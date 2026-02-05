俳優・窪塚愛流のプロデュースブランド「jiu（ジウ）」2nd Collectionが登場！グリーン・ブルー・ピンクのカラーストーンで春夏のコーディネートに彩りを添えるアクセサリー
日曜劇場ドラマ『御上先生』、映画『恋を知らない僕たちは』など多くの話題作に出演し、注目度上昇中の俳優、窪塚愛流がプロデュースするアクセサリーブランド「jiu（ジウ）」から2nd Collectionが登場。2026年4月に予定している一般販売に先駆けて、2月5日（木）11時00分より先行販売を開始いたします。
窪塚愛流 コメント
このたび「jiu」から2nd Collectionを発表いたしました。
僕がアクセサリーを作るなら、
カラーストーンを使ったデザインを
作りたいという想いがありましたので、
こうして形にできたことがとても嬉しいです。
シンプルなデザインですが、
キラリと揺れるカラーストーンや、
揺れる地金の輝きで
思わず目を惹くような
遊び心あるデザインです。
たくさんの方に楽しんでもらえたらと思います。
一緒に2nd Collectionを楽しみましょう。
▼窪塚愛流 プロフィール
窪塚愛流 / Actor
2003年生まれ。2018年の映画「泣き虫しょったんの奇跡」で俳優デビュー。2021年から本格的に俳優活動を開始。2024年には映画『ハピネス』で初主演。初舞台『ボクの穴、彼の穴。W』にも出演。最近の出演作に映画『恋を知らない僕たちは』、ドラマ『御上先生』、NHK夜ドラ「あおぞらビール」、2月7日(土)より放送となる「CUT.編集された世界」に主演している。
▼窪塚愛流 オフィシャルサイト／SNSアカウント
公式サイト：https://tencarat.co.jp/kubozukaairu/
Instagram：https://www.instagram.com/airu_kubozuka/
窪塚愛流の作りたいデザインを形にした2nd Collection
窪塚愛流が手がけるアクセサリーブランド「jiu」から、2nd Collectionが登場。
今回は、窪塚愛流自身が、アクセサリーを作るなら取れ入れたいと話していたカラーストーンを春夏シーズンに相性の良い、グリーン・ブルー・ピンクのカラーを基調とした、見た目にも鮮やかなアクセサリーをラインナップいたしました。
《アイテムラインナップ》
◆Necklace
Muted Tone Necklace（ミュート トーン ネックレス）
・Type：Luxe（Silver925）
・Color：Gold×Blue Stone／Silver×Green Stone
・Size：60cm （※スライドチェーン）
・Price：19,800円（税込）
5つに並んだストーンが、顔周りを照らすように
セッティングされたネックレス。
ゴールド×ブルーストーン
シルバー×グリーンストーン
2種類で展開をしており、
その日の気分やコーディネートに合わせて
選んでいただけるアクセサリーです。
スライドチェーンで調整もしやすく、
一連でも重ね付けでも
お楽しみいただけるような仕様にしています。
留め具には、ロゴも刻印。
カジュアルにも、華やかなコーディネートにも
相性の良いアイテムです。
◆Bangle
Quiet Circle Bangle（クワイエット サークル バングル）
・Type：Luxe（Silver925）
・Color：Gold×Blue Stone,Silver×Green Stone
・Size：Sサイズ,Mサイズ
・Price：27,500円（税込）
シンプルなラインに
カラーストーンが一周するサークルモチーフが
きらりと色鮮やかな印象のバングルです。
サークルモチーフに並べられたカラーストーンが
どの角度から見ても輝きを放ち、
コーディネートのワンポイントに。
シーンを問わず
お楽しみいただけるアイテムです。
◆Ring
jiu line PinkyRing（ジウ ライン ピンキーリング）
・Type：Luxe（Silver925）
・Color：Gold×Blue StoneまたはPink Stone ／ Silver×Green StoneまたはPink Stone
・Size：FREE
・Price：9,900円（税込）
「jiu」の文字がデザインになった
ワンポイントのカラーストーンが
高級感を演出するピンキーリング。
ネックレスと同様
ゴールド×ブルーストーン
シルバー×グリーンストーン
2種類に加え、
ゴールド、シルバーどちらにもピンクストーンを
合わせたアイテムもラインナップしております。
春夏らしい印象のカラーリングで
コーディネートに華を添えてくれます。
◆Pierce／Earring
Spear Drop Pierce／Earing（スピア ドロップ ピアス／イヤリング）
・Type：Luxe（Silver925）
・Color：Gold×Blue StoneまたはPink Stone ／ Silver×Green StoneまたはPink Stone
・Price：16,500円（税込）
前回のDebut Collectionで展開した
Metal & Stone Brooch（メタルアンドストーンブローチ）
にも起用した尖りあるモチーフを取り入れたピアス／イヤリング。
ゆらゆらと揺れるチェーンのそばには
カラーストーンをあしらい
チェーンが揺れるたびに
顔周りを明るく華やかに魅せてくれます。
リングのカラーバリエーションと同じく、
ゴールド×ブルーストーン
シルバー×グリーンストーン
2種類に加え、
ゴールド、シルバーどちらにもピンクストーンを
合わせたアイテムもラインナップしております。
たくさんの方にお楽しみいただけるよう、
気分や好みに合わせてセレクトいただける
アイテムに仕上げました。
商品概要
ご購入 （公式オンラインストア）：https://www.jiu-online.jp
商品価格：9,900円（税込）～
商品種類：ネックレス1種／バングル1種／リング1種／ピアス・イヤリング1種
《先行期間限定》豪華特典＆お得な限定セット
先行期間内にご購入いただいた方へ、この期間しか手に入らないブランドオリジナルグッズをプレゼントいたします。また、全アイテムをお得にお買い求めいただけるコンプリートセットもご用意。詳細は公式オンラインストアをご覧ください。
Gold ラインナップ
販売スケジュール
先行期間：2026年2月5日（木）11:00～2026年2月11日（水）23:59
一般販売：2026年4月予定
先行期間限定の特典
１.ブランドオリジナル“ステッカー”をプレゼント！
先行期間内に商品をご購入いただいた全員にブランドオリジナル“ステッカー”をプレゼント。
２.窪塚愛流の直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント！
先行期間内にご購入いただいた方から抽選で5名様に窪塚愛流の直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント。
３.窪塚愛流の直筆プリントメッセージ・サイン入り“ポストカード”をプレゼント！
15,000円（税込）以上ご購入いただいた方に窪塚愛流の直筆プリントサイン入り“ポストカード”をプレゼント。
４.ブランドオリジナル“ミラー”をプレゼント！
＜Pre Order Limited Set＞ Completed Setをご購入いただいた方にブランドオリジナル“ミラー”をプレゼント。
５.先行期間限定のお得なセット
＜Pre Order Limited Set＞ Completed Set（4点）
内容：Muted Tone Necklace／Quiet Circle Bangle／jiu line PinkyRing／Spear Drop Pierce or Earing
価格：66,000円（税込）
＜Pre Order Limited Set＞Necklace＆Earitems Set（2点）
内容：Muted Tone Necklace／Spear Drop Pierce or Earing
価格：35,200円（税込）
＜Pre Order Limited Set＞Bracelet＆Ring Set（2点）
内容：Quiet Circle Bangle／jiu line PinkyRing
価格：35,200円（税込）
※発送は4月頃を予定しております。
※先行期間限定セットのカラーストーンはご購入画面にてお選びいただけます。
jiu（ジウ）について
jiuは、自由、自分、軸、揺るがない心、
万物、恵みの雨、充分（十分）
身に着けていると、勇気が持てる。
それは、数珠のように輝きをつなぎ
磁石のように魅力を引き寄せ
自信に繋がっていく
自分自身をこれまで以上に“愛せる”ブランド。
ロゴ「jiu」は
窪塚愛流が時間をかけて
想いを込めた直筆文字です。
最新情報は、ブランド公式サイトやSNSで随時発信中です。
▽公式オンラインストア／SNSアカウント
公式オンラインストア：https://www.jiu-online.jp
Instagram ：https://www.instagram.com/jiu__.official/
X ：https://x.com/jiu__official
TikTok ：https://www.tiktok.com/@jiu__official
LINE ：https://lin.ee/pwDtdVQ
会社概要
会社名 ：株式会社エスモードアート
所在地 ：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F
会社HP ：https://smode.co.jp/