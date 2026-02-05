北九州発・実際に回せるネジ型のチョコレート「NEJI CHOCO LABORATORY」をCake.jpにて取り扱い開始
ケーキ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、北九州発の実際に回せるネジ型のチョコレート「NEJI CHOCO LABORATORY」の12商品の取り扱いを開始します。
NEJI CHOCO LABORATORY Cake.jp内販売ページ
https://cake.jp/shops/13019/
NEJI CHOCO LABORATORYについて
北九州は、近代日本の発展を支えた製鉄業で成長した街で、2015年、官営八幡製鉄所関連の施設が世界文化遺産に登録されました。そして「北九州らしいお土産をつくりたい」という想いから生まれたのが、実際に回せるネジ型のチョコレート「ネジチョコ」。着目したのが、緻密な立体を再現できる3Dプリンターです。その後、2020年にオートメーション化による量産体制を整えた工場と学生たちといっしょに研究できるラボ機能を持った「ネジチョコラボラトリー」が完成しました。ここから新時代のものづくりの可能性を広げていきます。
商品一覧（抜粋）ねじチョコ5個入り
『明治日本の産業革命遺産』が世界遺産に登録されました。 この遺産群の中には、北九州市の『官営八幡製鉄所関連施設』が含まれています。 “世界遺産のある街・北九州”のお土産として製鉄所の鉄をイメージした、ボルトとナットの形のチョコレートが生まれました。 チョコレート型は3Dプリンタで作成し、ネジチョコは作られています。 カカオ50%のスイートチョコを使用して作られたボルトとナットのチョコレートは、実際に締めて遊ぶことが出来ます。
商品価格 ：648円（税込）※送料別
個数 ：8g×5袋
商品ページ：https://cake.jp/item/3435798/
ネジチョコ＆モンキーレンチチョコセット
見た目がリアルな工具チョコレートです。
商品価格 ：1,944円（税込）※送料別
商品ページ：https://cake.jp/item/3435806/
コク旨ベイクドチーズ
焼き加減にこだわり、なめらかな舌触りを追求したチーズケーキです。 食感のアクセントとして、しっかり焼き込んだタルト生地を底に敷きました。 GRAN DA ZURが作る特別なチーズケーキの味わい深いコクと旨味をお届けします。 フランス有数の酪農地域である、ブルターニュ地方の新鮮な原乳のみを使用し、その風味を最大限に活かしたクリームチーズと、4種の原乳菌発酵による奥行きのあるコクの軽い酸味が特徴の九州産チーズをブレンドした味わいをお楽しみください。
商品価格 ：2,268円（税込）※送料別
商品ページ：https://cake.jp/item/3435808/
ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは
2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。
https://cake.jp/
