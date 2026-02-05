肉の祭典「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」開催決定！

■肉の祭典"肉祭"が2026年は3会場で開催！厳選された旨い肉料理が大集合！

■「肉祭2026」第2弾はお台場で「ホットドッググランプリ」

株式会社アドギルド・ジャパン

来場者の投票で頂点を決めるアツい戦いが繰り広げられます！厳選されたホットドッグが大集合！自慢の定番メニューからイベント限定メニューまで！さらに、肉祭ならではの肉料理やスイーツもご用意。公式ソングのライブパフォーマンスやDJなどライブステージも！ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

■前回の様子

■肉祭で大人気のフォトスポットも設置！

SNS映えする肉グッズを持って撮影するフォトスポットが今回も登場！

■暑い夏に嬉しい！アサヒスーパードライが"キンキンタンブラー"で楽しめる！！

夏のフードフェスで飲むビールを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。しかし、暑い時期のビールはすぐにぬるくなってしまう、、そんな時代は終わりです！キンキンタンブラーで最後のひと口まで冷たく、美味しくアサヒ スーパードライをお楽しみいただけます。

※キンキンタンブラー利用店は当日のパンフレットでご確認ください。

■みんなが口ずさむ！肉祭公式テーマソングが生で聴ける！！

ニクマツリ～タベマクリノミマクリ～

作詞・作曲：YOU-10

美味しいお肉とビールで乾杯！"肉ばっかり食べればいい！"

最高の音楽と一緒に楽しもう！毎日13時にステージで披露！

https://linkco.re/gYmpADxP

▼開催概要

【イベント名称】肉祭presentsホットドッググランプリ2026

【ホームページ】https://nikumatsuri.jp(https://nikumatsuri.jp/)

【開催日】6月12日(金)～6月14日(日) 3日間

【開催時間】10:00～18:00

【会場】〒135-0091 東京都江東区青海1丁目1 セントラル広場

【入場料】無料（飲食代は別途）

【購入方法】現金／タッチ決済／電子マネー（Suica・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

【主催・お問い合わせ】

肉祭実行委員会

Email：info@nikumatsuri.jp TEL：03-6811-1135（平日10時～18時）

■「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」と同時開催！

「ペットもヒトも一緒に楽しめる」をコンセプトに、愛犬家が1日中楽しめるイベントです。全国から集まるペット関連ショップのブースをはじめ、ドッグランや犬種別オフ会、愛犬との思い出を残せるフォトブースなどを展開。わんちゃんのおやつやお洋服なども実際に手に取って選べるのも、本イベントならではの魅力のひとつ。ペット

とヒトがともに過ごす特別な一日をご提供。

【イベント名称】ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場

【開催日】2026年6月12日(金)～6月14日(日)

【開催時間】9:30～16:30

【入場料】無料

■「クリエイターズフリマ！2」と同時開催！

UUUM株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 梅景 匡之、以下「UUUM」）は、昨年大盛況に終わったYouTubeやSNS、ライブ配信などで活躍するインフルエンサーのフリーマーケット「クリエイターズフリマ！」を2026年もシンボルプロムナード公園 セントラル広場（東京都江東区）で2026年6月12日(金)～14日(日)に開催します。動画で紹介されたアイテムや、インフルエンサーお気に入りのものや私物、グッズなど、さまざまな出品マーケットをお楽しみください！また、出店を希望するインフルエンサーも募集いたします。詳細は以下をご覧ください。

【イベント名称】クリエイターズフリマ！2

【開催日】2026年6月12日(金)～6月14日(日)

【開催時間】10:00～18:00

【入場料】無料

【特設サイト】https://creatorsflm.com

※インフルエンサーが常時お店にいるとは限りませんのであらかじめご了承ください。

出演状況などは今後の出店ラインナップやタイムスケジュールなどでご案内いたします。