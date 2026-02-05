東レ、DMSによる“双方向連携”を活用して224の業務アプリをわずか15カ月間で移行完了させ、ExadataからAWS RDSへの大規模移行を実現

株式会社インサイトテクノロジー

株式会社インサイトテクノロジー（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：森田 俊哉、以下：インサイトテクノロジー）は、株式会社東レシステムセンター（本社所在地：東京都中央区、代表取締役：河田 輝久、以下、東レシステムセンター）が実施した、基幹システムを含む224の業務アプリケーションを「Oracle Exadata」から「Amazon RDS for Oracle（以下、AWS RDS）」へ移行する大規模プロジェクトにおいて、自社のコンサルティングサービス「Insight Consulting」が採用され、プロジェクト成功を支援したことをお知らせします。

本事例については、インサイトテクノロジーのコーポレートサイトにて詳細を公開しています。

Insight Consulting導入の背景

東レグループの情報インフラを担う東レシステムセンターは、データセンター機能の収束を目的とした「クラウドシフトプロジェクト」を推進していました。その中核となる課題が、高騰するOracle Exadataの保守費用からの脱却と、機器の老朽化への対応でした。

このプロジェクトは、Exadataの保守期限が迫っていることもあり、224もの重要アプリケーションをわずか15カ月間で移行完了させる必要がありました。しかしその非常にタイトなスケジュールのなかで、性能劣化の不安を払拭するための客観的な検証が求められていました。また、アプリケーション間の複雑なデータ参照関係を維持しつつ、業務停止を最小限にするための緻密な移行設計も必要でした。

そこで、以前よりデータベースに関する豊富な知見をもつと認知していたインサイトテクノロジーに、性能検証を含めた支援を依頼することとなりました。

インサイトテクノロジーによる支援内容

インサイトテクノロジーは、豊富なデータベースの知見に加え、自社製品であるSQLテスト自動化ソフトウェア「Insight SQL Testing」を活用し、以下の支援を提供しました。

プロジェクトの成果

- 「Insight SQL Testing」による性能アセスメント： 独自のSQLテストツールを用いて、ExadataのSQLをRDS上で再現し、性能差を事前に数値化しました。これにより、チューニングが必要なSQLを事前に特定でき、アプリケーション担当者が安心して移行を進めることが可能となりました。- AWS DMSを活用した「双方向連携」の設計・運用： 一度に全てのシステムを止められない制約に対し、AWS Database Migration Service (DMS) を用いて、移行済みRDSから未移行のExadataへデータを逆向きに連携させる「双方向連携」を提案・実装しました。これにより、業務単位での順次移行とダウンタイムの最小化を両立させました。- ネットワークおよび監視体制の最適化： トラフィック検証に基づき、移行専用の専用線を確保することでネットワークトラブルを未然に防ぎました。また、AWS標準監視では取得できないOracle内部情報を取得するスクリプトを開発し、一元的な監視体制を構築しました。

本プロジェクトは、1年強の期間で40回以上のリハーサルと移行作業を繰り返し、一度の切り戻しもなく224の全アプリケーションの移行を完遂しました。

株式会社東レシステムセンターのコメント

- コスト削減と運用負荷軽減： 高額なEnterprise EditionからStandard Editionへの移行を実現し、保守費用と運用負荷を大幅に削減しました。- 安定稼働の実現： 移行後の環境は非常に安定しており、Exadata時代に発生していたSQL暴走への対応などの手動介入も不要となりました。- 東レシステムセンター「社長賞」を受賞： この困難な大規模移行の成功は社内でも高く評価され、本プロジェクトは同社の社長賞を受賞しました。

もしInsight SQL Testingの事前検証結果が得られていなければ、不安からExadata継続との判断もあったかもしれません。移行プロジェクトは大変だったのですが、移行後の環境は非常に安定しており、運用負荷は大幅に軽減されています。

一部、古い仕組みがOracle Databaseとして残っているなど、今後もデータベースに関する課題は出てくると感じています。その際は引き続きインサイトテクノロジーの支援をいただければと思っています。

株式会社東レシステムセンター

常務理事 IT基盤サービス事業部門長

増田 蘭子 氏

トラブル発生時、DMSのエラーなど原因特定が難しい部分でも、インサイトテクノロジーはAWSからの回答よりも早く解決策を提示してくれました。

おかげでプロジェクトは成功裏に完了し、Exadataを継続しなければならないのではとの不安を完全に払拭することができました。

今後大規模なプロジェクトでデータベースを扱うようなプロジェクトがあれば、また是非協力いただきたいなと思っています。

株式会社東レシステムセンター

アプリケーション基盤サービス部 ERP基盤G

塙 賢哉 氏

Insight Consultingについて

Insight Consultingは、データベースに関連するナレッジと技術力を持つ、データベースの技術者集団であるインサイトテクノロジーが提供するコンサルティングサービスです。DXを推進するためのデータ統合のご相談から、弊社プロダクトの導入技術支援まで、データインフラ基盤構築に関する課題を持つお客さまを支援します。

インサイトテクノロジーについて

インサイトテクノロジーは、1995年の創業時から一貫してデータベース技術を追究し、企業自らが良質なインサイトを得るためのデータ活用基盤「インサイト・インフラ」関連の製品をプロフェッショナルサービスとともに提供しています。

現在では、企業におけるデータの価値を最大化できるよう、データ利活用の統制を図り、データ活用推進を支える攻めと守りの両面のメリットをもたらすデータガバナンスソリューションを提供しています。

また、インサイトテクノロジーが主催するデータ技術者向けカンファレンス「db tech showcase」には、世界中からデータ技術のエキスパートが講師として登壇し、毎年1,000名規模のエンジニアが参加しています。

※記載されている企業名、商品名、サービス名は、株式会社インサイトテクノロジーならびに各社の商標または登録商標です。

