AI Portalize、デジタル関連の有力企業・リーダーが集結する「AI Digital Community (ADC)」の代表理事に就任

AI Portalize株式会社、株式会社オプト、株式会社CyberACE、株式会社CARTA HOLDINGS、株式会社シーエー・アドバンス、株式会社Faber Company、株式会社キュービック（順不同）などの有志メンバーは、デジタル産業においてAI活用に取り組む経営層、事業責任者、および実務推進担当者を対象とした、完全紹介制の実践的AIコミュニティ「AI Digital Community（以下、ADC）(https://ai-digital-community.com/)」を共同で設立し、活動を開始いたしました。

本コミュニティは、寺田 昇平（AI Portalize）と黒沢 槙平（オプト）の2名が代表理事を務め、理事には元株式会社CARTA HOLDINGS 代表取締役社長執行役員の宇佐美 進典氏をはじめ、各社の経営層・AI責任者が参画。

参加費無料の相互扶助型コミュニティとして、企業の垣根を超えたAI実装の加速を目指します。

■ 設立の背景

「足元の検証」と「未来の戦略」、両輪が必要な時代へ 生成AIの登場により、デジタルビジネスの前提は大きく覆されようとしています。企業が生き残るためには、日々の業務効率化（足元の活用）と、AI前提のビジネスモデル変革（未来の戦略）の両方を同時に進めなければなりません。

しかし、この難題に対する正解はまだどこにもなく、一社単独で見つけ出すことは困難です。

ADCは、デジタル産業全体を底上げするために設立されました。「検証プロセスはシェアし、未来のビジョンは共に描く」 この考えのもと、現場レベルの泥臭い検証ログから、経営レベルの事業戦略論まで、多層的な知見を共有知として蓄積します。

■ ADCの3つの特徴

1. 実務ログの共有に加え、AI時代の「事業戦略」をディスカッション

「ツールをどう使うか」というHowの議論にとどまらず、「AIによってデジタルビジネスはどう変わるのか」「次はどのような事業機会が生まれるのか」といった、中長期的な視点でのディスカッションを行います。業界の重鎮や最前線の経営者たちが、不確実な未来を読み解くための羅針盤となる場を提供します。

2. 経営層から現場まで、レイヤーを超えた「集合知」

日本のネットビジネスを牽引してきた宇佐美進典氏をはじめとする強力な理事陣に加え、各社のCTO、CAIO、そして現場の推進リーダーが参画。 「経営視点の戦略」と「現場視点の実務ログ」が交差することで、絵に描いた餅ではない、実行力を伴うAI活用を推進します。

3. 参加費無料・完全招待制の「ギブ・アンド・テイク」

本コミュニティは参加費無料です。金銭的な対価ではなく、「自社の検証結果や仮説をコミュニティに還元する（Giveする）」ことを参加の条件としています。 情報の質と心理的安全性を担保するため、参加は既存メンバーからの推薦・紹介のみの完全招待制とし、熱量の高いメンバーだけで構成された濃密な場を提供します。

■ 運営体制（参画企業・理事）

デジタル産業を牽引する以下の企業・メンバーが運営・活動を主導します。

【代表理事】

寺田 昇平（AI Portalize株式会社 代表取締役CEO）

黒沢 槙平（株式会社オプト 上級執行役員）

【理事】

宇佐美 進典（元株式会社CARTA HOLDINGS 代表取締役社長執行役員）

貫場 友介（株式会社CyberACE CAIO）

加藤 友幸（株式会社CARTA HOLDINGS AI推進室長）

大城 拓真（株式会社シーエー・アドバンス 執行役員）

月岡 克博（株式会社Faber Company 執行役員）

倉嶋 将矢（株式会社キュービック AI戦略室）

鈴木 涼（株式会社オプト 執行役員）

高橋 洋平（NE株式会社 執行役員CTO / AI Portalize株式会社 取締役CTO）

ほか

【コミュニティ概要】

名称：AI Digital Community (ADC)

公式サイト：https://ai-digital-community.com/

参加費：無料

参加資格：完全紹介制（既存メンバーからの推薦が必要）

対象：デジタル産業における経営者、AI関連事業責任者、AI実務推進担当者 等

■ 本件に関するお問い合わせ

AI Digital Community 運営事務局 （AI Portalize株式会社内）

E-mail: info@ai-digital-community.com