世界遺産・二条城至近のロケーションに誕生　「アゴーラプレイス 京都二条」　本日2月5日(木)より先行予約受付開始

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズ(本社：東京都港区 取締役社長兼CEO：セン・ソ・ヘイ)は、京都で3施設目となる「アゴーラプレイス 京都二条」を2026年2月16日(月)にプレオープンすることを決定いたしました。オープンに先駆け、本日2月5日(木)より公式ティザーサイトを公開し、最大30％OFFとなるプレオープニング特別優待プランの先行予約受付を開始いたしました。

（https://agoraplace-kyoto-nijo.com）

◆世界遺産を中心に広がる、歴史と現代が融合する京都・二条エリアに開業

アゴーラプレイス 京都二条 - 2026年2月16日(月)プレオープン

アゴーラ ホテル アライアンスが展開する最新ホテル「アゴーラプレイス 京都二条」は、世界遺産・二条城へ徒歩圏内という、京都の歴史を身近に感じる好ロケーションに誕生します。バスや地下鉄などの公共交通機関を利用すれば、主要観光施設へもスムーズにアクセス可能。地下鉄利用で京都駅までわずか7分と、日本各地への移動拠点としても最適です。

ホテル内は、滞在スタイルに合わせた「セレクト」をコンセプトに、機能性と快適さを兼ね備えたミニマルな空間をデザインし、ローカルで落ち着きのあるエリアで自分らしい時間をお過ごしいただけます。アクティブに街を楽しむ旅行者に、安心して過ごせる空間と、自分らしいリズムで楽しむスマートな滞在をご提供します。

■ プレオープニング特別優待プランの概要

最大30％OFFとなるプレオープニング特別優待プランの先行予約受付を開始

2026年2月16日(月)のプレオープンを記念し、公式サイト限定で最もお得にご宿泊いただける先行予約プランを販売いたします。

予約開始：2026年2月5日(木)

対象期間：2026年2月16日(月)以降のご宿泊

特典内容：

公式サイトからの予約で基本料金より20%OFF。さらに会員登録で最大30%OFFが適用されます。

限定特典：

本プランをご予約いただいた先着100名様に、アゴーラ ホテル アライアンス オリジナルポストカードをプレゼントいたします。

■ホテル概要

名 称：アゴーラプレイス 京都二条 ( Agora Place Kyoto Nijo )

所 在 地 ：京都府京都市中京区丸太町通油小路西入丸太町25

階 数：地上7階

アクセス：京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅より徒歩約9分

客 室 数 ：全30室予定（スタンダードツイン19室、スタンダードキング6室、デラックストリプル5室）

公式サイト：https://agoraplace-kyoto-nijo.com

［本件に関するお客様からのお問い合わせ先］

アゴーラプレイス 京都二条 E-mail：info.nijo@agora.jp

◆アゴーラ ホテル アライアンスが展開するホテルブランド

アゴーラ ホテル アライアンスは4つのホテルブランドを展開し、滞在スタイルに合わせた宿泊をご提供しています。未来的な都市と歴史ある街並みが共存する日本で、次の旅のインスピレーションを見つけ、新しい発見と心に残る体験をお楽しみください。

Exclusive（エクスクルーシブ） - わが家のような落ち着きとくつろぎを感じるホテルステイ

地域とのつながりを大切に、人々が集い、交流を育むことを目的としたホテルコレクションです。宿泊や宴会、イベントなど、多様なシーンに対応し、地域の魅力や文化を感じる温かな時間をお届けします。

Japanese Limitless（ジャパニーズ リミットレス） - 旅のエッセンス × 日本の美 × 無限の可能性

「茶邸」をコンセプトに、日本の美しさと精神を感じながら、旅そのものを味わう特別なステイをご提案します。

Select（セレクト） - 厳選された快適さとスタイル

クオリティと選択性を重視し、ミニマルで快適な空間でトラベラーをお迎えします。機能性と快適さが調和する、自分らしい滞在をお楽しみください。

Agora Collection（アゴーラ コレクション） - 特別な瞬間、特別な場所

個性あふれるデザインと唯一無二の体験を通じて、訪れるたびに新しい発見と感動を提供します。

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズについて

アゴーラ ホスピタリティーズは、「美しい日本を集めたホテルアライアンス」をビジョンに掲げ、お客様の期待を超える最高の場所を提供するとともに、地域に貢献できる「街の自慢」となるホテルの創出を目指します。全国で9施設、客室数1,260室を展開。

URL：www.agora.jp(https://www.agora.jp/)

