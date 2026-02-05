2026年に求められる「マーケティングの新評価基準」を語るセミナーに登壇決定

カイロスマーケティング株式会社

“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3（カイロススリー）」を提供するカイロスマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐宗 大介、以下「当社」）は、マジセミ株式会社が主催するオンラインセミナー「2026年、マーケ12施策のKPI変化を解説～BtoB領域のSEO、広告、ウェビナー、展示会など、KPIはどう変化するのか？～」に、当社取締役 COO 白井 則行が登壇することをお知らせします。

開催の背景・内容

詳細を見る :https://majisemi.com/e/c/maco-20260217/M2H

生成AIの活用によってマーケティング施策の実行スピードが上がるなか、「その施策が本当に商談や売上につながったのか」を重視する流れが強まっています。

本セミナーでは、SEO、広告、ウェビナー、展示会などBtoBマーケティングにおける主要な12施策の評価基準が、2026年にどのように変化していくのかを整理します。当社の講演では、MA+SFA一体型ツールである「Kairos3」を例に、マーケティング施策の成果を正しく振り返るための仕組み作りについてご紹介します。

登壇者

カイロスマーケティング株式会社 取締役 COO 白井 則行

国内大手SIerから外資系メーカー企業でのエンジニアを経て、2012年にカイロスマーケティング株式会社の創業に参画。CTO / プロダクトマネージャーとして、導入件数2,000件のMA+SFA一体型ツール「Kairos3」の設計及び開発を牽引。現在は、取締役COOとしてセールス / マーケティング / カスタマーサクセスの統括を行いつつ、外部講演の登壇やユーザー向け勉強会での講師 / ファシリテーターを務める。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144521/table/96_1_3df28cf62071486c5c0c9b8f5626953b.jpg?v=202602051051 ]

■「Kairos3」について

「Kairos3」は、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。見込み客の獲得・管理から営業商談の進捗管理・クロージングまで、マーケティングと営業活動のデータを集約し、部門を横断した施策の実行を促進します。高度な専門知識がなくともデータを活用できるツール設計により、データに基づく意思決定を支援し、企業の売上アップを実現します。

URL：https://www.kairosmarketing.net/kairos3

■カイロスマーケティングについて

「マーケティングを、もっと身近に。」をミッションに掲げ、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供しています。また、マーケティング・営業の実行方法がわかるメディア「マケフリ」を運営。「ものづくり大国ニッポン」のさらなる発展を支援すべく、業界や従業員数に関わらずあらゆる企業・組織のみなさんがマーケティングを活用した営業活動ができる社会を創造します。

