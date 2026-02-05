日本ノーベル、intra-martを活用したERPフロントDXサービスを本格展開

日本ノーベル株式会社

日本ノーベル株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：下山 到、以下「日本ノーベル」）は、株式会社NTTデータ イントラマートのエンタープライズ・ローコードプラットフォーム「intra-mart(R)」を活用し、基幹システムの操作性と柔軟性を両立させる「ERPフロントソリューション」および、顧客のDX自走を支える「内製化支援サービス」を本格展開いたします。

本サービスにより、基幹システム（ERP）周辺業務のデジタル化を加速させるとともに、お客様自身がシステムを維持・改善できる「自走型」のDX推進を強力にバックアップします。

また、本ソリューションの提供開始に伴い、2026年2月20日に大阪で開催される「よってってや！ ～ intra-mart×生成AIによる 無限大の可能性と活用最新事例 ～（主催：株式会社NTTデータ イントラマート）」にて、ニッタ・デュポン株式会社の先行導入事例の発表を行います。

背景と狙い

「ERPフロントソリューション」の提供イメージ

昨今のDX推進において、基幹システム（ERP）を標準機能のまま利用する「Fit to Standard（標準機能の活用）」が推奨される一方で、「現場独自の業務フローに対応できない」「改修コストが膨らむ」といった課題が顕在化しています。

日本ノーベルは、1999年から培ってきたintra-martの導入実績と、自社製品「EPCUSシリーズ」の開発で得た知見を活かし、ERPの操作性向上と業務の柔軟性を両立するフロントソリューションを構築しました。また、開発スピードの向上とコスト削減を求めるニーズに応え、ローコード開発ツールを駆使した「内製化」を支援する新たな体制を整えました。

新サービスの概要

1. ERPフロントソリューション

SAP(R)をはじめとするERPを、変えずに活かすためのフロント基盤を構築します。

- ERPアドオンの削減: intra-martをフロントエンドに置くことで、ERP本体への追加開発を最小限に抑え、アップグレード時の負担を軽減します。- 現場に即したUI: ローコード開発ツール（IM-BloomMaker等）を活用し、直感的で使いやすい入力画面を迅速に構築。熟練を要するERP操作の課題を解消します。- 内部統制の強化: intra-martの強力なワークフロー機能を活用し、ERPへのデータ投入前に適切な承認プロセスを組み込むことが可能です。2. 内製化支援サービス

お客様が自らシステムの開発・運用を行えるよう、技術支援を行います。

- 伴走型支援: 日本ノーベルの「intra-mart認定資格者」が、実際のプロジェクトを通じてローコード開発ツール（IM-FormaDesigner、IM-LogicDesigner等）の習得をサポートします。- 開発コストの最適化: 外注依存度を下げ、社内で迅速な改修が可能な「DevOps」体制を構築。ビジネス環境の変化に即座に対応できる組織づくりを支援します。

日本ノーベルの強み

「内製化支援サービス」イメージ

日本ノーベルには、NTTデータ イントラマート社が認定する「コーディネーター」「スペシャリスト」「ローコードデベロッパー」「プロフェッショナル」といった各種資格保有者が多数在籍しています。1999年以来の長年の経験に基づく高い技術力で、高品質かつ安定したシステム基盤を提供いたします。

イベントでの事例公開について

新サービスの有効性を実証するモデルケースとして、NTTデータ イントラマート社主催イベントのセッションに登壇いたします。

イベント出展概要

関連サイトURL

日本ノーベル株式会社について

- セッション内容: 「【攻め】のERPフロント構築例：ニッタ・デュポンのDX戦略」- 見どころ: 個別受注生産における複雑な見積・購買業務をintra-martで統合し、SAP/Salesforce(R)連携を実現したニッタ・デュポン株式会社様の成功要因をご紹介します。- イベント名: よってってや！ ～ intra-mart×生成AIによる 無限大の可能性と活用最新事例 ～- 日時: 2026年2月20日（金）10:30-18:00- 会場: コングレスクエア グラングリーン大阪 南館4階 パークホール１・２- 詳細URL: https://www.jnovel.co.jp/news/2026/intramart-kansai-event-2026.html- intra-martソリューション総合サイト：https://www.jnovel.co.jp/service/intra-mart/- ERPフロントソリューション：https://www.jnovel.co.jp/service/intra-mart/erp-front-solution.html- 内製化支援サービス：https://www.jnovel.co.jp/service/intra-mart/inhouse-support.html

1980年の創業以来、「ITで日本のものづくりを支える」を掲げる独立系のソフトウェア開発会社です。FAシステム、計測制御、画像処理、モバイル端末評価など、産業分野から業務系ソリューションまで幅広い分野で柔軟なシステム開発を提供しています。

本件に関するお問い合わせ先

日本ノーベル株式会社 システム開発本部 DXソリューション事業部 営業担当

住所：東京都北区王子2-30-2

お問い合わせフォーム：https://www.jnovel.co.jp/contact/

※「EPCUS」は、日本ノーベル株式会社の登録商標です。

※「intra-mart」は、株式会社NTTデータ イントラマートの登録商標です。

※「SAP」は、ドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

※「Salesforce」は、Salesforce, inc.の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。