こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee人事労務、「ez-PCLogger」とのAPI連携により「PCログ乖離確認機能」を提供開始 PCログと打刻の突合で、上場延期リスクとなる「隠れ残業」を未然に防止
https://digitalpr.jp/table_img/2693/127680/127680_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、株式会社ニッポンダイナミックシステムズ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：平山武司）が提供する、PCログオン＆ログオフ情報収集サービス「ez-PCLogger」とfreee人事労務のAPI連携において「PCログ乖離確認機能」の提供を開始したことをお知らせします。
■ PCのログと打刻の突合で、IPO審査に耐えうる労務管理へ
今回提供を開始した「PCログ乖離確認機能」により、PCログ情報を打刻実績とは異なる客観的記録として、独立してfreee人事労務へ取り込むことが可能です。取り込んだPCログと打刻実績は、freee人事労務の画面上で並べて確認できます。自己申告による時刻とPCログの間に一定以上の差が生じた場合は、システムが自動で乖離を検知し、アラートを表示します。アラート発生時には、従業員に乖離理由の記入を求める運用が可能です。
さらに、理由が未登録のままでは勤怠締め申請ができないよう制御できるため、freee人事労務ユーザーはIPO審査で求められる「労働時間の適正な把握」を「ez-PCLogger」とAPI連携を行うことでIPO審査に耐えうる労務管理体制を構築できます。
■「ez-PCLogger」とfreee人事労務の連携方法
連携アプリ「ez-PCLogger」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。
「ez-PCLogger」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/40088
本機能に関するお問い合わせは以下より承っております。
お問い合わせ：https://www.freee.co.jp/solution/ipo/ipo-support/contacts/togo/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
関連リンク
「ez-PCLogger」連携詳細ページ：
https://app.secure.freee.co.jp/applications/40088