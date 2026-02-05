【高専人会】富山商船高専出身のフリーアナウンサー・豊田麻衣氏が司会に決定！全国の高専人が集う祭典「KOSENJIN SUMMIT 2026」を盛り上げます。【3月1日名古屋開催】

一般財団法人高専人会

一般財団法人高専人会（所在地：東京都品川区、理事長：渋谷 修太、以下「高専人会」）は、「KOSENJIN SUMMIT 2026」の司会として、国立富山商船高専（現・富山高等専門学校）出身で、フリーアナウンサーとして活躍中の豊田麻衣氏が就任することをお知らせいたします。

「高専人会」は、「高専を結び、紡ぐ場をここに。」を掲げ、現役高専生、卒業生、教職員、そして高専を応援するすべての人々が、既存の枠組みを超えて繋がるプラットフォームです。 今回は、メディアの第一線で活躍しながら、地域コミュニティ作りにも奔走する「高専OG」のロールモデルの一人である豊田氏を迎え、イベントにさらなる一体感と活力を創出します。

■ 豊田麻衣氏 司会就任の背景

豊田氏近影

高専人会は、「高専人の可能性を最大化する」ことをミッションに活動しています。

豊田氏は、富山商船高専での学びを経て、現在はフリーアナウンサーとして確かなキャリアを築くだけでなく、育児の傍ら、食を通じた多世代交流イベントや地域コミュニティ作りを実践されています。 その「挑戦し続ける姿勢」と「温かなコミュニケーション力」は、高専人会が目指す「多様な高専人が繋がり、新たな価値を生む」姿を象徴するものであり、今回の司会就任に至りました。

■ 豊田麻衣（とよた まい）氏 プロフィール

国立富山商船高専（現・富山高専）国際流通学科出身。 フリーアナウンサーとして、富山県内を中心にテレビリポーターや番組MC、イベント司会などで幅広く活動中。 プライベートでは5歳と0歳の2児の母として育児に奮闘する傍ら、「食」をテーマにした3世代交流イベントの企画運営をスタート。 さらに、オリジナルブレンドコーヒーと焼き菓子の出張販売を通じて、地域と温かく繋がるコミュニティ作りを実践しています。

■ 豊田麻衣氏からのコメント

「母校である高専の繋がりから、このような素晴らしい機会をいただき、心から光栄に思います。高専時代に培った視点や絆は、今の私の活動の根幹になっています。当日は、全国から集まるエネルギー溢れる『高専人』の皆様の想いを引き出し、会場全体が一つになれるような進行を務めさせていただきます。皆様にお会いできるのを楽しみにしています！」

■ イベント概要

名称： KOSENJIN SUMMIT 2026

主催： 一般財団法人高専人会

開催日： 2026年3月1日（日）

会場： 愛知県名古屋市（STATION Ai等）

内容： 高専人によるプレゼンテーション、交流会、ハッカソン、アワード表彰等

公式WEBサイト： https://event.kosenjin.org/

連絡先

一般財団法人高専人会は、高専出身者同士が連携し、経験や知識の共有を通じて相互成長を促進することで、高専出身者の社会への貢献を強化してまいります。

ご興味をお持ちの方や関係者の皆様は、一般財団法人高専人会公式ウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へお問い合わせください。

一般財団法人高専人会

ウェブサイト：https://kosenjin.org/

事務局（担当：木村）：info@mail.kosenjin.org

寄付・協賛（担当：山下）：donation@mail.kosenjin.org

広報（担当：日高）：press@mail.kosenjin.org