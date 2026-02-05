独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中国本部は、岡山大インキュベータ（岡山大学連携型起業家育成施設）の入居者募集を行います。

岡山大インキュベータは、入居者の新しいビジネスの創出・成長・発展を様々なステージで支援する起業家育成施設です。中小機構、岡山大学、岡山県、岡山市等が連携し、幅広い支援を行っています。

「岡山大インキュベータ」施設外観

1.施設概要

所在地：岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号（岡山大学 津島キャンパス内）

アクセス：岡山駅西口から岡電バス「岡山理科大学」行に乗車。「福居入口」または「岡大西門」下車徒歩2～3分

構造等：鉄骨造2階建て

居室タイプ：実験室タイプ

共用施設：会議室、ミーティングルーム、リフレッシュコーナーなど

2.公募居室：新たに公募する居室（1室）

ミーティングルームラボ（実験室）リフレッシュコーナー

※ 下記の居室については、随時受付中です

101号室（30平方メートル ）、104号室（48平方メートル ）、106号室（48平方メートル ）、107号室（48平方メートル ）、108号室（48平方メートル ）、110号室（24平方メートル ）、111号室（48平方メートル ）、112号室（48平方メートル ）、202号室（48平方メートル ）、206号室（48平方メートル ）、208号室（48平方メートル ）、209号室（48平方メートル ）、212号室（48平方メートル ）、215号室（30平方メートル ）

3.入居対象者

・ 大学発ベンチャー

・ 大学等の研究成果・人的資源等を活用したベンチャー企業設立に向けた起業計画・事業計画を有する者

・ 大学等との連携（共同研究、技術指導等）により、新たな事業展開を目指して起業または第二創業を図る個人、ベンチャー企業、中小企業、大企業の社内ベンチャー

※連携を希望するものを含む

・ 入居者の事業を支援し、または入居者の利便に供する企業等

4.募集スケジュール

公 告：2月5日（木曜）

受 付 期 間：2月12日（木曜）～2月25日（水曜）

入居者決定：3月下旬頃

入 居 開 始：4月下旬頃

（注1）入居にあたっては審査があります。詳細は、「5．ホームページ」より募集要項をご確認ください。

（注2）募集受付期間内に入居者が決定しなかった場合は、随時申込を受付けます。

5.ホームページ

岡山大インキュベータ

https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/index.html

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。