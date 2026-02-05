カオナビが、 入社後の活躍までを一気通貫で支援する採用管理システム「カオナビ採用」をリリース

株式会社カオナビ

タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーである株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、採用管理システム「カオナビ採用」を2026年2月中旬にリリースします。

本サービスは、採用管理から入社後の定着・活躍までを一気通貫でサポートします。人事の採用担当者と現場のマネージャー、採用候補者のコミュニケーションフローを改善し、入社後の活躍まで見据えた採用・育成一体型マネジメントを実現します。

■ 従来の採用管理システムが抱える「現場との乖離」問題

従来の採用管理システムの多くは、人事担当者の業務効率化に特化しており、現場のマネージャーにとっては、情報の確認や評価入力が負担なうえに、入社後のパフォーマンスが面接時の想定と違うという課題がありました。「カオナビ採用」は、これらの課題を解決するために、単なる管理システムを超えた、事業成長に必要な仲間を全社一丸で迎え入れる次世代型の採用管理システムとして開発しました。

また、当社では新ビジョン「Talent intelligence(TM)︎」を実現させるために事業構造の転換を進めています（下図：インフィニットモデル）。今回の採用管理システムのリリースは、多角的なデータを「カオナビ」に集約し、強固な人材データプラットフォームの形成を図るための一環です。まずはコミュニケーションフローの改善につながる機能を固め、2026年度内には「カオナビ」との連携も行う予定です。

■ 新サービス「カオナビ採用」概要

「カオナビ採用」は、入社後の活躍までを見据えることのできる採用管理システムです。選考時の評価を入社後の育成計画へスムーズに引き継ぐことで、現場とのミスマッチを防ぎ、早期の戦力化および定着を支援します。“採用して終わり” ではなく、定着・活躍させるための戦略的なプラットフォームを構築します。機能も順次アップデートしていきますので、ご期待ください。

「カオナビ採用」詳細サイト https://www.kaonavi.jp/func/ats/(https://www.kaonavi.jp/func/ats/)





■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)︎」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/) ＞





所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート