情シスを疲弊させない！なぜ社内ヘルプ対応は減らないのか？ヘルプデスク×従業員教育で実現するおすすめの方法セミナーを開催

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）、マネーフォワードｉ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：今井義人）は、2026年2月12日（木）11時から、「情シスを疲弊させない！なぜ社内ヘルプ対応は減らないのか？ヘルプデスク×従業員教育で実現するおすすめの方法とは」セミナーを無料開催します。

Zoomでお気軽にご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_help_desk_employee_training/

開催の背景

企業のIT環境が複雑化する一方で、情シスには日々の社内ヘルプ対応が積み重なり、本来注力すべき業務に時間を割けない状況が続いています。

本セミナーでは、ヘルプデスク業務がなぜ減らないのか、その根本原因を「仕組み」と「従業員教育」の両面から解説します。AIによる自動応答で問い合わせ対応を効率化し、情シスの負荷を大幅に軽減する方法に加え、従業員のリテラシー向上によって“そもそも問い合わせを生まない”環境をつくるポイントも紹介。ヘルプデスクの最適化と教育の仕組み化を組み合わせ、情シスが本来の価値を発揮できる体制づくりを実現するための実践的なヒントをお届けします。

開催概要

セミナー名：情シスを疲弊させない！なぜ社内ヘルプ対応は減らないのか？ヘルプデスク×従業員教育で実現するおすすめの方法とは

日時：2026年2月12日(木) 11:00 - 12:00

費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。

形式：オンライン(Zoom)

申込締切：開催日当日の開始時間まで

お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

マネーフォワードｉ株式会社について

会社名：マネーフォワードｉ株式会社

本社：東京都港区芝浦 三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階

代表取締役社長：今井義人

設 立：2021年 2月

公式サイト：https://admina.moneyforward.com/jp

事業内容：インターネットサービス開発

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,200社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援