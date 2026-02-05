【ハッケン酒場 昭和町店】2月7日(土)限定！衝撃！！名物やきとり「1,500本」！お持ち帰り100円祭

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地元密着型の居酒屋チェーンを展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長 加藤 洋嗣）は、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、2026年2月7日（土）11:30より、名物のやきとりをお得に楽しめる1日限定イベント「やきとり100円祭」を開催いたします。地域の皆様への日頃の感謝を込め、店内で丁寧に焼き上げた「若とり」「とり皮」「つくね」「こころ」の4種、合計1,500本をお持ち帰り（限定）、特別価格1本100円（税抜）でご提供いたします。売切れ次第終了の限定イベントとなりますので、ぜひお早めにご利用ください。

「本格的な炭火焼の味を、もっと気軽に地域の方々に楽しんでいただきたい」という強い願いから、この衝撃的なイベントを企画いたしました。一本一本店内で丁寧に焼き上げるプロの技術に触れる機会を増やし、地域の皆様に笑顔と元気をお届けすることを目指しています。

やきとり100円祭 対象串

地域の皆様への感謝を込めた、2月7日(土)限定のお持ち帰り対象串です。

若とり

最も親しまれている定番串！

とり皮

香ばしく、中はもちもちとした食感！

つくね

お子様から大人の方まで大人気！

こころ

プリッとした食感で濃厚な味わい！

※本リリースに掲載されている画像はイメージです。

やきとり100円祭について

【1日限定1,500本】

「若とり」「とり皮」「つくね」「こころ」のタレ串4種を、この日のために合計1,500本ご用意いたしました。11:30の開始から16:00まで、全力で焼き続けます。

【特別価格1本100円（税抜）】

対象の4種はどれを選んでも1本100円（税抜）。お一人様の晩酌のお供から、ご家族での夕食のおかずまで、どなたでも気軽にお楽しみいただける特別価格です。

【電話予約OK】

当日の混雑を避け、焼きたてをスムーズにお渡しできるよう、事前の電話予約を承っております。お待ちいただくことなく、専門店の味をお持ち帰りいただけます。

■ 注意事項

※スムーズな運営と、より多くのお客様にご提供するため、以下の点についてあらかじめご了承ください。

【味付けは「タレ」のみ】 対象のやきとりは「タレ」のみでのご提供となります。

【お持ち帰り限定価格】 本イベントは「お持ち帰り（テイクアウト）」のみが対象となります。

【数量限定・売切御免】 1,500本限定の為、時間内であっても売切れ次第終了とさせていただきます。

【事前予約可】 混雑緩和のため、ぜひ事前にお電話での予約をご活用ください。

やきとり100円祭概要

内容： 対象のやきとり各種 お持ち帰り1本100円（税抜）

開催日時：2026年2月7日（土） 11:30～16:00（※1,500本完売次第終了）

開催店舗：ハッケン酒場 昭和町店

大阪市阿倍野区昭和町2丁目6-25（御堂筋線 昭和町駅すぐ）

06-6627-1727

ハッケン酒場の最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式SNSにて随時発信中です。

ぜひフォロー・チャンネル登録をお願いいたします。

Instagram公式アカウント :https://www.instagram.com/hakken_sakaba__officialYouTube公式チャンネル :https://www.youtube.com/@%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%B3%E9%85%92%E5%A0%B4TikTok公式アカウント :https://www.tiktok.com/@hakken_sakaba__officialハッケン酒場について

活気あふれる空間が自慢の「ハッケン酒場」は、炭火で焼き上げる「自慢のもも焼」を中心に、揚物、焼物、お食事など多彩な居酒屋メニューを取り揃えています。

地域密着型の店舗展開を行っており、駅前や商店街など、お仕事帰りにふらっと立ち寄りやすい便利なロケーションです。店内は、調理の活気が伝わるカウンター席やテーブル席を設けたレイアウトで、老若男女問わず全てのお客様にご満足いただけるお店づくりを心掛けています。グループでのお集まりや、仕事帰りに立ち寄るなど、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

アットホームな元気いっぱいのサービスと心地よい空間で、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

マルシェ株式会社について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「餃子食堂マルケン」

「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/