SNSフォロワー数8万人、おとママさん初の著書『夢中でたべちゃう！ おとママさんの おいしいフリージング離乳食・幼児食』　2月5日（木）発売

株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は2026年2月5日（木）に新刊『夢中でたべちゃう！ おとママさんの おいしいフリージング離乳食・幼児食』を発売いたします。

著者プロフィール

おとママ

離乳食アドバイザー。現在3才の娘おとちゃんに実際に作っていた離乳食や幼児食のレシピ【おとごはん】をSNSで発信中。和食の定番「まごわやさしい」食材を取り入れた彩りあざやかで子どもがよく食べる、おいしくてかんたんなレシピが人気となっている。

Instagram：@oto_gohan_recipe(https://www.instagram.com/oto_gohan_recipe/)

本書では、おとママさんがSNSに投稿した人気のメニューを中心に、マネするだけで悩まず作れる１週間分のフリージングレシピを紹介。「子どもがパクパク食べました！」とフォロワーの皆さんからの反響が大きいものを集めました。現在３歳の娘おとちゃんに、実際に作ってあげたレシピが満載です。

離乳完了期～幼児食では、大人のごはんと一緒に作れる取り分けレシピを紹介。家族みんなで食べられる、かんたんでおいしいレシピです。

★★おとママさんフリージングレシピのポイント★★

１. 炊飯器で野菜などをまとめて下準備するから、時間を効率よく使えてらくちん！

２. やわらかくなった野菜を一気に調理するから、たくさんのメニューがあっという間にできる！

３. 食べるときは調理不要！チンするだけでOK！

先着購入特典としてデザートレシピペーパーを配布！

楽天ブックス＆全国の一部書店では数量限定の先着購入特典として、レシピペーパーがついてきます。

本書でご紹介しきれなかった、プリンやケーキなどのおいしくてかんたん＆かわいい手づくりデザートレシピをまとめました。記念日や特別な日にピッタリです。

【楽天ブックス特典版ページ】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18473515

※対象店舗は画像をご覧ください。

●先着購入特典対象店舗

レシピの工程写真も豊富でわかりやすく、楽しく離乳食・幼児食を作りたい人にピッタリの1冊です。

【本書概要】

■タイトル：夢中でたべちゃう！ おとママさんの おいしいフリージング離乳食・幼児食

■著者：おとママ

■監修：植草 真奈美

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2026年2月5日（木）

■価格： 定価1430円（1300円+税）

■判型・ページ数： B5・160ページ

■ISBN：9784791633678

