【焼肉どんどん亭】平日17時からの「ハッピーアワー」がもたらす新しい外食体験。

株式会社ナショナルフーズ

原材料費や光熱費の高騰が続く中、外食は「特別な日の贅沢」になりつつあります。特に、仕事帰りの一杯は価格上昇の影響を受けやすく、気軽に立ち寄れる場所が減少しています。

こうした背景のもと、岡山県・広島県を中心に展開する焼肉チェーン「焼肉どんどん亭」は、焼肉業態では珍しい平日17:00～18:00限定のハッピーアワーを導入しました。

生ビール399円（税込438円）、ハイボール・レモンサワー199円（税込218円）という価格設定で、「居酒屋の代わりに焼肉店で一杯」という新しい外食スタイルを提案しています。

焼肉業態の課題から生まれた“時間帯別戦略

焼肉店は一般的に、18時以降に来店が集中しやすく、17時台は客足が伸びにくい時間帯です。

一方で、仕事終わりに「まずは一杯飲みたい」というニーズは確実に存在します。

焼肉どんどん亭ではこの時間帯に着目し、「仕事帰りの最初の一杯を焼肉店で」という新しい利用シーンを創出することを目的に、本ハッピーアワーを企画しました。

早い時間に来店してもらうことで滞在時間と追加注文を増やし、結果的に客単価と満足度の両立を目指す、焼肉業態ならではの逆転発想の集客施策です。

■キャンペーン詳細

対象時間：平日 17:00 ～ 18:00 限定

対象メニューと特別価格：

・ハイボール：199円（税込218円）

・レモンサワー：199円（税込218円）

・生ビール（中）：399円（税込438円）

・対象店舗：「焼肉どんどん亭」全店

※一部店舗により実施状況が異なる場合がございます。

※本企画は「ゴクゴクの日」イベント対象外となります。

◆仕事帰りの60分を、自分へのご褒美に。心を満たす「ちょい飲みペアリング」

【王道のスタミナセット】

・生ビール（中）：399円（税込438円）

・国産牛感動ホルモン：690円（税込759円）

・白菜キムチ：390円（税込429円）

「しっかり飲みたいけれど、つまみの満足感も欲しい」という方におすすめの定番セット。旨みあふれる国産牛ホルモンの香ばしさは、キンキンに冷えた生ビールと相性抜群。白菜キムチのさっぱり感が、次の一杯を心地よく誘います。

【至福！海鮮＆ハイボールセット】

・ハイボール：199円（税込218円）

・イイダコの味噌焼き：490円（税込539円）

・シャキ旨塩きゅうり：430円（税込473円）

「魚介の旨みをハイボールで流し込む、大人の贅沢」を楽しみたい方におすすめのセット。ぷりっとした食感が魅力のイイダコは、味噌のコクと香ばしさを引き出した味わいに。シャキッとしたきゅうりが口の中をさっぱりと整え、キレのあるハイボールが全体を心地よくまとめます。

【ヘルシー焼肉つまみセット】

・レモンサワー：199円（税込218円）

・鶏もも：490円（税込539円）

・バリ旨塩きゃべつ：430円（税込473円）

「お酒は楽しみたいけれど、体への負担は抑えたい」という方におすすめのヘルシーセット。高タンパクな鶏ももを主役に、食物繊維たっぷりのバリ旨塩きゃべつも一緒にどうぞ。爽やかなレモンサワーとともに、軽やかで満足感のある焼肉時間を堪能できます。

『焼肉どんどん亭』について

焼肉どんどん亭は、「家族の団欒を思い続けて50年以上」の歴史を持つ焼肉レストランです。岡山市、倉敷市、総社市、広島県福山市など、地域に根差した店舗展開を行っています。

当店は「ご家族三世代で楽しめる焼肉の団欒空間」をコンセプトの一つに掲げ、幅広い世代のお客様に高品質なお肉を心ゆくまでお楽しみいただける空間とサービスを提供しています。

メニューは、大人気の「やみつきハラミ」をはじめとした「六大名物」など、焼肉どんどん亭ならではのこだわり抜いた逸品を提供しています。食べ放題コースは「ベーシックコース」「デラックスコース」「プレミアムコース」の3種類を展開しており、プレミアムコースでは牛タンや黒毛和牛なども対象となります。

ご家族やご友人とのお食事に、美味しいお肉と楽しい時間を提供し続ける、地域密着型の焼肉チェーンです。

展開エリア： 岡山県、広島県福山市など ８店舗運営

主なメニュー形式： 食べ放題コース（3種類）、期間限定メニュー、グランドメニュー、ランチ、定食

◆焼肉どんどん亭 公式サイト https://dondontei.jp/

◆焼肉どんどん亭 公式Instagram https://www.instagram.com/dondontei_yakiniku/

会社概要

会社名 株式会社ナショナルフーズ

本社所在地 岡山県倉敷市

事業内容 焼肉レストラン「焼肉どんどん亭」‧「焼肉ひびき」の運営

企業理念 ひとりのお客様の満足とひとりの社員の幸せ

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナショナルフーズ広報担当

TEL: 086-426-7575

Email: honbu@nationalfoods.info

URL: https://dondontei.jp/