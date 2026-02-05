すむたす、デロイトトーマツグループが発表するテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast50 2025」で26位を受賞

株式会社すむたす

AI査定で最短1時間でマンション売却価格がわかり、最短2日で現金化できる「すむたす売却」を提供する株式会社すむたす（本社：東京都中央区、代表取締役：角 高広、以下「すむたす」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率174.8％を記録し、50位中26位を受賞いたしました。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。プログラムの詳細は、

https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

【受賞要因】

当社の収益（売上高）成長率174.7％を達成した主な要因として、以下の点が挙げられます。

（１）データの蓄積による査定精度の向上

創業から8年で約55,000件の査定実績と、数百件規模の販売実績データを蓄積。これらのデータ学習によりお客様に提示する査定額の精度は日々向上しており、成約率の上昇に寄与しています。

（２）対応エリアの拡大

東京都心部のみでのサービス提供から、首都圏、関西と対応エリアを順次拡大しています。

（３）仲介／買取保証付き仲介サービスの開始

創業から現在まで事業の中心を担う買取サービスに加え、2022年より仲介および買取保証付き仲介サービスの提供を開始しました。これにより「手間なく売りたい」「すぐに売りたい」というニーズだけではなく、「時間をかけても高値で売却したい」「高値売却へチャレンジしながらも、期日には確実に売りたい」など様々なお客様のニーズに対応できるようになり、取引件数の大幅な増加につながりました。

【株式会社すむたす代表取締役 角 高広コメント】

昨年に続き2度目の受賞とのことで、大変光栄に思います。今回も高い成長率を維持できたのは、お客様や従業員をはじめとする、当社を支持・支援してくださる皆様のおかげです。

住まいの売買は、人生の中でも特に大きな取引です。一方そのプロセスは未だ複雑で透明性が低く、デジタル化も遅れています。事業者と消費者で情報の非対称性があり、事業者都合の取引も行われやすい環境です。私たちはテクノロジーの活用により、好きなタイミングで、適切な価格で、余計な中間コストがない、透明性の高い取引きを実現し、消費者主体の市場を形成することを目指しています。

テクノロジーの活用と並んで私たちが大切にしているのは「人」です。お客様にとって様々な思い入れがある住まいに関わる取引だからこそ、私たちは一人一人のご事情やお気持ちに寄り添えるチームでありたいと考えています。そのため創業以来「営業時のノルマ・インセンティブなし」「お客様への価値提供を第一に考えられる人材のみの採用」など、組織づくりにも力を入れております。お客様からは効率的なプロセスや価格の納得感に加えて「人」の部分を評価頂いていると感じます。

私たちはまだまだ成長途上の会社です。今後もより多くの方々の「住まいの理想的な選択」を実現すべく、引き続き邁進してまいります。

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、http://www.deloitte.com/jp/fast50 よりご覧いただけます。

【株式会社すむたすについて】

すむたすは「住まいの理想的な選択ができる社会」の実現を目指し、いつでも好きなタイミングで、適切な価格で、余計な中間コストがない、透明性の高い取引きを提供する不動産テックスタートアップです。以下を主要サービスとして展開しています。

■すむたす売却

AI査定などのテクノロジーを活用した新しいマンション売却サービス。オンラインで最短1時間で売却価格がわかり、最短2日後から好きなタイミングで確実に現金化できます。これまで多くのお客様から「無料で気軽に査定でき、好きなタイミングでストレスなく売却できる」とご好評をいただいております。

サービスURL：https://sumutasu.jp/

■すむたす直販

リノベーションマンションが仲介手数料ゼロで買えるポータルサイト。仲介会社を介さずに自分で探して、余計なコストをかけずにお得に購入できます。

サービスURL：https://sumutasu.jp/buy

【株式会社すむたす 会社概要】

・会社名 ：株式会社すむたす

・代表者 ：代表取締役 角 高広

・所在地 ：東京都中央区日本橋3丁目9‐1 日本橋三丁目スクエア2階

・設立 ：2018年1月

・事業内容 ：テクノロジーを活用した不動産買取再販・不動産仲介事業

・URL ：https://sumutasu.co.jp/