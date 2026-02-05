【物流DX】テレニシ(株)、ロジスティクスソリューションフェア2026に出展｜「自動点呼機能」対応などの最新情報を公開
ロジスティクスソリューションフェア2026に出展
テレニシ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号、代表取締役社長：高島 謙一）は、
2026年2月12日（木）～13日（金）の2日間、東京ビッグサイトで開催される「ロジスティクスソリューションフェア2026」に出展いたします。
西4ホール 016ブースにて、IT点呼キーパーやホワイト安全キーパーのデモ体験・ブース内セミナーなどを実施いたします。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
■展示製品
■ IT点呼キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/(https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/)）
貨物・旅客事業者向けに開発された総合クラウド点呼システムです。
対面点呼、電話点呼、IT点呼、スマホを使った点呼、遠隔点呼、更に業務後自動点呼にも対応し、データを一元管理することができます。離れた場所からの点呼が実現可能で、点呼簿の自動作成にも対応している為、運行管理者様やドライバー様の業務工数削減や人材不足解消の効果が期待できます。
■ ホワイト安全キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/(https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/)）
白ナンバー事業者向けの飲酒検査クラウド管理システムです。
操作案内に従うだけで正確にアルコール検査が実施でき、Bluetooth対応のアルコール検知器と連携することで、会社に戻らなくてもスマホアプリからアルコール検査が行えます。
紙管理の手間がなく、手入力によるミスや、なりすましによる虚偽報告も防止します。
テレニシ出展情報はこちら :
https://www.event-cross.com/lsfair/webguide/company.php?no=26
ロジスティクスソリューションフェア2026 公式サイトへ遷移します
■開催概要開催日時
2026年2月12日（木）～ 13日（金）
10：00 ～ 17：00
開催場所
東京ビッグサイト
小間番号
西4ホール 016
交通アクセス（最寄り駅）
電車 りんかい線 「国際展示場」駅より 徒歩約7分
ゆりかもめ 「東京ビッグサイト」駅より 徒歩約3分
■来場者登録（登録無料）
ご来場には、事前の来場者登録が必須となります。
事前にお申し込みの上、ご来場ください。
来場者登録はこちら :
https://www.event-cross.com/lsfair/jp/registration.php
ロジスティクスソリューションフェア2026 公式サイトへ遷移します
■本件に関するお問い合わせ先：テレニシ株式会社 営業窓口
電話 : 06-7711-3378
受付時間：月曜～金曜（10：00～17：00）※祝日を除く