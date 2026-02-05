エヌ・エイ・シー・ケア、健康管理システム「Be Health」に新料金プランを新設

株式会社エヌ・エイ・シー・ケア

ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、同社の提供する企業向け健康管理システム「Be Health（ビーヘルス）」（以下「Be Health」）において、従業員数300名～1,000名規模の企業を対象とした新料金プランを新設し、2026年5月下旬よりサービスの提供を開始することを発表しました。

【かんたん、やさしい健康管理システム Be Healthとは】

エヌ・エイ・シー・ケアが提供する健康管理システム Be Healthは、産業保健業務に携わる保健師や看護師をはじめとする専門職の方が本来行うべき業務に注力できる環境をつくることをコンセプトとしたソリューションです。

Be Healthでは、複数の健診機関から受け取るさまざまなフォーマットの健診結果データをかんたんに統一して取込む仕組みを提供しています。Be Healthで管理したい検査項目は自由に追加することができるため、定期健診や人間ドックの結果だけでなく、特殊健診の結果データも取り込んで一元管理し、経年変化を一覧で確認することができます。

その他にも、労働基準監督署への報告用集計機能、各種面談記録の登録・管理、産業医の就業判定機能、二次検査の受診勧奨通知書の作成・管理などがわかりやすい操作性で実現できることから、導入企業からは健康管理業務の大幅な負荷軽減を実現できたとの高い評価をいただいています。

【新料金プラン新設の背景】

これまでBe Healthは、1,000名以上の大規模企業を中心に導入が進んでおり、1,000名以下の企業に対しては一律の料金プランで提供してまいりました。

一方で、300名～1,000名規模の企業においても、産業保健体制の強化や健康経営(R)※への取り組みが求められ、効率的な健康管理システムのニーズが高まっています。しかしながら、従来の料金体系では、企業にとって導入ハードルが高いという課題がありました。

このような市場ニーズを受け、エヌ・エイ・シー・ケアは、300名～1,000名規模の企業が健康管理システムにかかる費用を抑えつつ、産業保健で必要となる各種機能を活用し、健康管理業務の効率化を図るとともに、従業員の健康をサポートすることに注力できる環境を整えていただくことを目的として、新たな料金プランを新設することといたしました。

※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

【新料金プランの概要】

対象企業:従業員数300名～1,000名の企業

料金体系:

・初期費用:20万円～

・月額費用:1人あたり100円(標準機能のみをご利用の場合)

サービス提供開始:2026年5月下旬予定

主な標準機能：

・健診結果データの取り込み・参照

・各種面談記録の登録・管理

・産業医の就業判定機能

・二次検査受診勧奨通知書の作成・管理

・ストレスチェック（57問版）

・労働基準監督署への報告用集計

・ダッシュボード

・個人カルテ

【今後の展望について】

エヌ・エイ・シー・ケアは今後も、産業保健業務担当者が本来注力したい「健康診断の事後措置」等の業務に時間を充てることができるように、Be Healthに従業員の健康管理にまつわる面倒な事務作業を大幅に削減できる機能を追加してまいります。

今後のBe Healthのバージョンアップでは、休職者の休職履歴やスケジュール管理を行う休職者管理機能、生活習慣改善アドバイスを提示する機能の追加に加えて、産業保健に役立つ外部サービスの連携を強化して参ります。

また、健康経営（R）に取り組む企業がより健康管理業務を効率的かつ効果的に推進できるように、ヘルスケア関連システムの豊富な開発実績を活かした多様なカスタマイズにも対応してまいります。

【エヌ・エイ・シー・ケアについて】

エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。企業向けサービスでは、「健康経営(R)」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。

健康管理システムBe Healthサービスサイト：https://www.behealth.jp/

中小企業向け健康管理サービス：https://www.behealth.jp/health_support/

個別の健診結果にもとづいた生活習慣改善アドバイスシート提供事業：https://www.nac-care.co.jp/services/service-4/

【会社概要】

社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア

設立年月日： 2024 年 3 月 1 日

本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階

代 表 者： 山崎 直人

主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 ソリューション営業部

TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223