加速するため、株式会社ゴールドバリュークリエーション（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：西銘 憲、以下「GVC」）が提供する宿泊施設向け一元管理システム「MujInn（ムジン）」と、スマートロック管理システム「KEYVOX」のシステム連携を開始したことをお知らせいたします。

連携の背景

現在、宿泊業界では深刻な人手不足が課題となっており、フロント業務の効率化やセルフチェックインの導入が急務となっています。特に、小規模ホテルや民泊施設においては、現地にスタッフを置かない「無人・省人化運営」へのニーズが高まっています。

本連携により、予約からチェックイン手続き、そして入室用カギの発行までをシームレスに自動化し、宿泊事業者様の運営コスト大幅削減と、宿泊者の利便性向上を実現します。

KEYVOX x MujInn連携の主な特徴

「MujInn」上で宿泊予約が確定・またはチェックイン手続きが完了すると、連動して「KEYVOX」から宿泊客専用の入室用コード（暗証番号）やQRコードが自動発行されます。

- フロント業務の完全非対面化 宿泊名簿の作成や本人確認（法令遵守）と連動してカギを自動発行。フロントでのカギの受け渡しが不要になり、完全非対面でのチェックインが可能になります。- リアルタイムな入退室管理 「誰が」「いつ」入室したかを「KEYVOX」を通じてリアルタイムに把握。清掃スタッフの入退室管理にも活用でき、運営の透明性が向上します。- セキュリティと顧客体験の両立 宿泊期間中のみ有効な使い捨てパスコードを発行するため、物理キーの紛失リスクや不正コピーの心配がありません。宿泊客は自身のスマートフォンや発行された暗証番号やQRコードでスムーズに入室できます。

<<主な対象施設>>

省人化ホテル・ブティックホテル：フロント業務を最小化したい施設

民泊（住宅宿泊事業）・一棟貸しヴィラ：現地にスタッフが常駐しない施設

無人ホステル・ゲストハウス：24時間いつでもセルフチェックインを提供したい施設

宿泊事業者向け一元管理システム「MujInn（ムジン）」について

「

MujInn管理画面

「MujInn」は、宿泊施設の無人・省人化運営をトータルでサポートする宿泊DXソリューションです。自社予約エンジン、OTA（オンライン旅行代理店）との在庫連携、さらには法令に準拠した非対面チェックイン機能（パスポート等による本人確認・宿泊名簿作成）までをワンストップで提供します。特に沖縄県内を中心に、リゾートヴィラから都市型ホテルまで幅広い導入実績を持ち、オペレーションコストの削減と宿泊体験の向上を同時に実現します。 URL：https://mujinn.com/

会社概要

株式会社ゴールドバリュークリエーション

代表者：代表取締役 西銘 憲

所在地：沖縄県宜野湾市宇地泊3丁目7-1

事業内容：宿泊施設向けDXソリューション「MujInn」の開発・運営、システム受託開発、Webマーケティング、AI開発

デザイナーやエンジニアが多数在籍するクリエイティブかつ技術力の高い開発集団です。「企業の価値と利益を最大化する」ことをミッションに掲げ、Webサイト制作から高度なシステム開発、AI活用まで幅広いソリューションを完全自社開発で提供しています。特に宿泊業界においては、沖縄で培った観光DXの知見を活かし、予約・決済・本人確認を自動化する「MujInn」を全国に展開。地域産業とテクノロジーを融合させ、未来の利便性を創造するプロダクト開発を推進しています。

会社概要：https://gvc.co.jp/

ブロックチェーンロック株式会社

代表者：代表取締役 岡本 健

所在地：東京都千代田区内幸町1丁目3-1

事業内容：アクセス制御プラットフォーム「KEYVOX」の開発・運営

インターネット、ブロックチェーン及びIoT業界での多くの経験を積んだ経営陣から構成され、ブロックチェーンとIoT専門の技術集団です。世界中の資産に安全なアクセスを提供するという意味の「Unlock the World」をミッションとして、東京を拠点に活動しています。世界中の遊休資産をブロックチェーンとIoTの力でより安全にシェアリングできる世界を目指し、「KEYVOX」サービス(アクセス権管理プラットフォームおよびIoTデバイス)の開発、展開を行っています。

サービス詳細： https://www.keyvox.co

会社概要 ： https://www.blockchainlock.com/