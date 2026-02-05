ベストセラー童話作家・斉藤洋による初の大人向け実用書『人生がちょっとよくなる文章術』『人生がちょっとよくなる読書術』2冊同時発売！

株式会社講談社

40年にわたり児童文学の第一線で活躍し続ける作家・斉藤洋による、書くことや読むことを楽しむための実用書が発売されました。多くの名作を生み出した作家が語る「文章の書き方」「本の読み方」の極意とは。『人生がちょっとよくなる文章術』『人生がちょっとよくなる読書術』（著：斉藤洋）、2冊同時発売です。

人生がちょっとよくなる文章術

日本を代表する童話作家である著者ですが、小学生時代は意外にも作文を苦痛に感じていたそう。本作は、そんな著者が40年の作家キャリアを経てたどり着いた、楽しく書きたい人のための新しい指南書です。「結論は適当につけてよい」「独創的なものを書こう、などと思ってはいけない」など、楽しく書くための驚きの思考法が満載です。

人生がちょっとよくなる読書術

子どもが本を読まない、本を読む気力がわかない、本の面白さがわからない……など、読書に対するさまざまなお悩みに、40年にわたり作品を生み出してきたベストセラー作家である著者が答えます。読書がもっと気楽で楽しいものになる、新感覚の読書の指南書です。「読書は書き手と読み手の共同作業」「本は最後まで読まなくていい」など、今までの読書のイメージが覆る、おもしろく読むための思考法が盛りだくさんです。

著者について

斉藤 洋

作家。1952年、東京都生まれ。幼年童話に「ペンギン」シリーズ、「おばけずかん」シリーズ、児童文学に「ルドルフとイッパイアッテナ」シリーズなど多数。1986年『ルドルフとイッパイアッテナ』で講談社児童文学新人賞受賞。1988年『ルドルフ ともだち ひとりだち』(講談社)で野間児童文芸新人賞受賞。

書籍情報

書名：『人生がちょっとよくなる文章術』『人生がちょっとよくなる読書術』

著：斉藤洋

定価：各1760円（税込）

発売日：2026/1/29

ISBN：『人生がちょっとよくなる文章術』978-4-06-541704-1・『人生がちょっとよくなる読書術』978-4-06-542018-8

発行：講談社