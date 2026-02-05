【SHIRO】2026年2月20日（金）「SHIRO 大丸心斎橋店」がリニューアルオープン

株式会社シロ2019年に「SHIRO 大丸心斎橋店」が、本館1Fにオープン

大丸心斎橋店に初めてお店を構えたのは2019年の秋でした。このお店は、毎日多くのお客様が訪れ、賑わい豊かな表情を見せてくれます。そして、オープンから約6年半経った2026年2月に、場所はそのままに最小限のクリエイティブを加え、お店をリニューアルいたします。今回は、リニューアル日までの営業終了後に少しずつ改装を行うため、お店は休業せず、毎日お客様にお買い物を楽しんでいただけるように準備をいたします。

メインマテリアルの淡いグリーンのテラゾーが什器となるこのお店はSHIROらしいカラーリングと素材のバランスで構成されており、長年多くのお客様が行き交い、ショップ空間を楽しんでいただきました。しかし、お店にしつらえてある什器や棚は時を経ても美しく保たれており、どのようなリニューアルが最適か検討をしたところ、今回はすべて一新するのではなく、必要最低限の調整に留めることにしました。まさに、活かせるものはそのまま活かし、さらに愛していただけるお店づくりに辿り着いたのです。

より良いお買い物体験をお客様にお楽しみいただくために--

今回のリニューアルでは、これまで以上に多くのお客様にお買い物をお楽しみいただけるようレジカウンターを増やしました。また、これまであったタッチアップ台やシンクは製品の陳列什器へ形を変えたり、陳列のためすぐに製品を補充できるよう店内の収納量を増やしたり、お客様により多くの製品をお試しいただけることを最優先に考えました。さらに、陳列什器にはステンレスの天板を配置し、店舗全体のデザインを統一。ブランドの世界感をより感じていただけるようお店の両端にはそれぞれ大きなビジュアルスペースを設けます。

右の壁面にある「23H」の文字は、過去の建設時に書かれたもの。建物が紡いできた歴史を感じられるよう、ありのまま残すことに。今あるものを最大限活かし、必要最小限なものだけをつくるお店づくり

SHIROは15年目の宣言を機に、本質的な循環のために廃棄物ゼロを目指し、「捨てない、新たにつくり出さない」お店づくりをしています。「SHIRO 大丸心斎橋店」では、あるものを活かしつつ、更にお客様に手に取っていただきやすい、お買い物がしやすいような“アップデート”をするという形で進化させました。お店づくりをするうえで大切なことは、現場の声です。現地に足を運び、スタッフの動きやお客様の流れを感じながらより良くしていくことを考えた末に、今回の一部改装となりました。

現地でのコミュニケーションから新しく生まれ変わった「SHIRO 大丸心斎橋店」でより一層お買い物をお楽しみいただけたら嬉しいです。

設計を担当したDRAWERSの小倉 寛之さんは、空間デザインにおいて美しさや利便性を追求すると同時に“つくる責任”を意識し、未来を考えたプロダクトデザインやクリエイションを行っています。「SHIRO 大丸心斎橋店」以外にも、「SHIRO Seongsu」や「SHIRO 札幌ステラプレイス店」、2024年にオープンした北海道長沼町の一棟貸し宿泊施設「MAISON SHIRO」、そしてSHIROの東京オフィスも設計を担当しています。

小倉 寛之

兵庫県小野市出身。京都造形芸術大学（現 / 京都芸術大学）芸術学部環境デザイン学科卒。cafe co.勤務ののち、2011年インテリアデザイン事務所DRAWERSを設立。循環し、未来につながる創作活動に取り組む。2020年より、クライアントワーク以外の活動をスタート。そして、インテリアデザインを通して、廃材に新たな価値を生み出すプロダクトブランド「wa/ter」の運営も行う。

DRAWERS：https://drawers-design.com/ @tete_drawer(https://www.instagram.com/tete_drawer/)

wa/ter：https://water-sup.com/ @water_products_design(https://www.instagram.com/water_products_design/)

「SHIRO 大丸心斎橋店」

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店本館1F

営業時間：10:00 - 20:00

取扱製品：スキンケア・メイクアップ・フレグランス

フロアマップ、営業日、営業時間の最新情報につきましては、大丸心斎橋店のホームページをご覧ください。

