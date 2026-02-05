福井市休日急患センターでレイヤードの予約システムWakumy、WEB問診Symviewを導入

株式会社レイヤード

株式会社レイヤード（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：毛塚牧人）が提供する予約システムWakumy（ワクミー）、WEB問診Symview（シムビュー）が福井市休日急患センター（福井県福井市）に導入されました。土日・祝日および年末年始に多くの患者を受け入れる急患センターにおいて、来院時間の分散による交通混雑の緩和と、受診前の問診情報の取得による診察効率化を目的に、12月より本格運用を開始しています。

導入の背景

福井市休日急患センター（以下、本センター）は、約40名の開業医を中心とした医師が輪番で診療を行う初期救急の拠点として、土曜日（19時～23時）、日曜・祝日（3～11月: 9～18時／12～2月: 9～23時）に診療体制を整え、地域住民の急病対応を支える重要な医療機関です。

本センターでは、患者が受診しやすい時間帯に来院が集中することで、140台を備える駐車場に車が入り切らず、周辺道路での渋滞や路上駐車が問題になっていました。また、初期救急医療を担う診療所という特性上、初診の患者が大半を占めるため、限られた診療時間内に基礎疾患や服薬歴、症状の詳細を的確に把握する必要があり、患者一人ひとりに診察時間がかかってしまうことも混雑の要因となっていました。

こうした背景を踏まえ、予約による来院時間の分散や予約状況の可視化、そして事前の問診情報の収集を目的に、予約システム、および、WEB問診の導入を検討し、レイヤードの予約システムWakumy、WEB問診Symviewを採用しました。

福井市休日急患センターでの運用

本センター（内科）では、来院前に予約システムWakumyで受付手続き（来院予約）を行い、その後、WEB問診Symviewで症状等について入力します。WEB問診に入力された問診情報は、院内に共有され、診察前に医師が患者の状況を把握することで、限られた診療時間内でも的確な情報収集につながります。

また、予約によって来院時間が分散することで、周辺道路の渋滞や路上駐車の問題解決も期待されています。

予約システムWakumyには、患者への通知機能があるため、感染症の疑いがある発熱等の患者に車で待機してもらい、診察や検査、薬局の案内の際にはWakumyによって患者を呼び出すようにすることで、業務効率化を支援します。

福井市医師会 担当理事のコメント

福井市医師会 理事 村北肇 先生

予約システムWakumyおよびWeb問診Symviewに加えて電子カルテシステムを導入し、問診内容が電子カルテの症状欄に反映されることとなりました。初診患者が多いため、受診者の病状について短時間で把握することができるようになりました。診察の流れがスムースとなり、受診者の待ち時間の短縮につながるのでないかと期待しています。

WEB問診Symviewについて

Symview（シムビュー）は、2018年11月に正式リリースし、全国約2,500軒（2025年7月末現在）の医科診療所を中心に、病院、地方自治体、医師会に採用されています。Symviewを通じて入力される問診データは、月間約150万件に上ります。（2025年5月～7月の直近3ヶ月で月間問診数が150万件超）

特許技術（特許第7072817号）を活用し、患者の主訴や年齢、性別ごとに質問を出し分けることができ、熟練した医療者のような問診を実現します。患者の医療ニーズを深く理解できることはもちろん、来院前に情報を収集・分析できるため、診療の質向上や業務効率化、感染対策にも寄与します。

Symviewは、ビデオ通話機能を標準搭載しており、オンライン診療のツールとしても活用されています。また、電子同意書や予診票の機能を活用し、医療現場の説明効率化やペーパレス化も支援しています。

Symviewは単なるWEB問診にとどまらず、医療現場のニーズに応じて機能を拡張し続けるプラットフォームとして、多様なシーンでの活用が進んでいます。Symviewのプラットフォームの活用は、診療所や病院といった医療機関にとどまらず、地方自治体や医師会と協働し、救急医療や在宅診療等、地域医療の課題解決の取り組みにも活用されています。

レイヤードについて

レイヤードはクリニックの医療DXをトータルで支援し、日本のプライマリケア（かかりつけ医）の推進に貢献します。

レイヤードのプロダクトは、連携性を重視しつつ、1つ1つのプロダクトは独立しているため、必要なパーツのみを利用することも可能です。また、他社システムとの連携も積極的に支援していますので、各医療機関の課題に合わせて柔軟に対応いたします。

- 患者の受診動線を、レイヤードのプロダクトでトータルに対応することができます。- 必要なパーツのみを単体、もしくは、組み合わせて利用することもできます。- すでに導入している他社システムと連携して利用することが可能です。（連携可能な他社システムはお問合せください）株式会社レイヤード

医療をもっと、わかりやすく。生活者に納得の医療を。医療者に持続可能性を。

代表：毛塚牧人

設立：1998年7月

事業：医療DX事業、コンテンツ事業、メディア事業

拠点：

本社 福岡市博多区博多駅中央街8-27 第16岡部ビル5F

東京 東京都港区芝公園2-2-22 芝公園ビル7F

大阪 大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル6F 603

名古屋 名古屋市中村区名駅3丁目28-12 大名古屋ビルヂング11階

URL：https://layered.inc