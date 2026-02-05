パリのショコラティエ【ジャン＝ポール・エヴァン】「ホワイトデー コレクション 2026」3月1日より発売開始

ジャン＝ポール・エヴァン「ホワイトデー コレクション 2026」


ジャン＝ポール・エヴァンは、2026年3月1日（日）から3月24日（火）まで、全国のJEAN-PAUL HEVINブティックにて「ホワイトデー コレクション 2026」を発売します。


※オンラインブティックは2026年2月26日(木)より先行発売予定



今期のコレクションテーマは＜夢、そしてカカオ＞。ショコラティエとして生涯をかけて今もなお追い求める「夢」と「カカオ」という根源的な問いと向き合い、カカオの原産国であるカメルーンに敬意を込めた新作をお届けいたします。


パッケージデザインは「L’arrivee du printemps（春の訪れ）」をモチーフに、パリの冬景色にやわらかな光が差し込み、木々が芽吹く季節のうつろいを表現しています。グリーンアニスが爽やかに香る「フランボワーズ アニスヴェール」や、香ばしく甘みのある白ごまを使った「セザム」など、春の息吹を感じさせるショコラが登場します。



ショコラを通じて喜びと幸せをお届けしたい--その想いを込めた「ホワイトデー コレクション 2026」とともに、春の訪れを告げる彩り豊かなショコラをお愉しみください。



商品紹介


ジャドール プランタニエ
■ジャドール プランタニエ

カメルーンの伝統衣装をイメージした装いのベア。期間限定のショコラ3個を含む、ボンボン ショコラ9個詰合せ。



【価格】 8,580円(税込)







フェティッシュ ウルソン プランタニエ
■フェティッシュ ウルソン プランタニエ

カメルーンの伝統衣装をイメージした装いのベア。期間限定のショコラ3個を含む、ボンボン ショコラ4個詰合せ。



【価格】 5,250円(税込)







ボワットゥ ウルソン
■ボワットゥ ウルソン

「ウルソン ギモーヴ ヴァニーユ レ」 2個 と期間限定のショコラを含むボンボン ショコラ6個詰合せ。



【価格】 5,400円(税込)







マカロン 10個 プランタニエ
■マカロン 10個 プランタニエ

ガナッシュをサンドしたショコラティエならではのマカロン10個詰合せ。期間限定パッケージ。


（包装仕様は変更となる場合があります）



【価格】 4,515円(税込)






ウルソン ギモーヴ ヴァニーユ レ 2個
■ウルソン ギモーヴ ヴァニーユ レ 2個

タヒチ産ヴァニラのギモーヴをミルクチョコレートでコーティングしたウルソン ギモーヴを2個詰合せ。



【価格】 1,988円(税込)







ボンボン ショコラ 12個 プランタニエ
■ボンボン ショコラ 12個 プランタニエ

期間限定のショコラ6個を含む、ボンボン ショコラ12個詰合せ。



【価格】 6,599円(税込)






ボンボン ショコラ 16個 プランタニエ
■ボンボン ショコラ 16個 プランタニエ

期間限定のショコラ4個を含む、ボンボン ショコラ16個詰合せ。



【価格】 8,038円(税込)






ボワットゥ メタル プランタニエ
■ボワットゥ メタル プランタニエ

クマの形のショコラ、ハートのショコラ、期間限定のショコラをペルル クラッカントゥと一緒にブルー缶に詰合せ。



【価格】 4,320円(税込)







ムニュ プランタニエ ショコラ
■ムニュ プランタニエ ショコラ

期間限定のショコラ3種（「フランボワーズ アニスヴェール」、「セザム」、「ウルソン レ」)とお好みのドリンクのメニュー。



【価格】 2,145円(税込)　


※「バー ア ショコラ」（イートイン）限定






ホワイトデー限定 ボンボン ショコラ


ウルソン ギモーヴ ヴァニーユ レ


タヒチ産ヴァニラを使用したギモーヴをミルクチョコレートでコーティング。（ギモーヴ＝マシュマロ・単品販売なし）






フランボワーズ アニスヴェール

フランボワーズのガナッシュをビターチョコレートでコーテイング。フルーティーな香りが特徴のグリーンアニスのアクセント。【価格】 540円(税込)




セザム

ほのかな香ばしさと甘みのある白ゴマを合せたガナッシュをミルクチョコレートでコーテイング。【価格】 540円(税込)





クール ノワール マッケーン

アーモンドのプラリネをビターチョコレートでコーティング。柑橘の香りが特徴のラオス産スパイスのアクセント。【価格】 573円(税込)




クール レ カカウェット

ピーナッツとアーモンドのプラリネにビスキュイとシーソルトを合せ、ミルクチョコレートでコーティング。【価格】 573円(税込)




ウルソン レ

ヘーゼルナッツのプラリネをミルクチョコレートでコーティング。フルーティーな甘い香りが特徴のアンダリマンスパイスのアクセント。【価格】 594円(税込)





【エヴァン エヌコロサン】（カメルーン産カカオ）について



パリのショコラティエ【ジャン＝ポール・エヴァン】持続可能なショコラの未来のために社会参画を誓う ――新プロジェクト「エヴァン エヌコロサン」始動


https://prtimes.jp/story/detail/obeK5ZfmXnx







JEAN-PAUL HEVIN

1988年、フランス・パリで創業したチョコレートブランド。


ジャン＝ポール・エヴァンは、フランス・マイエンヌ出身の、国際コンクール優勝やフランス国家最優秀職人章(MOF)、ワールド・ペストリー・スターズ世界最優秀パティシエ・ショコラティエなど、数々の栄誉に輝く、世界を代表するショコラティエです。素材や味へのこだわり、あくなき探究心、独創的で遊び心あふれる感性、そして確かな技術から生まれるチョコレートは、まさに芸術品といえます。


1988年にパリでブティックをオープンし、2002年には日本国内に初出店。宝石のようなボンボン ショコラが並ぶ「カーヴ ア ショコラ」は、ショコラに最適な温度で管理されています。また、「バー ア ショコラ」では、ドリンクとのマリアージュもお愉しみいただけます。


現在、日本国内では新宿、日本橋、銀座、表参道、六本木、札幌、仙台、浦和、名古屋、京都、広島、福岡にてブティックを展開しています。





ジャン＝ポール・エヴァン



