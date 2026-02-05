着物や帯のアップサイクルブランド＜Relier81＞2月12日(木)よりニュウマン横浜にてPOP UP STORE開催

Relier81

“時をほどき、今を纏う” をコンセプトにアップサイクルしたシューズを展開する＜Relier81＞

2月12日(木)～2月25日(水)の14日間、ニュウマン横浜にてポップアップストアを開催します。

“時をほどき、今を纏う”をコンセプトに、着物や帯のアップサイクルに取り組むRelier81が、2026年2月12日（木）より14日間、ニュウマン横浜にてポップアップストアを開催します。

今シーズンも着物や帯と本革を掛け合わせたシューズに加え、新作バッグとして3種類のバッグを展開。shoulder bagには、廃棄されるりんごの搾りかすを再利用したアップルレザーを採用し、環境保護の観点から生み出されたサステナブルなアイテムとなっています。

着物や帯の表情と調和するデザインで、スタイリングにさりげない個性を添えます。

新作スニーカーもラインナップ。軽量化と歩きやすさを追求しながら、トレンド感のあるローテクデザインを取り入れ、デイリーに取り入れやすい一足に仕上げました。

使用する着物や帯によって一点一点異なる表情を持つ、世界にひとつだけのアイテムが揃います。

ぜひこの機会に、あなただけの特別な一足、そしてバッグとの出会いをお楽しみください。

＜ポップアップストア概要＞

【ニュウマン横浜 6階 NEWoMan Lab.】

会期：2026年2月12日(木)～2026年2月25日(水)

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1

営業時間：平日11:00～20:00 / 土日祝10:00～20:00

- アイテム詳細

「mary jane (round toe)」

価格 49,280円(税込)

ホールド感があり、安定した履き心地が人気のメリージェーン。

ラウンドトゥのデザインで柔らかく、愛らしいコーディネートに。

足元を華やかにしてくれる一足。

「mary jane leather (round toe)」

価格 50,600円(税込)

ホールド感があり、安定した履き心地が人気のメリージェーン。

ベルトとヒール部分にレザーをあしらい、コーディネートが引き締まる印象を与えてくれる一足。

「mary jane (pointed toe)」

価格 49,280円(税込)

ホールド感があり、安定した履き心地が人気のメリージェーン。

エレガントなポインテッドトゥはシーン問わず使える一足。

「mary jane leather (pointed toe)」

価格 50,600円(税込)

ホールド感があり、安定した履き心地が人気のメリージェーン。

レザーをあしらうことで、シャープな印象を与えてくれ、クールビューティーなコーディネートをしたいときの一足。

「pointed toe boots」

価格 66,000円(税込)

コーディネートに合わせやすい、帯とレザーを掛け合わせたシンプルなブーツ。

女性らしい、くびれのあるデザインで、足元を美しく演出します。

横から見ても帯部分が華やかで、上品な女性らしさを引き立てます。

「chunky boots」

価格 68,200円(税込)

帯の柄行、質感を生かし、形はできるだけスタンダードなものに。 6.5cmのブロックヒールは安定感に加え、贅沢な総柄仕様。シューズの作り自体にも拘り、内側には足に馴染むよう本革を使用。

「heel pumps」

価格 49,280円(税込)

全体に着物や帯を使用した華やかなハイヒールパンプス。

美しいシルエットで、華やかな席にも取り入れたい一足。

ヒールの高さを感じさせない履き心地と歩きやすさを実現。

「heel pumps (leather)」

価格 49,500円(税込)

落ち着いた印象で大人っぽく履きこなせるヒールパンプス。

綺麗めなデザインの中に、さりげないカッコよさをプラスしました。

コーディネートのワンポイントとして映え、かっこよさと女性らしさを兼ね備えた一足。

「shoulder bag」

価格 38,500円(税込)

シンプルなデザインながら、開閉部分に帯を大胆かつ豪華にあしらったショルダーバッグ。

バッグを開けるたびに心がおどり、気分を上げてくれます。

見た目だけでなく大容量で、日常使いにも頼れるアイテムです。

「2way bag」

価格 39,600円(税込)

さまざまな持ち方が楽しめるショルダーバッグ。持ち方によってデザインの印象が変わり、ひとつで多彩な表情を演出します。

豊富なカラーバリエーションで、コーディネートのワンポイントにも最適。

気分やスタイルに合わせて楽しめるアイテムです。

「bucket bag」

価格 46,200円(税込)

大容量で収納力に優れたバケツ型バッグ。

コーディネートをすっきりとまとめ、上品なスタイリングを叶えます。

お好みの帯デザインを選んで、自分らしさを表現できる特別なひとつに。

「wool ruffle short skirt」

価格 55,000円(税込)

女性らしいシルエットのスカートにさり気なく着物をあしらいました。

ショートスカートは立体感のあるフレアに着物をまとうことで華やかさを演出。

全体的にすっきり見えるシルエットなので

きれいめやカジュアルなスタイリングと幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。

ブーツやパンプスを合わせて、スタイリングをお楽しみください。

「wool long skirt」

価格 66,000円(税込)

女性らしいシルエットのスカートにさり気なく着物をあしらいました。

ロングスカートはどの角度から見ても美しいシルエットのフレアスカート。

大胆にあしらった着物が動くたびに華やかさとエレガントさを演出してくれます。

シーンを選ばないベーシックカラーなので、オン・オフとスタイリングの幅が広がる一着に。

・Relier81について

“Relier” フランス語で結ぶ、 “81” 日本の国番号、“日本と世界と結ぶ” という意味が込められています。日本の伝統や文化、職人の技術を永く大切に残していきたいという信念のもと、2018年 京都を拠点に立ち上げた着物や帯のアップサイクルに取り組むブランドです。

着物を着る機会が少なくなった現代では、使われることなく眠っている美しい着物や帯が溢れています。「カタチ」を変えることでもっと身近に取り入れてもらいたい、商品を通して日本の伝統文化に触れるきっかけになってほしいと考え、現在はレディースシューズをメインにバッグなどのアイテムを展開しています。日本の伝統である着物や帯を使用しているため、すべての商品の製作を日本製にこだわり、職人の手で一つ一つ丁寧にお作りしています。

日本の職人技術を感じていただける商品となっております。

＜イメージ画像＞

- Relier81の取り組み

１.アップサイクル

商品の生地は、使われずに眠っている着物や帯を使用しています。

今あるものを大切に、新たな価値を創造します。

２.生産背景(工程)の公開

生地から一足の靴が出来上がるまでの工程を動画にしRelier81公式ウェブサイトで公開しています。

職人の高齢化により後継者不足に悩む企業が多いという靴産業の現状の中、産業の継続のためにもまずは生産背景に興味を持ってもらいたいと考えています。

また日本のものづくりの技術や素晴らしさを伝えたいと思っています。

３.新たな着物文化の創出

着物を着る機会が少なくなった現代で、身近に取り入れてもらえるようカタチを変えて提案しています。

Relier81のシューズが日本の伝統である着物や帯に触れるきっかけになってほしいという思いが込められています。

４.次世代への継承

当ブランド 代表の田尻は京都の大学や専門学校との産学連携にも取り組んでおり、次世代に伝統文化の素晴らしさを伝える授業や講演なども行っています。

５.挑戦

我々、小田原衛生グループは、家庭ごみから産業廃棄物、し尿、下水道の維持管理など、

生活静脈インフラの維持管理を通じて、持続可能な社会づくりを目指しています。

廃棄物の収集処理・リサイクルの次のステージとして、アップサイクル事業にもチャレンジしています。

＜小田原衛生グループ概要＞

小田原衛生グループ

〒250-0002 神奈川県小田原市寿町1丁目1番12号

https://www.oeg-net.com/

1952年 創業 グループ5社にて構成