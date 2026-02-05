花粉症シーズンのコンタクト利用実態。4割が「特に対策なし」でかゆみと格闘中

株式会社NEXER

■花粉症シーズンのコンタクトレンズユーザー、その実態とは

春が訪れると、多くの人を悩ませる花粉症。

目のかゆみや充血といった症状は、コンタクトレンズを装用している人にとって深刻な問題です。花粉が飛散する時期、コンタクトレンズユーザーはどのように対処しているのでしょうか。

ということで今回はコンタクトレンズのレンズワンと共同で、事前調査で「花粉症の症状がある」と回答した全国の男女236名を対象に「花粉症とコンタクトレンズ」についてのアンケートをおこないました。

「花粉症とコンタクトレンズに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月16日 ～ 1月26日

調査対象者：事前調査で「花粉症の症状がある」と回答した全国の男女

有効回答：236サンプル

質問内容：

質問1：花粉症シーズン（主に春）にコンタクトレンズを使用していますか？

質問2：花粉症シーズン中とそれ以外の期間を比較して、装用頻度は変わりましたか？あるいは変わりそうですか？

質問3：花粉症シーズンに「コンタクトレンズの使用をやめようか迷った」経験はありますか？

質問4：花粉症シーズンに主に使用するコンタクトレンズのタイプは何ですか？

質問5：花粉症シーズンにコンタクトレンズを使用していて困ったこととして、当てはまるものをすべて選んでください。（複数回答可）

質問6：前問で選んだ内容について、具体的にどのような点が一番つらいと感じますか？

質問7：花粉症シーズン中、コンタクトレンズの使用に関して行っている主な対策を選んでください。

質問8：花粉症シーズン中、普段と比べてコンタクトレンズの種類や購入方法を変えていますか？（複数選択可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■花粉症がある方のうち15.7％が、花粉症シーズンにも「コンタクトレンズを使用している」と回答

まず、花粉症がある方に花粉症シーズン（主に春）にコンタクトレンズを使用しているかどうかを調査しました。

花粉症がある方のうち「はい」と回答したのは15.7%、「いいえ」は84.3%となりました。

花粉症の症状がある人の大多数は、花粉シーズンにはコンタクトレンズを使用していないことがわかります。目への刺激を避けるため、メガネに切り替えている方が多いのかもしれません。

■78.4％が、花粉症シーズン中も装用頻度は「変わらない」と回答

続いて、花粉症シーズンにコンタクトレンズを使用している方に、通常の時期と比較して装用頻度が変わったかどうかを聞いてみました。

その結果「変わらない」と回答した人が78.4％で最も多く、次いで「減った・減ると思う」が18.9％、「増えた・増えると思う」が2.7％という結果になりました。

花粉シーズン中もコンタクトレンズを使用している人の約8割は、装用頻度を変えていないことがわかります。仕事や日常生活の中で、どうしてもコンタクトレンズが必要な場面があるのでしょう。

■37.8％が、花粉症シーズンに「コンタクトレンズをやめようか迷った」経験あり

続いて、花粉症シーズンにコンタクトレンズを使用している方に「コンタクトレンズの使用をやめようか迷った」経験があるかを聞いてみました。

その結果「迷ったことはない」が40.5％で最も多く、次いで「ときどき迷う」が29.7％、「毎年迷う」が8.1％となり、合わせて37.8％の人がコンタクトレンズをやめようか迷った経験があることがわかりました。

また「あまり迷わない」と回答した人も21.6％おり、迷いながらも使い続けている人が一定数いることがうかがえます。

■使用コンタクトレンズは「1日使い捨て」が54.1％で最多

続いて、花粉症シーズンにコンタクトレンズを使用している方に、主に使用しているコンタクトレンズのタイプを聞いてみました。

その結果「1日使い捨てコンタクトレンズ」が54.1％と半数以上を占め、次いで「2週間使い捨てコンタクトレンズ」が32.4％、「ハードコンタクトレンズ」が8.1％となりました。

花粉シーズンでは、1日使い捨てタイプが選ばれる傾向が見られます。毎日新しいコンタクトレンズに交換できるため、花粉や汚れが蓄積しにくいというメリットが、この結果につながっていると考えられます。

■困りごと1位は「目のかゆみが強くなる」で43.2％

続いて、花粉症シーズンにコンタクトレンズを使用していて困ったことを聞いてみました。

最も多かったのは「目のかゆみが強くなる」で43.2％、次いで「ゴロゴロ・異物感が出やすい」が29.7％、「充血しやすい」が16.2％となりました。「特に困ったことはない」と回答した人も18.9％いました。

「花粉症シーズンにコンタクトレンズを使用していて困ったこと」を具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

「目のかゆみが強くなる」

・かゆみは我慢できない、集中力を妨げるなどがつらいと思いました。（50代・男性）

・花粉症がひどい方で目が痒すぎて真っ赤になる。（20代・女性）

・目がかゆくなって、外したくなること。（50代・男性）

「ゴロゴロ・異物感が出やすい」

・絶えず異物感がして気になる。（50代・女性）

・違和感がでてくる。（40代・女性）

・つけられない、外せないとき。（30代・女性）

「充血しやすい」

・見た目が悪い。（30代・女性）

・目がかゆくなる。（60代・男性）

目のかゆみは集中力の低下にもつながり、仕事や日常生活に支障をきたすことがあるようです。また、コンタクトレンズを外した後も症状が続くという声もあり、花粉シーズンの目のトラブルは一日を通して悩まされるものであることがわかります。

■32.4％が「メガネと併用」で花粉対策

続いて、花粉症シーズン中、コンタクトレンズの使用に関して行っている主な対策を聞いてみました。

その結果「特に対策はしていない」が37.8％で最も多く、次いで「メガネと併用している」が32.4％、「目薬を頻繁に使用している」が27.0％となりました。

約4割の人が特別な対策を講じていないことがわかりました。対策方法がわからない、あるいは我慢できる程度だと考えている方が多いのかもしれません。

■花粉症シーズンは27％が「1dayタイプを使用」も6割以上が普段と特に変えていないと回答

続いて、花粉症シーズン中、普段と比べてコンタクトレンズの種類や購入方法を変えているかを聞いてみました。

その結果「特に変えていない」が62.2％で過半数を占めました。一方で「1dayタイプを使用している（または1dayタイプに変更している）」が27.0％、「高機能のコンタクトレンズを選んでいる」が8.1％となりました。

■まとめ

今回の調査では、花粉症の症状がある人のうち約16％が花粉シーズン中もコンタクトレンズを使用しており、その約4割が「特に対策はしていない」状態で目のかゆみや異物感と向き合っていることがわかりました。

使用を続ける人の約4割は「やめようか迷った」経験があるものの、視力矯正の必要性から使用を続けているようです。花粉シーズンを快適に過ごすためには、1日使い捨てタイプへの変更や目薬の活用、メガネとの併用など、自分に合った対策を見つけることが大切です。

