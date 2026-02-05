発酵スキンケアブランド「HACCO.PANDA」、2026年3月17日より発酵高浸透*フェイスマスクを含む新製品３種を発売。既存品パッケージもリニューアルし、ブランド刷新で新登場！

Ecotone株式会社

Ecotone株式会社（東京都港区北青山）は、2026年3月17日（火）、 発酵スキンケアブランド「HACCO.PANDA（ハッコウパンダ）」より、 下記の新製品3種を発売いたします。



■発酵高浸透*フェイスマスク 7枚入/1枚入

■発酵乳液

■発酵保湿スプレー



2月24日（火）より一部バラエティショップにて順次先行発売

3月17日（火）より順次全国発売

「HACCO.PANDA」は、日本の発酵文化と現代のスキンケア科学をもとに、 発酵スキンケアを世界中に届けたいとの想いから2025年9月に誕生しました。 全品に「浸透*型米発酵液*¹」を贅沢に使用した ラインナップとなっております。

■発酵高浸透*フェイスマスク

ブランドのこだわりを凝縮した贅沢なフェイスマスクが登場。浸透*型米発酵液*¹を55％以上使用し、さらには次世代美容液成分「CICA*²由来PDRN*³」を配合。肌にハリとツヤを呼び戻します。

ビタミンC誘導体*⁴、ナイアシンアミド*⁵、アゼライン酸*⁵といった話題の美容液成分に加え、4種の発酵エキス*⁶が肌本来の健やかさをサポート。うるおいに満ちた、ふっくらもちもちの透明素肌へと導きます。

フェイスマスクシートには、コットンシードの周りに生えている希少なうぶ毛コットン由来の繊維を100％使用。ながらケアにも最適な、浮きにくい高密着シートを実現しました。



■浸透*型米発酵液*¹について

肌本来のうるおいを守る天然NMFが豊富

HACCO.PANDAの米発酵液*¹には肌のうるおいを支える天然保湿成分「NMF」が11種類以上存在しており、乾燥から肌を守る大切な成分が集まっています。

低分子ゆえに角質層のすみずみまで浸透保湿

発酵によって生まれた微細な分子 (天然アミノ酸、ペプチド) が、角質層のすみずみまで浸透*

します。

HACCO.PANDAの商品のこだわり

シリーズ全品、浸透*型米発酵液*¹を水の代わりにベース原料として使用しています。発酵高浸透*フェイスマスクでは55％の高配合を実現しています。

■既存品パッケージのリニューアル

また2026年3月からは上記新製品の発売品に加え、既存品のパッケージリニューアルも実施いたします（成分に変更はありません）。新しくなったHACCO.PANDAシリーズについても、3月17日（火）より全国発売の予定です。

製品左から

発酵導入美容液 ミニサイズ 770円（税込）/10mL

発酵導入美容液 2,200円（税込）/50mL

発酵化粧水 2,090円（税込）/170mL

発酵オイルイン高濃度※美容液 2,420円（税込）/30mL

発酵高保湿クリーム 2,970円（税込）/50g

メイクの上から発酵保湿ミスト 1,980円（税込）/80mL



■新製品詳細

ハッコウパンダ 発酵高浸透*フェイスマスク

・浸透*型米発酵液*¹ 55%以上配合

・ハリツヤのある肌に導く、CICA*²由来低分子PDRN*³配合

・うぶ毛コットン由来繊維を100％使用した高密着シート

価格／内容量 ：

880円（税込）/7枚入

165円（税込）/1枚入

ハッコウパンダ 発酵乳液

・浸透*型米発酵液*¹ 67%以上配合

・2週間発酵し、1ヶ月熟成した低分子発酵熟成コラーゲン*⁷高配合※

価格/内容量 ：

2,090円（税込）/ 135 mL

ハッコウパンダ 発酵保湿スプレー

・浸透*型米発酵液*¹52%以上配合

・うるおいバリアをサポートする玄米発酵ペプチド*⁸高配合※

価格/内容量 ： 1,980円（税込）/ 150g

＊ 角質層まで ＊1 サッカロミセス／コメ発酵液 ＊2 ツボクサのこと ＊3 DNA-Na（保湿成分） ＊4 アスコルビルグルコシド（整肌成分） ＊5 整肌成分 ＊6 グルコノバクター/ハチミツ発酵液（保湿成分）、アスペルギルス培養物（保湿成分）、ガラクトミセス/オリーブ葉発酵エキス（保湿成分）、ガラクトミセス/シラカンバ樹液発酵液（保湿成分） ＊7 サッカロミセス／（パイナップル果汁／コラーゲン）発酵液（保湿成分) ＊8 アスペルギルス培養物 (保湿成分) ※シリーズ比

HACCO.PANDA ブランドサイト :https://www.haccopanda.jp/公式 Instagram :https://www.instagram.com/haccopanda/公式 X :https://x.com/haccopanda