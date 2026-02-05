「スポーツエールカンパニー2026」に認定

日本板硝子株式会社（本社：東京都港区、代表執行役社長兼CEO：細沼 宗浩、以下「NSG」）は、このたび、スポーツ庁が実施する「スポーツエールカンパニー2026」に認定されたことをお知らせいたします。「スポーツエールカンパニー」は、従業員の健康増進に向け、スポーツ活動を継続的に支援・推進する企業・団体をスポーツ庁が認定する制度であり、働き盛り世代のスポーツ実施率向上を目的とした国の取り組みの一環として実施されています。



















簡易運動機能測定会「バイタリティチャレンジ」の様子



（京都事業所）



簡易運動機能測定会「バイタリティチャレンジ」の様子（京都事業所）





事業所内トレーニングジム施設の様子



（舞鶴事業所）

当社では、事業所内へのトレーニングジムの設置や外部トレーニング施設との契約を通じ、従業員がより気軽にトレーニングへ取り組める環境整備を進めてまいりました。加えて、ウォーキングイベントや運動機能測定、体組成計を用いた健康運動効果測定など、楽しみながら無理なく参加できる社内イベントを実施することで、自発的に運動習慣を身につけられる環境づくりにも努めています。これらの取り組みが評価され、今回初めて、「スポーツエールカンパニー」に認定されました。当社は、最も大切な資産は「人」であるという考え方の下、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう、今後もスポーツ活動の推進をはじめとしたさまざまな健康経営の取り組みを継続し、企業価値向上の実現を目指してまいります。

NSGグループ（日本板硝子株式会社およびそのグループ会社）について



NSGグループは、建築および自動車用ガラスとクリエイティブ・テクノロジー分野で事業を展開する世界最大のガラスメーカーのひとつです。



建築用ガラス事業は、各種建築用ガラス、太陽電池パネル用ガラス等を製造・販売しています。



自動車用ガラス事業は、新車用(OE)ガラスや補修用(AGR)ガラスの分野で事業を展開しています。



クリエイティブ・テクノロジー事業の主要製品は、プリンターやスキャナーに用いられるレンズ、タイミングベルトの補強材であるグラスコードを中心とした特殊ガラス繊維やガラスフレーク、およびファインガラスです。





