レッドボックスジャパンは、ユニ・チャーム社の「どこでもソフィ」とパートナーシップを締結いたしました。

NPO法人レッドボックスジャパン

NPO法人レッドボックスジャパン（代表：尾熊栞奈）は、ユニ・チャーム株式会社（以下、ユニ・チャーム）が展開する「どこでもソフィ」のパートナー企業として、企業および学校への導入支援を開始いたしました。

■『どこでもソフィ』 とは

『どこでもソフィ』は、学校向けの「School Sofy」、企業向けの「Office Sofy」の2種類のディスペンサーを無償で提供※1し、必要な時に、どこでも生理用品が手に入る環境を整備する取り組みです。中に補充するナプキンは、設置先の学校・企業にご購入いただきます。

今回、ユニ・チャームが販売提供するナプキンには、「完全密閉型個包装ナプキン（『ソフィSPORTS羽つき』）」を採用しました。これまで、生理用ナプキンを医薬品医療機器等法（薬機法）が定める範囲の中で1枚ずつ個包装して販売することは、生産性やコストの観点から困難でした。今回、これらの条件を満たす商品を開発することで、誰でも安心して使用できる衛生的なナプキンの提供が可能となりました。

企業・学校への導入を推進しています

本取り組みにより、「どこでも生理用品が手に入る社会」、そして「“自分らしく、もっと自由に”過ごせる社会」の実現を目指します。

※1 無償提供は2種類のディスペンサーが対象で、補充するナプキンは有償となります。本サービスは予告なく変更・中止する場合があります

■学校への導入を通じた目的- 生理用品を理由に授業や学校生活を諦めることのない学習環境を整備する- 生理に関する正しい知識へアクセスできる機会を提供する- 困ったときに声を上げやすい、安心・安全な学校環境をつくる- 女子学生の健康と学習機会を支え、将来の女性人材・女性リーダー育成につなげる- 生理用品を「特別な支援」ではなく「学校の社会インフラ」として位置づけ、誰もが尊重される学習環境の実現を目指す■企業への導入を通じた目的- 生理用品を必要なときに安心して利用できる職場環境を整備する- 生理に伴う心身の負担や業務への支障を軽減する- 生理に対する理解を職場全体で促進し、心理的安全性の高い環境をつくる- 女性社員が自分らしく、継続して働ける職場づくりを支援する- DE&I（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）およびウェルビーイング推進の一環として、性別を問わず誰もが働きやすい企業文化を醸成する

■ディスペンサーの特長

『School Sofy（スクールソフィ）』

・ダンボール製で軽量なため、壁や棚に吊り下げて使用することができます。

・必要な時に、下部の小窓から1枚ずつ取り出せる構造です。

・設置や移動が簡単で、校内のさまざまな場所に対応できます。

『Office Sofy（オフィスソフィ）』

・ふた付きのプラスチック製容器のため水回りの保管にも適しており衛生的にご利用いただけます。

・中にナプキンを補充し、使用者がふたを開けて必要分を取り出す形です。

・職場環境になじむシンプルで清潔感のあるデザインです。

■ジュリア・ロングボトム駐日英国大使からのメッセージ

「英国でも日本でも、月経についての理解を広げる必要があると考えています。 未来を担

う子どもたちに公平なチャンスが与えられるよう、私たち大人がどのようにサポートでき

るかを考えなければなりません。 英国政府は「月経を理由に教育の機会を失うべきでは

ない」と考えています。 そのため、2020年1月に「Period Product Scheme(生理用品支援制

度)」を開始し、女子生徒が必要なときに学校で生理用品を受け取れるようにしまし

た。 この制度は、学校での月経に関する話題のタブーをなくし、障壁を取り除くことにも

貢献しています。 私は、日本でこうした障壁を取り除く活動をしているRed Box Japanの取

り組みを応援しています。 月経に関する正しい知識と必要な製品へのアクセスが保障され

る社会を目指していきましょう。」



レッドボックスジャパンでは、今後も「どこでもソフィ」のパートナー企業として、企業・学校・自治体など多様な主体と協働し、生理用品提供を社会インフラとして定着させる持続可能なモデルの構築を目指してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

NPO法人レッドボックスジャパン

https://redboxjapan.org/pages/dokodemosofy

Email：info@redboxjapan.org