【開催レポート】株式会社ぴんぴんきらり、日頃の感謝を伝える「きらり感謝祭2025」を開催

株式会社ぴんぴんきらり

株式会社ぴんぴんきらり（代表取締役：喜多尾衣利子）は、家事代行・ベビーシッターなどの生活支援サービス「きらりライフサポート」を展開し、シニア層を中心としたワーカー（通称：きらりさん）が、利用者にとっての“もう一人のお母さん”のような存在として寄り添うサービスを提供しています。

このたび同社は、日頃より現場で活躍するきらりさんへの感謝を伝える場として、2025年12月20日（土）に東京都渋谷区周辺にて「きらり感謝祭2025」を開催しました。

日頃より多くのきらりさんに支えられている中、本感謝祭では、特にご活躍いただいているきらりさんの中から約70名をお招きし、運営からの感謝やご利用者さまの想いを代弁してお届けするとともに、より一層のモチベーション向上や仕事への誇りを感じていただくこと、さらにきらりさん同士の交流を深めることを目的として企画しました。

開催概要

イベント名：きらり感謝祭2025

日時：2025年12月20日（土）

会場：東京都渋谷区 ユナイテッド株式会社さま社内スペース

参加者数：きらりさん 約70名

主催：株式会社ぴんぴんきらり

会場ご協力・応援メッセージ・賞品ご提供元の企業様（順不同）

シャープ株式会社様、サントリーウエルネス株式会社様、POLA ORBIS CAPITAL様、STORES株式会社 佐藤裕介様、ユナイテッド株式会社様、代表世話人株式会社 杉浦佳浩様、堀江貴文様、勝村泰久様

1）代表挨拶・乾杯で開幕。「ありがとう」を主役にした時間のスタート

開会では、代表取締役・喜多尾衣利子より創業の想いやこれまでの歩み、きらりさんへの感謝をお伝えし、乾杯のご挨拶で会がスタート。会場は終始あたたかな空気に包まれ、食事とともに自然な交流が広がりました。

株式会社ぴんぴんきらり代表取締役 喜多尾衣利子

2）応援メッセージ（ビデオレター）で、きらりさんにエール

開催にあたり、応援団の皆様やスポンサー、お客様などステークホルダーからきらりさんへ向けた応援メッセージ（ビデオレター）も上映。日々の活動がさまざまな形で支えられていることを感じられる時間となりました。

石山 アンジュ様堀江 貴文様佐藤 裕介様杉浦 佳浩様

3）参加型「きらりクイズ」で、笑いながら会社や仲間を知る

テーブル対抗の「きらりクイズ」では、会社のミッションや活動にまつわる出題で会場が一体に。初対面の方同士でも自然に会話が生まれ、交流のきっかけになりました。

4）“やって喜ばれたおせっかい”を咲かせる「おせっかいの木」

歓談タイムには、日々のサポートで「やって喜ばれたおせっかい」をカードに記入いただき、会場に一つの大きな「おせっかいの木」として掲示。「お子さんと一緒によく卵焼きを作ります」、「パジャマの膝の穴を修復してあげた」といったほっこりするおせっかいや、「カメムシを撃退した！」というおもしろエピソードも。きらりさんによる気づかいの工夫が可視化され、互いの学びにもつながる企画となりました。

５）日々の取り組みに敬意を込めて贈る「きらりアワード」

感謝祭の後半では、日々の取り組みに敬意を込めて「きらりアワード」の表彰を行いました。

複数のご家庭での活躍や、学びを重ねながら活躍の幅を広げている姿、長年にわたり現場を支え続けている姿、新規登録後の躍進、生涯現役の姿勢など、5つの観点で表彰を行いました。ご利用者さまからのコメント（メッセージ）の紹介もあり、会場には共感と拍手が広がり、それぞれの歩みや想いに光を当てる時間となりました。

「きらりアワード」受賞者のきらりさんへ贈られた賞品

シャープ株式会社様

「ポケとも」

サントリーウエルネス株式会社様

「F.A.G.E.」スキンケアセット

POLA ORBIS CAPITAL様

リンクルショットギフトセット

STORES株式会社 佐藤 裕介様

「美顔スチーマー」、「頭皮ブラシ」

堀江 貴文さま

「SUIT」オールインワンジェル、サプリ、「シルクザリッチ」シャンプー＆トリートメント

勝村 泰久様

「フットマッサージャー」

代表世話人株式会社 杉浦 佳浩様

「ミラブル艶」

来場者の声｜「また明日から頑張ろうと思えた」

「普段は一人で現場に向かうことが多いので、同じ想いで働く仲間や運営の方々と直接お会いできたことがとても嬉しかったです。

表彰された方のお話や、80代のきらりさんがいきいきと活躍されている姿に励まされ、『この仕事を続けていて良かった』と心から思えました。」

・「感謝の気持ちがまっすぐ伝わってくる、あたたかな時間でした」

・「スタッフの皆さんのお顔を見てお話しでき、距離が近くなったと感じました」

・「きらりさん同士の交流ができ、たくさんの刺激をもらいました」

・「また来年も参加したいと思える感謝祭でした」

代表からの謝辞（株式会社ぴんぴんきらり 代表取締役 喜多尾衣利子）

「きらりさんは、ただ家事や育児のサポートをする存在ではなく、ご家庭の心の余白まで支えてくださる“暮らしのパートナー”です。

日々、現場で向き合ってくださる皆さまに、運営からも、ご利用者さまの想いとしても、まっすぐに“ありがとう”を伝えたい--それが感謝祭の原点です。

今日この場で、誇りやつながりを少しでも持ち帰っていただけたなら嬉しいです。これからも、きらりさんがいきいきと働ける環境づくりに、全力で取り組んでまいります。」

「きらり感謝祭2025」スペシャルムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aeKfUM4LdoA ]

撮影協力：apt 松島知里さま

「きらりライフサポート」について

「きらりライフサポート」は、家事代行・ベビーシッター等を通じて、利用者さまにとっての“もう一人のお母さん”のような存在として、暮らしのさまざまなサポートを提供するサービスです。サービスを支えるワーカーは「きらりさん」と呼ばれ、思いやりと経験を活かして、各ご家庭の状況に寄り添った支援を行っています。株式会社ぴんぴんきらりは、今後も「きらりライフサポート」を通じて、きらりさん一人ひとりが誇りとやりがいを持って活躍できる環境づくりに取り組みながら、利用者の暮らしに寄り添うサービスを提供してまいります。

会社概要

会社名：株式会社ぴんぴんきらり

代表者：代表取締役 喜多尾衣利子

事業内容：家事代行・ベビーシッターなどの生活支援サービス「きらりライフサポート」の運営。

シニア層を中心としたワーカー（通称：きらりさん）が、利用者にとっての“もう一人のお母さん”のような存在として寄り添い、日々の暮らしを支えるサポートを提供しています。

URL：https://corp.kirari.co.jp/(https://corp.kirari.co.jp/)

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_1716110/projects(https://www.wantedly.com/companies/company_1716110/projects)