第2回「多様な正社員」制度導入支援セミナーを開催（3月12日）
- 参加費 ：無料
- 申込方法：詳しくは、以下のWEBサイトをご覧ください。
https://pubpjt.mri.co.jp/seminar/20260312.html
※株式会社三菱総合研究所のサイトに遷移します。
令和7年度「多様な正社員」等の多様な働き方実現のための環境整備の推進事業事務局担当
株式会社三菱総合研究所は、厚生労働省委託事業「令和７年度『多様な正社員』等の多様な働き方の実現のための環境整備の推進事業」の一環として、第2回「多様な正社員」制度導入支援セミナー（対面・オンライン）を開催いたします。
正社員とは、フルタイム勤務、残業あり、転勤ありと思っていませんか？勤務地や勤務時間などに制限があっても、優秀な人材が活躍し続けるために「多様な正社員」制度という選択肢があります。
本セミナーでは「多様な正社員」制度の導入支援実績を持つ（※）社会保険労務士、また多様な働き方に関する制度を導入済みの企業の事例を交えて、導入にあたってのポイントや、制度検討のポイントについて紹介します。
※働き方改革推進センターにて「多様な正社員制度」の導入支援を行っております。本セミナーでは企業に対する導入支援実績を持つ専門家、および支援を活用した企業が登壇いたします。
開催概要- 開催日 ：2026年3月12日（木）14:00～16:00
- 開催方法：対面・オンライン（Zoom Webinar）のハイブリッド
- 対面会場：TKPガーデンシティPREMIUM品川高輪口（JR線 品川駅 高輪口 徒歩2分）
※先着50名
※現地参加の方には特典として、今年度作成の『「選ばれる」会社をつくる多様な働き方ガイドブック』を無料配布するほか、セミナー終了後、登壇者や参加者間での意見交換を実施予定です。現地参加でのお申し込みをお待ちしております。
- 主催 ：厚生労働省 （事務局：株式会社三菱総合研究所）
プログラム- 開会挨拶
- 「選ばれる」会社をつくる多様な働き方ガイドブック紹介
- 専門家による「多様な正社員」制度導入におけるポイント紹介
・東京都社会保険労務士会 新宿支部所属 社会保険労務士 西方克巳 氏
- 企業による多様な働き方に関する制度導入事例の紹介・株式会社ルミネ 人財戦略部 マネージャー 森 紀之 氏
- 有識者・先進企業によるパネルディスカッション
・法政大学 経営学部 佐野嘉秀 教授
・東京都社会保険労務士会 新宿支部所属 社会保険労務士 西方克巳 氏
・株式会社ルミネ 人財戦略部 マネージャー 森 紀之 氏
- 閉会
※内容は変更となることがございます。あらかじめご了承ください。
申込要領- 対象者 ：「多様な正社員」制度等多様な働き方にご関心のある事業主・人事労務担当者等の皆さま、企業等に対して制度導入等を支援されている皆さま など
- 参加費 ：無料
- 申込方法：詳しくは、以下のWEBサイトをご覧ください。
https://pubpjt.mri.co.jp/seminar/20260312.html
※株式会社三菱総合研究所のサイトに遷移します。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社三菱総合研究所
〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号
令和7年度「多様な正社員」等の多様な働き方実現のための環境整備の推進事業事務局担当
E-mail：seminar-tayo2025@ml.mri.co.jp