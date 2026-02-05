【星のや沖縄・星のや竹富島】混雑前の沖縄で叶える、安らぎのプライベートリトリート

星野リゾート星のや沖縄のインフィニティプール

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。海に抱かれる沖縄ラグジュアリーの最高峰「星のや沖縄」と、琉球赤瓦の集落が広がる離島のリトリート「星のや竹富島」では、夏本番の賑わいを前に、平均気温25度前後（＊1）という、実は一年で最も快適に屋外を楽しめる季節に、初夏をいち早く満喫できる沖縄ならではのリトリート滞在を提案します。好評につき今年も、5・6月限定の特別プラン「早割 沖縄夏前旅プラン」を用意しました。夏を先取りする特別な3つの特典を楽しめる、3泊4日の期間限定の贅沢なプランです。

＊1 気象庁「那覇（沖縄県) 日平均気温の月平均値」

背景

沖縄の梅雨は、雨が降り続くことが少なく、強い雨が降った後には晴れ間が広がるのが特徴です。この時期、日照時間は長く、5月には海水温が約25度と快適で、屋外での時間を楽しむのに最適な季節です。夏のピークシーズンの賑わいとは異なり、5・6月の沖縄は過ごしやすく、静かで落ち着いた雰囲気が漂います。澄んだ空や穏やかな風を感じながら、プールサイドでのリラックスタイムや、敷地内を散策するひとときは、都会では味わえない心地よさです。

星のや沖縄 5・6月におすすめの過ごし方はまうり朝食

１ 琉球の暦

旧暦に基づく沖縄独自の行事や祭祀を通じ、琉球王朝から続く文化を昇華し、現代と未来へ繋げるプログラム。

■3月1日～5月31日：はまうり朝食（1食 5,600円）

沖縄の伝統文化で、旧暦の3月3日にごちそうを持って浜に集まり、海水に浸たり健やかな1年を願う女性の祭事。この風習にならい海辺での重箱料理の朝食を提供します。はまうりにちなんだ琉球音楽や庭めぐりで、滞在中は沖縄の旧暦文化とともに過ごせます。

■5月15日～6月30日：ユッカヌヒー（南風サバニ 1名 8,000円、張り子の絵付け体験 1名 3,000円）

沖縄では旧暦5月4日に海の神様に祈り豊漁を願い、漁港では玩具市で子供達の成長を願う伝統行事があります。星のや沖縄でも、伝統漁船でのハーリー体験や張り子の絵付け体験に玩具市、焼き菓子の振る舞いなどを行います。



２ ゆんたく庭めぐり

毎日どなたでも体験可能。5・6月は沖縄の代表的な植物「月桃」が美しく花を咲かせ、南国らしい植栽たちが生い茂る庭を星のや沖縄のスタッフとともにめぐります。沖縄の生活に根付き、親しまれてきた植物を身近に感じられる体験です。

３ 海風アフタヌーンティー

海と春の花々に包まれたプールサイドで優雅に楽しむアフタヌーンティー。琉球王朝時代の「盛菓子（ムィグヮーシ）」を現代風にアレンジし提供します。沖縄の春を告げる月桃、シークヮーサー、ジャスミンなど、香り豊かな素材のスイーツとセイボリーを堪能できます。施設の庭で収穫した月桃の工芸品がテーブルを飾り、サンゴ礁の海を臨む特等席で至福のひとときを過ごせます。

星のや沖縄「早割 沖縄夏前旅」3つの特典

１ 「宵涼みナイトプール」でのワンドリンク

穏やかな旋律が特徴的な琉球古典音楽の優美な音色と、波音が織りなす心地よい調べに包まれながら、グラスを片手に過ごす時間を提案します。用意するワンドリンクは、シャンパーニュ、南国らしいカクテルやモクテルなど、多彩なセレクションで、南国の夜にふさわしい一杯を選べます。24時間利用可能な加温式プール（ナイトプール）で、夜の静けさや涼やかな風と一足早い夏の気配を感じる贅沢なひとときです。

２ 海辺の琉球ティーセット

全室オーシャンフロントの客室では、目の前に広がる青い海を眺めながら、心地よい海風に包まれて過ごすひとときを提案します。客室内には、沖縄紅茶と沖縄素材の香りが広がる小菓子を用意。土間ダイニング、テラス、床座リビングといった多彩な空間が広がり、その日の気分や時間帯に合わせて好きな場所でくつろげます。夏の訪れを感じる心地よい午後、目の前の海と自然に囲まれた空間で、心身ともにリラックスできる贅沢なプライベートタイムです。

３ 「バンタカフェ by 星野リゾート」の2,000円分チケット

バンタカフェ by 星野リゾート

圧倒的な絶景とスケールを誇る国内最大級の海カフェ「バンタカフェ」で利用可能な2,000円分のチケットを提供します。海を見渡す崖の上から浜辺へ続く敷地内には自然の地形を活かした4つのエリアがあり、お気に入りの場所でくつろぎながら沖縄らしいフードやスイーツが楽しめます。また、季節ごとのイベントも充実。5月は地元沖縄のアーティストの作品に触れる「海辺のアートdays」、6月には旬の南国フルーツを堪能できる「まーさんトロピカルフェア」を開催します。

星のや沖縄「早割 沖縄夏前旅」概要

期間 ：2026年5月6日～7月1日

特典 ：宵涼みナイトプールでのワンドリンク、海辺の琉球ティーセット、バンタカフェの2,000円分チケット

定員 ：1日1組（2名様まで）

予約 ：公式サイト( https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa/ )にて2週間前までに要予約

星のや竹富島 5・6月におすすめの過ごし方星降る夜の深呼吸

１ 星降る夜の深呼吸

春から初夏にかけて、南十字星や春の大曲線など本州では見ることのできない星座を観賞し、深呼吸しながらゆっくりとしたストレッチを行います。



２ 島ハーブのバスソルト作り

月桃やホウオウボクの花が満開を迎えるこの時期に、花を見ながら散策し、収穫したハーブでオリジナルバスソルト作りを楽しめます。

３ 自家栽培の藍で彩る染物体験

5・6月は、竹富島では藍の収穫が盛りを迎えます。星のや竹富島の畑で収穫された新鮮な藍を使い、ハンカチや手拭いに珊瑚や貝殻を使って模様をあしらい、自分だけのオリジナル作品を作れます。

＊5・6月の間に週1回、1名3,993円(税・サービス料込）にて開催予定。

星のや竹富島「早割 沖縄夏前旅」3つの特典

１ 島の春を満喫した夜に楽しむハーブティ

ハーブティー

夕日が沈み、南十字星などの星空が輝く静かな島の夜に、集いの館にてハーブティーを提供します。医者がいなかった竹富島では、命草（ぬちぐさ）と呼ばれるハーブや野草が、人々の健康を守るために古くから生活の中に取り入れられてきました。ハーブの香りを味わい島の自然のエネルギーに満たされながら、夜の静けさや星空の美しさを堪能するひとときです。

２ 空に包まれるプールでのワンドリンク

星のや竹富島のプールサイド

星のや竹富島の中心に位置し全長46mの楕円形プールは、すり鉢状のプールは空を映し出す器をイメージしています。床面に黒いタイルを敷くことで、日中は青空を夜は星空を映しこみ、自然との調和が図られたデザインで、空と水面が一体となり、青空や夜空を楽しむ特等席です。本プランでは屋外で過ごしやすい5・6月に南国の木と心地よい風を感じながら、プールサイドで楽しむドリンクを提供します。

３ 島の伝統工芸品「クバオーニ」

クバオーニ

「クバオーニ」はヤシの一種であるクバの葉を使った、伝統的な扇です。軽量で丈夫な素材のため、風

をよく通し、沖縄の夏に風を感じながら涼を取るために使われます。客室やプールサイドなど様々なエ

リアで、八重山の風情を楽しむひとときを演出します。

星のや竹富島「早割 沖縄夏前旅」概要

期間 ：2026年5月6日～7月1日

特典 ：ハーブティー、プールサイドドリンク、クバオーニ

定員 ：1日1組（2名様まで）

予約 ：公式サイト( https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyataketomijima/ )にて1カ月前までに要予約

■星のや沖縄

海に沈む夕日を臨むインフィニティプール

海と共に暮らす、琉球文化を昇華させた「グスクの居館」。沖縄の史跡から発想を得た「グスクウォール」と自然海岸に囲まれた敷地に、色彩豊かな畑と庭、海に臨む客室や沖縄文化を体験する道場が広がる、沖縄の贅沢を集めた海岸線に沿うリゾートです。

所在地 ：〒904-0327 沖縄県中頭郡読谷村字儀間474

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：100室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊 170,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）＊通常予約は2泊より

アクセス：那覇空港から車で約1時間（空港リムジンバスあり＜有料＞）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa

■星のや竹富島

見晴台から望む集落景観

竹富島の東に位置する琉球赤瓦の集落「星のや竹富島」。約2万坪の敷地には、島内の家々と同じように「竹富島景観形成マニュアル」に従い、伝統を尊重して建てた戸建の客室、白砂の路地、プール、見晴台などがあり、小さな集落が構成されています。

所在地 ：〒907-1101 沖縄県八重山郡竹富町竹富1955

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：48室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊 147,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）＊通常予約は2泊より

アクセス：石垣港よりフェリーで約10分 竹富港より送迎有

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyataketomijima/

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/