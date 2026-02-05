韓国No.1※化粧品口コミサイト hwahae（ファヘ）【hwahae awards in Tokyo 2026】を日本初開催

STORiiY株式会社

STORiiY株式会社（東京都渋谷区：代表取締役 渡辺真大）は、韓国No.1※化粧品口コミサイト hwahae（ファヘ） と協業し、年間で最も支持を集めた製品を讃える「hwahae awards in Tokyo 2026」を、日本で初めて開催します。

本取り組みは、韓国の生活者によるリアルな口コミデータをもとに構築されてきたファヘ独自の評価軸と、その背景にあるK-BEAUTYの潮流を、日本市場に向けて紹介することを目的としたものです。

※2019年 Android「ビューティー情報アプリ」カテゴリーにおけるランキング1位を獲得

hwahae awards

「hwahae awards」は、韓国の生活者が実際に使用し投稿した膨大な口コミデータをもとに選出される、“ユーザーが育てるアワード”です。

毎年、その結果が翌年のK-BEAUTYトレンドを左右すると言われるほど、韓国美容市場において高い影響力を持ち、ブランドや業界関係者からも注目を集めています。

開催概要

本イベントは、2026年2月5日（木）に「TRUNK HOTEL MORI」にて開催されます。

本アワードは二部構成で実施され、

K-BEAUTYの評価軸と、その背景にある生活者のリアルな選択を、

多角的に可視化する内容となっています。

＜第1部＞

K-BEAUTY トレンド2026発表

ファヘアワード2025表彰式

2025年に最も支持を集めたファヘアワード2025受賞製品の表彰に加え、

リアルな口コミデータから兆しを見せている

「次のK-BEAUTYトレンド2026」を発表します。

成分・処方・質感といった製品要素に加え、

生活者の価値観の変化や購買行動の背景まで、

最新の市場動向・生活者データに基づく分析を通じて、

これからのK-BEAUTYの方向性を提示します。

＜第2部＞

ファヘアワード受賞ブランド体験イベント

第2部では、ファヘアワードを受賞した13ブランドが一堂に集結。

K-BEAUTYに関心・知見を持つインフルエンサーを招待し、

ブランド担当者による商品説明やタッチアップを通じて、

韓国で実際に支持を集めている製品の魅力や背景を体感できる場として実施します。

あわせて、

・日本語版ファヘの体験コーナー

・イベント限定コンテンツ

・フォトスポット

などを展開し、会場内を回遊しながらK-BEAUTYの魅力を立体的に感じられる構成としています。

参加ブランド（アルファベット順）

EARTHAT / eple:me / FREBITS / freemay / irecipe / ISOI / MEDIHEAL / medicube / Milba Lab / NACIFIC / SKIN1004 / S.NATURE / Purelica

ファヘ（hwahae)とは

フェヘは、1,200万人のユーザー、1,000万件以上の累積レビュー数、42万点の製品データを誇る韓国最大級のビューティープラットフォームです。

韓国最大級の化粧品口コミサイト「ファヘ」は、ユーザーによるリアルなレビューと詳細な成分解析を組み合わせた美容プラットフォームとして、多くの消費者に支持されています。2013年のサービス開始以来、スキンケアやメイクアップ製品の選択をより科学的かつ透明性の高いものにすることを目指し、ユーザーに正確で役立つ情報を提供してきました。

「ファヘ」の最大の特徴は、製品の成分情報を解析し、それぞれの成分が肌に与える影響を視覚的に表示する点です。アレルギーのリスクや刺激の強さを事前に把握できるため、敏感肌の方でも安心して自分に合った化粧品を選ぶことができます。さらに、膨大なユーザーレビューとランキング機能により、人気の商品やトレンドを簡単に把握できるため、美容初心者から上級者まで幅広い層に利用されています。

公式サイト：https://www.hwahae.com/ja

会社概要

社名：STORiiY株式会社

本社所在地：東京都渋谷区神南1丁目19-4 日本生命渋谷アネックス7F

代表取締役：渡辺 真大

HP：https://storiiy.com/

MAIL：info@storiiy.com

TEL：050-5358-6065