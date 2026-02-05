とろ～り濃厚チーズに溺れる「沼るチーズフェア」2月18日（水）より開催！ひと口でハマる“沼落ち”メニュー登場

株式会社アンドエスティHD


“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業、公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長:菊地大輔）が運営する韓国業態3店舗「韓国ポチャ イヨサンソウル（中目黒）」「韓国カフェ イヨサンソウル（千葉）」「金山ソウル（名古屋）」は、2026年2月18日（水）より「沼るチーズフェア」を期間限定で開催いたします。



昨年、多くのお客さまから大好評を博した本フェアが、今年はさらなる進化を遂げて再登場いたします。溢れんばかりのチーズを存分に楽しめるよう、昨年よりもチーズのボリュームを増量。さらに、チーズとの相性を極限まで追求しメニュー内容をブラッシュアップすることで、より一層濃厚で満足感のあるラインアップへとパワーアップいたしました。


『沼るチーズフェア』概要


●開催期間：2026年2月18日（水）～3月31日（火）


●開催店舗：韓国ポチャ イヨサンソウル(https://pocha-143seoul.zetton.co.jp/)（中目黒）、韓国カフェ イヨサンソウル(https://143seoul.zetton.co.jp/)（千葉）、金山ソウル(https://kumsan-kanayama.zetton.co.jp/)（名古屋）



とろ～り濃厚チーズが主役！背徳感たっぷりのラインアップ

「海老ロールサムギョプサル」



一人前 1,738円（税込）　※二人前よりご注文可

大ぶりの海老に、ジューシーな豚肉を贅沢に巻き付けた「海老ロールサムギョプサル」。中央で熱々に溶けたチーズにたっぷり絡めて食べる、フェアを象徴する一品です。海老のぷりぷり食感と、豚肉の旨み、そこに重なるチーズのコクが食欲をどこまでも刺激します。口いっぱいに広がる濃厚な味わいをご堪能ください。



「チーズチュクミ」



一人前 2,178円（税込）　※二人前よりご注文可

コチュジャンベースの旨辛ダレで炒め上げたイイダコ（チュクミ）を黄金チーズにダイブさせて味わう、まさに禁断のチーズ沼体験。 ピリッと刺激的な辛さを、チーズのコクとまろやかさが包み込み、口に運ぶたびに辛さ・旨み・濃厚さが重なり合う中毒性の高い味わいに仕上げました。



チーズ好きの期待を裏切らないメニューが勢ぞろい。



チーズラッポギ 1,408円（税込）

チーズボール 792円（税込）

じゃがいもチーズチヂミ 1,276円（税込）

プルコギチーズキンパ 1,177円（税込）

ほかにも、濃厚なチェダーチーズと削りたてのパルミジャーノ・レッジャーノを贅沢に重ねた「じゃがいもチーズチヂミ」や、溢れんばかりのチーズを閉じ込めた「プルコギチーズキンパ」など、人気の韓国料理を贅沢にアレンジいたしました。お腹も心も満たされる、沼るチーズ体験をぜひご体感ください。


＜店舗情報＞


■韓国ポチャ イヨサンソウル


住所：東京都目黒区上目黒1丁目7-8 Aperto Nakameguro１階


電話番号：03-6416-5432


営業時間：平日 17:00～23:00、土日祝 11:30～23:00


定休日：不定休


HP：https://pocha-143seoul.zetton.co.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/korean_pocha_nakameguro/



韓国ポチャ イヨサンソウル：店内

韓国ポチャ イヨサンソウル：店内

■韓国カフェ イヨサンソウル


住所：千葉県千葉市中央区新千葉1丁目1-1 ペリエ千葉5階


電話番号：043-306-8210


営業時間：ランチ 11:00～17:00、ディナー 17:00～22:30


定休日：不定休（ペリエ千葉に準ずる）


HP：https://143seoul.zetton.co.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/143_seoul/



韓国カフェ イヨサンソウル：店内

韓国カフェ イヨサンソウル：店内


■金山ソウル


住所：愛知県名古屋市中区金山1丁目17-1 アスナル金山 3階


電話番号：052-339-0021


営業時間：平日・祝前日 11:00～15:00/17:00-23:00、土日祝 11:00～16:00/17:00～23:00


定休日：不定休（アスナル金山に準ずる）


HP：https://kumsan-kanayama.zetton.co.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/kumsanseoul



金山ソウル：ファサード

金山ソウル：店内

■株式会社ゼットンについて







株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「店づくりは、人づくり。店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ＆ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。
＜所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階
＜URL＞https://www.zetton.co.jp/



■アンドエスティHDグループについて








アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ


＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/


＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/