「安否コール」、大阪・関西万博公式インタビュー公開

株式会社アドテクニカ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：下村 聡、以下「アドテクニカ」）は、大阪・関西万博の運営参加サプライヤー（安否確認システム）です。協賛契約に基づき公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会に提供した、安否確認システム「安否コール」に関する対談記事と動画を公開しました。今回、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会と安否確認システムの開発元であるアドテクニカとの特別対談を実施しました。大規模イベントにおける安全管理のリアルな視点と、誰でも使える”防災DX” という共通の価値観が語られています。

「安否コール」の導入インタビュー記事はこちら

https://www.anpi-system.net/blog/detail.php?c=522

「安否コール」の導入インタビュー動画はこちら

https://youtu.be/3JREXAM5-Qw?si=PRkhHfDpOulCJtwJ

「安否コール」を提供する株式会社アドテクニカの運営参加サプライヤー採択の記事はこちら

https://www.adtechnica.co.jp/news/news.php?id=612

■公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 総務局長 大門氏のコメント

「当協会は国や地方公共団体、経済界等、200を超える法人から派遣された職員、出向者、約900名で構成されています。また万博は世界中の人が集まる場所です。協会としては2023年12月に防災基本計画（初版）を策定し、危機管理局を中心に具体化を進めてきました。」

■公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 総務局係長 岩垂氏のコメント

「以前は一般的なアンケートフォームのツールで安否確認を試しましたが、大規模で人員の出入りが多い組織には現実的ではありませんでした。直感的でシンプルに操作でき、自動配信で初動が早い“専用のシステム”が必要だと判断し、数ある中から安否コールを採用しました。多様な出向元の職員が混在する中でも、誰でも迷わず使えることが重視したポイントです 。（※訓練で回答率9割超えの実績）」

■株式会社アドテクニカ 代表取締役 下村 聡からのコメント

「このような世界的な国家規模のイベントに、私たちの技術が貢献できたことを心から光栄に思います。テクノロジーは“誰もが使えることこそ”が最大の価値です。災害時に求められるのは、複雑な仕組みではなく“迷わず直感的に行動できるシンプルさ”。安否確認システム「安否コール」が万博で得た知見を追求して、社会全体の安心安全づくりに還元していきたいと考えています。」

本対談の実施にあたり、公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会のみなさまには多大なるご協力を賜りましたことを心より御礼申し上げます。また大阪・関西万博という舞台で、貴重な機会をいただきましたことに深く感謝申し上げます。今回得られた知見を、今後のより良い社会づくりへ還元してまいります。

■安否確認システム「安否コール」について

2007年に防災先進県静岡で、140社以上のグループを持つ大手国際物流企業で開発された安否確認システムです。2011年3月11日の東日本大震災をはじめ令和6年能登半島地震でも問題なく稼働した、UXデザインNo.1を目指す次世代型BCPプラットフォームです。はじめての方でもわかりやすい画面デザインと使いやすい顧客体験を追求し、情報セキュリティやプライバシー保護体制を徹底して運用しています。お客さまの声を反映し、きめ細やかなバージョンアップで上場企業や大手企業、病院など数多くのユーザに高い満足度で指示されています。また、地震や台風などの緊急時だけではなく、日常的なコミュニケーションツールとしても多くの企業・団体で活用されています。

安否確認システム「安否コール」【公式】サイト

https://www.anpi-system.net/

安否確認システム「安否コール」を提供する株式会社アドテクニカは、2025 大阪・関西万博の運営参加サプライヤーです。

https://www.adtechnica.co.jp/news/news.php?id=612

