月刊コミックフラッパー3月号が2026年2月5日（木）に発売！ 表紙は『FX戦士くるみちゃん』!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月5日（木）に『月刊コミックフラッパー 2026年3月号』を発売いたします。
◆2026年TVアニメ化決定!!
『FX戦士くるみちゃん』
原作：でむにゃん
作画：炭酸だいすき
楽してお金儲けをしたいすべての人へ送る、心臓ゆさぶるFX・コメディ！
コミックス第9巻好評発売中！
『FX戦士くるみちゃん 9』
原作：でむにゃん
作画：炭酸だいすき
定価：836円（本体760円＋税）
発売日：2026年1月22日（木）
判型：B6判
ページ数：164ページ
ISBN：978-4-04-685421-6
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001441/)
▼TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」ティザーPV公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=Hg3mStr7UpI
▼TVアニメ公式サイト
https://fxkurumi-info.com
◆センターカラー！
『千年狐 ～干宝「捜神記」より～』
張六郎
ついに終章開幕！
千年を生きる狐・廣天が帰ってきた！
奇妙でユーモア溢れる古代中国ファンタジー終章開幕です。
コミックス第1～13巻好評発売中!!
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E5%8D%83%E5%B9%B4%E7%8B%90%20%EF%BD%9E%E5%B9%B2%E5%AE%9D%E3%80%8C%E6%8D%9C%E7%A5%9E%E8%A8%98%E3%80%8D%E3%82%88%E3%82%8A%EF%BD%9E&label=52&releaseDate=1)
◆センターカラー！
『穢れた聖地巡礼について』
桃井ゆづき
原作：背筋
『オカルトヤンキーch』ファンブック第3章で取り上げるのは、見たら呪われるという妊婦の落書きで有名な「輪廻ラブホ」。
池田の突撃動画には不可思議な文章が記録されていた。
「こ な にげんきなあ が す」
コミックス第2巻、2026年3月23日（月）発売！
このカバーイラストが目印!!
『穢れた聖地巡礼について 2』
著者：桃井ゆづき
原作：背筋
定価：836円（本体760円＋税）
発売日：2026年3月23日（月）
判型：B6判
ページ数：180ページ
ISBN：978-4-04-685621-0
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000040/)
◆センターカラー！
『少女星間漂流記』
夜の羊雲
原作：東崎惟子
キャラクター原案：ソノフワン
とある女王が支配する「蝕の星」。
そこではワタリの過去にまつわる衝撃的な出会いがあり……？
科学者・リドリーと内気な少女・ワタリによるガールズSF漂流譚。
コミックス第2巻、好評発売中！
『少女星間漂流記 2』
著者：夜の羊雲
原作：東崎惟子
キャラクター原案：ソノフワン
定価：792円（本体720円＋税）
発売日：2025年12月23日（火）
判型：B6判
ページ数：164ページ
ISBN：978-4-04-685426-1
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001451/)
◆出張掲載!!
『死神聖女』
原作：藍藤唯
漫画：士崎雅雪
人が死ぬと化け物になる世界。被害を出さない手段はひとつ──遺体を“理解”し、花にすること。
これは、死者の最後の声を突き止めようとする「死神聖女」たちの記録である。
コミックス第1巻、2026年3月23日（月）発売！
このカバーイラストが目印!!
『死神聖女 1』
原作：藍藤唯
漫画：士崎雅雪
定価：836円（本体760円＋税）
発売日：2026年3月23日（月）
判型：B6判
ページ数：164ページ
ISBN：978-4-04-685764-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000452/)
◆書誌情報
『月刊コミックフラッパー 2026年3月号』
発売日：2026年2月5日（木）
定価：660円（本体600円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000741/)
