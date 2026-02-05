¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Üº(¤³¤¦¤¾)ÏÂ»æÊÉ»æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØKOZO º¡Ê¥³¥¦¥¾ ¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡ÙJCD¼çºÅ PRODUCT OF THE YEAR 2025 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
ÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×¤ª¤è¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙÅÄÏÊÀµ) ¤Î¡¢¡Ø KOZO VI¡Ê¥³¥¦¥¾ ¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¡ÊÜºÏÂ»æÊÉ»æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¾¦´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ¡ÊJCD¡Ë¼çºÅ¡Ö19th PRODUCT OF THE YEAR 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾Þ¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯À½ÉÊ¤òJCD²ñ°÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼480Ì¾¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡È´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÜºÏÂ»æ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤È·É±ó¤·¤¬¤Á¤Êµ»Ë¡¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡¦È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¡É ¤òÌÜÅª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡ØKOZO VI¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÜº¤È¿¦¿Í¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»Ë¡¤ÎÍ»¹ç¤È¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÏÂ»æÊÉ»æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ23¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¦¤Á17¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÔÇ³Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦³×¿·À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙÅÄ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢AIÁ´À¹¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¹Í¤¨¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤ÇAI¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡ØKOZO º¡Ù¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KOZO¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢38Ç¯Á°¤Ë¡ÈÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÏÂ»æ¤òÊÉ»æ¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡É ¤È¤¤¤¦¥È¥ß¥¿¸½²ñÄ¹¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Ç6ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤ÏÏÂ»æ¡áÏÂ¼¼¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Î¾¦´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë³§ÍÍ¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï³§ÍÍ¤ËÂô»³¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼¡¤Î38Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤È¼ê»Å»ö¡¢Èþ°Õ¼±¤¬¤è¤êÈË±É¤·¤Æ¤æ¤±¤¿¤é¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¥È¥ß¥¿¥È¡¼¥¥ç¡¼¡ÊÅìµþ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡Ë¤ÈÂçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ØKOZO VI¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tominet.co.jp/lp-kozo6/
¡ØKOZO VI¡Ê¥³¥¦¥¾ ¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù
23¼ïÎà66ÅÀ¡Ê¼õÃíÀ¸»ºÉÊ10¼ïÎà32ÅÀ¡¦¹ñÆâºß¸ËÉÊ13¼ïÎà34ÅÀ¡Ë
¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥ÉÅùµé¡§F¡ù¡ù¡ù¡ù¡¡ËÉ²ÐÀÇ½¡§ÉÔÇ³¡¢½àÉÔÇ³
²Á³ÊÂÓ¡§\4,783/Ö¡Á\22,717/Ö
KOZO º¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿10Ç¯¤Ö¤ê6ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥ß¥¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÜºÏÂ»æÊÉ»æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÏÂ»æ¤Ø¤ÎÀ÷ÉÕ¤Ï¡¢ÏÂ»æ¤Î¾õÂÖ¡¢µ¨Àá¡¢²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¡¼¥À¡¼Ëè¤Ë¿¦¿Í¤¬´éÎÁ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤ï²Ã¹©¤äÀ÷¿§¤Ë¤è¤ë¤Ë¤¸¤ß¶ñ¹ç¡¢À÷ÉÕ¸å¡¢¼«Á³´¥Áç¤·¤Æ¤«¤é¤Î¼êÅ½¤ê¹©Äø¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ë»ê¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²¼µ¤ÎURL¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/japanese-wallcovering/kozo%20%E2%85%A5/
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤´°ÆÆâ¡¡¡¡tomita TOKYO¡¡Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤Èµ»¤ò¶î»È¤·¤¿¥È¥ß¥¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡¢39 ¥Ö¥é¥ó¥É¤ËµÚ¤Ö³¤³°¤ÎÊÉ»æ¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢²È¶ñ¡¢¥é¥°¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤ì¤ÆËÜÊª¤Î¼Á´¶¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/showroom/
¡Ú±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 18:00¡¡¢¨Í½ÌóÀ©¡¡
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡Åìµþ tomita TOKYO¡¡¡¡ TEL : 03-3273-7500
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¡TEL : 06-6281-8481
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àÍ½Ìó¥Õ¥©¡¼¥à¡¡https://reserva.be/tomita_showroom
ÄêµÙÆü¡¡ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï
https://space-infinity.jp/tomita/
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1923 Ç¯( ÂçÀµ12 Ç¯) Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë²¨»æ¤ä³Ý¤±¼´¤ÎÉ½Áõ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÉÛÃÏ¤ò°·¤¦´ë¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë»ö¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢²È¶ñ¡¢¥é¥°¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×µÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤Ï40¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/about
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6F A¡¦B¡¡¢©141-0022
TEL ¡§ 03-5798-0081(Âå)¡¡FAX ¡§ 03-5798-7488
»ö¶È½ê ¡§ ÅìµþËÜ¼Ò ¡¦ Âçºå»öÌ³½ê ¡¦ Ê¡²¬»öÌ³½ê ¡¦ ÀéÍÕ¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿¡¼
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¡§ tomita TOKYO ¡¦ Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://www.tominet.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§µÜËÜ¡¦»Õ°æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6 ³¬ A¡¦B
TEL¡§03-5798-7483¡¡FAX¡§03-5798-7486
MAIL¡§miyamoto-k0305@tominet.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥È¥ß¥¿ KOZO º
https://www.tominet.co.jp/japanese-wallcovering/kozo%20%E2%85%A5/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
¥È¥ß¥¿ ¥Ð¡½¥Á¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://space-infinity.jp/tomita/
¤³¤Î¡ØKOZO VI¡Ù¤Ï2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè55²ó JAPAN SHOP 2026¡×¤Î
JCD¤È IDM¡ÊInterior Design Meeting¡Ë¤È¤Î¹çÆ±¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£https://messe.nikkei.co.jp/js/
JCD¤È IDM¡ÊInterior Design Meeting¡Ë¤È¤Î¹çÆ±¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£https://messe.nikkei.co.jp/js/
