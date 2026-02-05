「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」3イベント同時開催決定&出店者募集スタート！

株式会社FLAFFY

“ペットとヒトの関係をフラットに”をコンセプトに、約18万フォロワーの国内最大級の犬情報メディア事業や人間の服を愛犬の服にリメイクするサービスを展開する株式会社FLAFFY(本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙/以下 当社)は、昨年6月に開催し約10万人の来場で大盛況となった、ペットとヒトが一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ」を、今年6月に第4回目として開催することを決定いたしました。それに伴い、イベントを共に盛り上げていただける出店者さまの募集を開始いたします。

■イベント概要

当社は、ペットもヒトも一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」を6月に開催いたします。前回よりもパワーアップしてわんちゃんエリアを充実させ、引き続きヒトも楽しめるキッチンカー等も出店予定です。前回6月に大好評だったクリエーターズフリマも同時開催予定！

わんちゃんと一緒にお食事やお買い物を楽しめる新しい体験を、コンテンツをパワーアップさせてご提供いたします。

＜イベント詳細＞

【イベント名】ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場

【開催日程】2026年6月12日(金)～14日(日)

【開催時間】9:30-16:30

【開催場所】お台場セントラル広場及びプロムナード(東京都江東区⻘海１丁目１)

【想定動員人数】3日間の合計：約70,000名～100,000名

【入場料】無料

【出店費用】130,000円～（ブースサイズ等により変動）

【出店お申込みフォーム】https://forms.gle/1wZ6tscHdRD5ZkSj8

※申込期限:3月16日(月)23:59まで

＜前回の様子＞[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aLD9NuLKfE8 ]

昨年、2025年6月6日～8日の3日間、東京・お台場で開催された「ジャパンわんこフェスタ2025」は、約250店舗が集結し、約10万人が来場した大盛況のイベントとなりました。会場には、おやつや洋服、ヘルスケア商品など多彩なペット関連ブースが並び、来場者は愛犬とともに買い物やさまざまな体験を楽しみました。さらに、多数のキッチンカーも並び、ヒトもわんちゃんも一緒に楽しんでいる姿が印象的でした。また、同時開催された、有名インフルエンサーやYouTuberが集結する「クリエイターズフリマ！」も大きな賑わいを見せ、終日長蛇の列ができるほどの盛況ぶりとなりました。

■楽しいコンテンツ盛りだくさん！前回よりもパワーアップ！

当イベントでは、「ペットもヒトも一緒に楽しめる」をテーマに、バラエティ豊かなコンテンツをご用意しています。愛犬と一緒に思い出を残せる多彩なフォトブースをはじめ、前回開催時に大好評を博し、長蛇の列ができた「わんわん抽選会」や、定番コンテンツとして親しまれている「わんこ証明写真」が、イベント限定フレームで登場します。さらに、イベント限定グッズもラインアップを拡充予定。来場者の皆さまに、より一層お楽しみいただける充実した内容でお届けいたします。

毎回大人気の「犬種別オフ会」イベント限定フォトスポット■出店者・協賛企業さま募集中

「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」にてイベントを一緒に盛り上げてくださる出店企業さまを募集しております。募集要項、規約を事前にご確認いただき、ご同意の上、下記フォームよりお早めにお申し込みくださいますようお願いいたします。

＜詳細＞

・出店概要：https://ourl.jp/m1Auu

・お申し込みフォーム：https://forms.gle/1wZ6tscHdRD5ZkSj8

・募集締切：3月16日(月)23:59まで

※先着順での受付となります。ご希望の方はお早めにお申し込みください。

※なお、定員に達し次第、募集期間内であっても受付を終了いたしますので、予めご了承ください。

＜当イベントに関するお問い合わせ先＞

ご不明点などございましたら、以下までお気軽にお問い合わせくださいませ。

https://forms.gle/1derRLL3qvW3J8hM6

■大人気の「クリエイターズフリマ！2」も同時開催！

昨年大盛況に終わったYouTubeやSNS、ライブ配信などで活躍するインフルエンサーのフリーマーケット「クリエイターズフリマ！」を2026年も開催！動画で紹介されたアイテムや、インフルエンサーお気に入りのものや私物、グッズなど、さまざまな出品マーケットをお楽しみください！

詳細はこちら：https://creatorsflm.com/

■「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」も同時開催決定！

肉料理の祭典"肉祭"の派生イベントとして誕生した「ホットドッググランプリ」。来場者の投票で頂点を決めるアツい戦いが繰り広げられます！厳選されたホットドッグが大集合！自慢の定番メニューからイベント限定メニュー、スイーツもご用意。公式ソングのライブパフォーマンスやDJなどライブステージも！ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

■株式会社FLAFFYについて

【FLAFFY会社概要】

代表： 廣田 智沙

本社： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

設立日：2021年7月15日

WEBサイト：https://flaffy.me/

FLAFFY(フラッフィー)とは、"ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー17.9万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。

※2026年2月4日時点のフォロワー数

＜当社の事業内容＞

(1)メディア事業｜『FLAFFY.me』（17万フォロワーのInstagramメディア）

(2) 体験型事業｜『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter：https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA



