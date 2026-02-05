月刊コミックフラッパー3月号が2026年2月5日（木）に発売！ 表紙は『FX戦士くるみちゃん』!!

写真拡大 (全10枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月5日（木）に『月刊コミックフラッパー　2026年3月号』を発売いたします。




◆2026年TVアニメ化決定!!


『FX戦士くるみちゃん』


原作：でむにゃん


作画：炭酸だいすき




楽してお金儲けをしたいすべての人へ送る、心臓ゆさぶるFX・コメディ！



コミックス第9巻好評発売中！



『FX戦士くるみちゃん　9』


原作：でむにゃん


作画：炭酸だいすき


定価：836円（本体760円＋税）


発売日：2026年1月22日（木）


判型：B6判


ページ数：164ページ


ISBN：978-4-04-685421-6


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001441/)





▼TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」ティザーPV公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=Hg3mStr7UpI
▼TVアニメ公式サイト


https://fxkurumi-info.com




◆センターカラー！


『千年狐 ～干宝「捜神記」より～』


張六郎




ついに終章開幕！


千年を生きる狐・廣天が帰ってきた！


奇妙でユーモア溢れる古代中国ファンタジー終章開幕です。



コミックス第1～13巻好評発売中!!


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E5%8D%83%E5%B9%B4%E7%8B%90%20%EF%BD%9E%E5%B9%B2%E5%AE%9D%E3%80%8C%E6%8D%9C%E7%A5%9E%E8%A8%98%E3%80%8D%E3%82%88%E3%82%8A%EF%BD%9E&label=52&releaseDate=1)




◆センターカラー！


『穢れた聖地巡礼について』


桃井ゆづき


原作：背筋




『オカルトヤンキーch』ファンブック第3章で取り上げるのは、見たら呪われるという妊婦の落書きで有名な「輪廻ラブホ」。


池田の突撃動画には不可思議な文章が記録されていた。



「こ　な　　にげんきなあ　　が　　　　す」




コミックス第2巻、2026年3月23日（月）発売！


このカバーイラストが目印!!



『穢れた聖地巡礼について　2』


著者：桃井ゆづき


原作：背筋


定価：836円（本体760円＋税）


発売日：2026年3月23日（月）


判型：B6判


ページ数：180ページ


ISBN：978-4-04-685621-0


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000040/)







◆センターカラー！


『少女星間漂流記』


夜の羊雲


原作：東崎惟子


キャラクター原案：ソノフワン




とある女王が支配する「蝕の星」。


そこではワタリの過去にまつわる衝撃的な出会いがあり……？


科学者・リドリーと内気な少女・ワタリによるガールズSF漂流譚。



コミックス第2巻、好評発売中！



『少女星間漂流記 2』


著者：夜の羊雲


原作：東崎惟子


キャラクター原案：ソノフワン


定価：792円（本体720円＋税）


発売日：2025年12月23日（火）


判型：B6判


ページ数：164ページ


ISBN：978-4-04-685426-1


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001451/)






◆出張掲載!!


『死神聖女』


原作：藍藤唯


漫画：士崎雅雪




人が死ぬと化け物になる世界。被害を出さない手段はひとつ──遺体を“理解”し、花にすること。


これは、死者の最後の声を突き止めようとする「死神聖女」たちの記録である。



コミックス第1巻、2026年3月23日（月）発売！


このカバーイラストが目印!!



『死神聖女　1』


原作：藍藤唯


漫画：士崎雅雪


定価：836円（本体760円＋税）


発売日：2026年3月23日（月）


判型：B6判


ページ数：164ページ


ISBN：978-4-04-685764-4


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000452/)





◆書誌情報


『月刊コミックフラッパー　2026年3月号』


発売日：2026年2月5日（木）


定価：660円（本体600円＋税）


判型：B5変形判


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000741/)



◆関連情報


公式ホームページ：https://comic-flapper.com/


公式X：https://x.com/comic__flapper