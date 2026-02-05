【BIRTHDAY BAR】横浜ジョイナス店がオープン！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社ナイスクラップが展開するギフトのセレクトショップ『BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー）』は、2026年3月5日(木)に横浜駅西口直結の商業施設「ジョイナス」のB1Fに新店舗をオープンいたします。ニューオープンを記念し、横浜ジョイナス店限定アイテムもご用意しております。

誕生日プレゼントをはじめ、結婚祝い、出産祝い、

そして季節のイベントにあわせたギフトまで365日贈り物を探している人に寄り添った品揃え。

目上の方へ贈るための高品質なアイテムからちょっとしたお返しにぴったりなプチギフトまで、

贈る相手から「センスがいいね！」そんな嬉しい言葉を言ってもらえるような幅広いセレクトです。

相手のことを想いながらギフト選びをする楽しい空間、贈った時のドキドキする瞬間、贈った後のハッピーな気持ち、そんな幸せの連鎖を提供できるようにスタッフが全力でお手伝いさせて頂きます。

そして、その体験を通じてバースデイ・バーをご利用いただいた方が “ギフトを贈ることが日々の楽しみ” となることを願っています。

みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

【店舗情報】

店舗名：BIRTHDAY BAR 横浜ジョイナス店

所在地：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-4 ジョイナス B1F

電話番号：045-620-0893

営業時間：10:00～21:00 ※休業日については館に準ずる

【NEW OPEN記念】横浜ジョイナス店限定アイテムを発売！

ニューオープンを記念し、横浜ジョイナス店限定アイテムをご用意しております。

「横浜」にちなんだモチーフをあしらった「好吃（ハオチー）タオルハンカチ」が登場。

「好吃（ハオチー）」とは、中国語で「おいしい」という意味。

餃子・しゅうまい・肉まんのかわいいイラスト刺繍で、思わず手に取りたくなるデザインに仕上げました。横浜ジョイナス店でしか出会えない限定アイテムは、ちょっとしたギフトや旅の思い出にもぴったりです。ぜひこの機会にお買い求めください。

好吃（ハオチー）タオルハンカチ 全3種 各880円（税込）

■【OPEN記念】スペシャルクーポンをプレゼント！

3月5日(木)～3月15日(日)の期間限定で、その場で使える5％OFFクーポンをプレゼントいたします。

キャンペーン期間中、横浜ジョイナス店で税抜2,500円以上お買い物いただき、PAL CLOSETアプリ(https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/palcloset/app/?srsltid=AfmBOoqCY5TQJaP5RkCXYRygNf7nwgAWqbcLUjd-V9E5Ija9NYWcOeGl)で横浜ジョイナス店の店舗フォローをしていただいた方に、その場で使える5％OFFクーポンをプレゼントいたします。ぜひこの機会に横浜ジョイナス店へ足を運んでみてくださいね♪



【キャンペーン期間】

3月5日(木) ～ 15日(日)

※クーポンは横浜ジョイナス店でのみ使用可能

※PAL CLOSETアプリで店舗フォロー後、お会計の際にレジでショップニュースの提示が必要です

■インスタライブを配信！

3月5日(木)9:00よりインスタライブを配信いたします。

オープン前の「横浜ジョイナス店」からショップツアーをしながらおすすめアイテムをご紹介！

ぜひご覧ください。

【BIRTHDAY BARについて】

Lifestyle with gifts

誕生日、結婚、出産などの大切な記念日だけでなく、

急に思いついたサプライズも、今日頑張った自分へのご褒美も特別な日にしてくれるのがギフト。

バースデイ・バーでの体験を通じて

“ギフトを贈ることが人生の楽しみ” となることを願っています。