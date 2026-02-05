『雪ミク』のフェスティバルに参加して、冬の北海道を楽しもう！　入場無料のメインイベントを2月7日・8日に小樽で開催！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Hg3TiurZLFI ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）は、2026年2月7日（土）・8日（日）に、ウイングベイ小樽で「SNOW MIKU 2026」のメインイベントを開催いたします。「SNOW MIKU」は、2010年から毎年恒例となっている、『雪ミク（初音ミク）』が北海道を応援するフェスティバルです。『初音ミク』を企画・開発したクリプトン・フューチャー・メディアが札幌の企業であることから、毎年様々な企画の実施を通して、地元である北海道を盛り上げています。

開催17年目となる今回は、"しあわせパティスリー"がテーマの衣装をまとった『雪ミク』が各所に登場。毎年恒例となっている「さっぽろ雪まつり」会場での雪像展示や、札幌市内でのラッピング電車の運行の他にも、札幌・小樽エリアを中心とした飲食店コラボなどを複数の企画を展開中です。いよいよ今週末に迎えるメインイベントに向けて「SNOW MIKU 2026」の楽しみ方をあらためてご紹介いたしますので、ぜひご参加ください。

「SNOW MIKU 2026」公式WEBサイト：https://snowmiku.com/2026/

「SNOW MIKU 2026」プロモーション動画：https://youtu.be/n-TOQtFYC7s

※『雪ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディアが「第61回さっぽろ雪まつり（2010年）」で“真っ白い『初音ミク』の雪像”を作ったことをきっかけに派生した、北海道を応援するキャラクターです。

メインイベントはウイングベイ小樽で2日間にわたって開催！

ウイングベイ小樽 全体マップ

「SNOW MIKU 2026」のメインイベントは、JR小樽築港駅と直結しているウイングベイ小樽で、2月7日（土）・8日（日）の2日間にわたって開催。入場無料のイベントとなりますので、まだ『雪ミク』のことを知らないという方でもお気軽にお立ち寄りいただけます。

今年の展示は“しあわせパティスリー”がテーマ！ ボカロPによる音楽即売会も！

ウイングベイ小樽 6番街4F会場では、『雪ミク』とそのペットキャラクターである『ラビット・ユキネ』の "しあわせパティスリー"をモチーフにした展示や体験・参加型の企画、フォトスポット、企業による出展ブース、グッズ販売コーナーなどを展開いたします。また、会場内には当日参加が可能な有料ワークショップコーナーがあり、シーリングスタンプ作りの体験や、ポーラータイパブミラー制作をお楽しみいただけます。

グッズ情報：https://snowmiku.com/2026/goods.html

ワークショップ：https://snowmiku.com/2026/location_wingbay.html#wingbay_ws

さらに、会場奥に位置する「クリエイターズマーケット」区画では、当社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」による音楽即売会を実施。音楽クリエイターたちから直接音楽を購入できる貴重な機会となります。両日ともに30を超える音楽サークルが参加予定です。音楽との特別な出会いを体験しましょう！

参加サークル一覧：https://snowmiku.com/2026/location_market.html#market_circle

ステージではキャラクターの撮影会や、“初音ミクの生みの親”のトークショーも！

5番街1Fのネイチャーチャンバーステージでは、両日ともに観覧無料のステージ企画を複数実施。フェスティバルの主役である『雪ミク』と『ラビット・ユキネ』はもちろん、7日（土）にはイラストレーター・SHIRIMOTOさんによるSNS漫画のキャラクター「ンめねこ」＆「うすくろ」、8日（日）にはイラストレーター・森チャックさんによる創作マスコットキャラクター「グルーミー」が出演するステージをお届けいたします。

なお、「SNOW MIKU」のフェスティバルでは2012年以降ずっと『雪ミク』が身にまとう衣装を公募で選んでおり、2月7日（土）に行う「SNOW MIKU 2026」トークステージ内にて、2027年の衣装テーマを発表予定です。

加えて、今年のステージではクリプトン・フューチャー・メディアの設立30周年を記念して、7日（土）に当社の代表・伊藤博之が地元・北海道からみる創作のミライについて語るトークショーも行います。トークショーはライブ配信も行いますので、当社がどのような想いで「SNOW MIKU」をはじめとしたローカルプロジェクトに取り組んでいるか、気になる方はぜひご覧ください。

ウイングベイ小樽館内の店舗と今年もコラボレーション！ 非売品ステッカー配布中！

今年もメインイベントの開催に先駆けて、ウイングベイ小樽館内にて1月30日（金）より「WINGBAY OTARU SNOW MIKU 2026 COLLABO FAIR」を実施しております。

館内の対象店舗にて、各店舗が提示している対象メニューや商品をご購入いただいた方に「SNOW MIKU 2026」のイラストを使用した非売品ステッカー（全6種）をランダムでプレゼント中です。本コラボフェアは2月8日（日）までの実施予定で、なくなり次第の終了となります。

館内コラボ詳細：https://snowmiku.com/2026/collabo.html#collabo_wingbay

ウイングベイ小樽館内コラボの特典ステッカー（Art by Lyon / 雪ミク2026 (C) CFM）

※メインイベントご来場の前に必ず「注意事項（ウイングベイ小樽）」（https://snowmiku.com/2026/info_important.html）もご確認ください。

札幌中心街では“雪ミク雪像”と“雪ミク電車”が今年も登場！

大通会場11丁目で“雪ミク雪像”展示中！ 今年も特別なライトアップを実施！

2月4日（水）から2月11日（水・祝）まで開催される「2026 さっぽろ雪まつり（第76回）」の大通会場11丁目では、中雪像「雪ミク Sweet Snow Ver.」をご覧いただけます。今回で17回連続の展示です。

『雪ミク』の中雪像「雪ミク Sweet Snow Ver.」（日中）『雪ミク』の中雪像「雪ミク Sweet Snow Ver.」（夜間）

展示期間中の18時～22時は、同フェスティバルのテーマソング『SHIAWASE FOR YOU!』（いよわ feat. 初音ミク）にあわせたスペシャルライトアップを定期的に実施いたします。当社が開発した照明コントロールシステム「COUGEN（こうげん）」による、音と光のエンターテインメントです。『雪ミク』と一緒に幻想的で華やかな冬の夜を過ごしましょう！

雪ミク雪像：https://snowmiku.com/2026/location_snow.html

※長時間の撮影や専有など周囲の迷惑となる行為はご遠慮ください。

※天候状況などにより、実施を中止する場合がございます。

※「COUGEN」の雪像ライトアップに関するニュースリリース（参考映像あり）はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000607.000052709.html)をご覧ください。

札幌市電のラッピング車両“雪ミク電車2026”も運行中！

また、札幌市内では「SNOW MIKU 2026」仕様にフルラッピングされた路面電車（通称「雪ミク電車2026」）も運行中です。例年通り、車内ポスターや車内放送も特別仕様となっております。3月22日（日）まで運行しておりますので、ぜひご移動手段の一つとしてご活用いただくとともに、市内を走る様子を札幌中心街の冬の風物詩としてお楽しみください。

「雪ミク電車2026」：https://snowmiku.com/2026/location_train.html

ほかにも様々な“おいしい”連動企画を展開！

「さっぽろ雪まつり」期間限定のコラボカフェが狸小路に登場！

北海道の上質な旅と暮らしがテーマの「TNOC hokkaido」と雪ミクの世界観が楽しめる特別なカフェ「TNOC THE SNOW MIKU CAFE 2026」が、2月4日（水）から2月11日（水・祝）までの期間限定で狸小路4丁目に登場します。「SNOW MIKU 2026」メインビジュアルを彷彿とさせるような見た目の限定メニューや、描きおろしイラストを使用したノベルティなど、“しあわせパティスリー”の世界観を堪能できる空間でひと休みしてみるのはいかがでしょうか。

「TNOC THE SNOW MIKU CAFE 2026」詳細：https://snowmiku.com/2026/collabo.html#collabo_tnoc

今年は札幌・小樽・函館・標茶の20店舗が参加するスイーツ店応援企画も実施中！

「SNOW MIKU 2026」メインイベントの開催に先駆けて、道内各地のスイーツ店とコラボレーションする企画「北海道しあわせスイーツマップ」（協力：札幌洋菓子協会／スイーツ王国さっぽろ推進協議会）を1月9日（金）より実施中です。本企画には、札幌市内の13店をはじめ、小樽市内の2店、函館市内の4店、さらには標茶町内の1店を加えた計20店舗が参加。各店舗でのお会計が税込み1,000円以上の方にコースター（全7種・ランダム）をお渡ししているほか、一部店舗では『雪ミク』のイラスト入りピックが付いたコラボメニューも提供しております。コラボレーション期間は3月31日（火）までを予定しており、コースター、コラボメニューともに、店舗ごとになくなり次第の終了です。コラボメニューの販売状況は、各店舗の公式SNSでご確認ください。

「北海道しあわせスイーツマップ」詳細：https://snowmiku.com/2026/collabo_sweets.html

このほかにも、POP UP SHOP展開や、ラッピング観覧車にスタンプラリー、AR体験、プラネタリウムの特別上映、ライブ映像が楽しめる応援上映会など、「SNOW MIKU 2026」とあわせてお楽しみいただける連動企画が盛りだくさんです。

連動企画：https://snowmiku.com/2026/collabo.html

ご紹介しきれなかった企画や最新情報はフェスティバルの公式WEBサイトや『雪ミク』公式Xアカウントでお知らせしておりますので、ぜひご注目ください。

「SNOW MIKU 2026」公式WEBサイト：https://snowmiku.com/2026/

『雪ミク』公式Xアカウント：https://x.com/cfm_snowmiku/

『雪ミク』ポータルサイト：https://snowmiku.com/

＜参考情報＞

▼『雪ミク』とは https://snowmiku.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク（https://piapro.net/pages/character）』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。現在は北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。また『雪ミク』が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催していて、そのフェスティバルで『雪ミク』が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿って公募している。2026年の衣装テーマは「しあわせパティスリー」。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中。

昨年開催した「SNOW MIKU 2025」のアフターレポート動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=gZqtKb4iTQ0 ]



▼「VOCALOID（ボーカロイド／通称：ボカロ）」とは

本来の定義は、ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。いまでは歌声合成ソフトウェア（VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む）を使用した楽曲全般が「ボカロ曲」と呼称されており、音楽シーンにおいては「ボーカロイド」がひとつのジャンル名として用いられることがある。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/