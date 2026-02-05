SNSフォロワー数8万人、おとママさん初の著書『夢中でたべちゃう！ おとママさんの おいしいフリージング離乳食・幼児食』 2月5日（木）発売
株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は2026年2月5日（木）に新刊『夢中でたべちゃう！ おとママさんの おいしいフリージング離乳食・幼児食』を発売いたします。
★楽天ブックス第1位獲得★
（日別ランキング／美容・暮らし・健康・料理・その他／2025年12月16日）
著者プロフィール
おとママ
離乳食アドバイザー。現在3才の娘おとちゃんに実際に作っていた離乳食や幼児食のレシピ【おとごはん】をSNSで発信中。和食の定番「まごわやさしい」食材を取り入れた彩りあざやかで子どもがよく食べる、おいしくてかんたんなレシピが人気となっている。
Instagram：@oto_gohan_recipe(https://www.instagram.com/oto_gohan_recipe/)
本書では、おとママさんがSNSに投稿した人気のメニューを中心に、マネするだけで悩まず作れる１週間分のフリージングレシピを紹介。「子どもがパクパク食べました！」とフォロワーの皆さんからの反響が大きいものを集めました。現在３歳の娘おとちゃんに、実際に作ってあげたレシピが満載です。
離乳完了期～幼児食では、大人のごはんと一緒に作れる取り分けレシピを紹介。家族みんなで食べられる、かんたんでおいしいレシピです。
★★おとママさんフリージングレシピのポイント★★
１. 炊飯器で野菜などをまとめて下準備するから、時間を効率よく使えてらくちん！
２. やわらかくなった野菜を一気に調理するから、たくさんのメニューがあっという間にできる！
３. 食べるときは調理不要！チンするだけでOK！
先着購入特典としてデザートレシピペーパーを配布！
楽天ブックス＆全国の一部書店では数量限定の先着購入特典として、レシピペーパーがついてきます。
本書でご紹介しきれなかった、プリンやケーキなどのおいしくてかんたん＆かわいい手づくりデザートレシピをまとめました。記念日や特別な日にピッタリです。
【楽天ブックス特典版ページ】
https://books.rakuten.co.jp/rb/18473515
※対象店舗は画像をご覧ください。
●先着購入特典対象店舗
レシピの工程写真も豊富でわかりやすく、楽しく離乳食・幼児食を作りたい人にピッタリの1冊です。
【本書概要】
■タイトル：夢中でたべちゃう！ おとママさんの おいしいフリージング離乳食・幼児食
■著者：おとママ
■監修：植草 真奈美
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2026年2月5日（木）
■価格： 定価1430円（1300円+税）
■判型・ページ数： B5・160ページ
■ISBN：9784791633678
【販売ページ】
■Amazon： https://amzn.asia/d/hacFQOY
■楽天ブックス（特典版）：https://books.rakuten.co.jp/rb/18473515
■楽天ブックス（通常版）：https://books.rakuten.co.jp/rb/18473514/
【会社概要】
商号 ： 株式会社西東社
代表者 ： 代表取締役 若松和紀
所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13
事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売
URL ： https://www.seitosha.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社西東社
担当者名：小林
TEL：03-5800-3120
Email：media@seitosha.co.jp