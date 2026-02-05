豪華ふろくに「バレンタインメンズブロマイド」がついてくる！「推しに甘噛み」が表紙で登場の『花とゆめ』5号2月5日（木）発売！
株式会社白泉社
『花とゆめ』26年5号
ふろく「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」
すべてイラスト描きおろし！
巻頭カラー「鬼の花嫁は喰べられたい」（サカノ景子）
カラーつき「春の嵐とモンスター」（ミユキ蜜蜂）
『ザ花とゆめトップアイドル』
【『ザ花とゆめトップアイドル』】
●判型：B5判
カラーつき「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』5号を2月5日（木）に発売しました。
ふろくは「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」つき！
みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！
【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)
『花とゆめ』26年5号
【ふろく】「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」
ふろく「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」
すべてイラスト描きおろし！
バレンタインの胸きゅんシチュを詰め込んだブロマイド！
イラストは開けてみてのお楽しみ！
[参加作品]
「多聞くん今どっち！？」 by師走ゆき
「人の余命で青春するな」 by福山リョウコ
「春の嵐とモンスター」 byミユキ蜜蜂
ロングヒット御礼！「鬼の花嫁は喰べられたい」（サカノ景子）が巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「鬼の花嫁は喰べられたい」（サカノ景子）
九十九隊の一真の元で新たな出会い！
HC最新13巻は3月19日（木）発売！
HC10巻は3月19日発売！「春の嵐とモンスター」（ミユキ蜜蜂）がカラーつきで登場！
カラーつき「春の嵐とモンスター」（ミユキ蜜蜂）
それぞれの思惑が捻じれ、乱れて…。
発売中の『ザ花とゆめトップアイドル』に「野良猫と狼」の最新話も掲載中！
『ザ花とゆめトップアイドル』
【『ザ花とゆめトップアイドル』】
●発売日：2026年1月27日（火）発売
●判型：B5判
●定価：760円（税込）
新展開スタート！「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）がカラーつきで登場！
カラーつき「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）
次なる学校行事は？
【花とゆめ26年5号】
●発売日：2026年2月5日発売（毎月５日・20日発売）
●判型：B5判
●定価：490円（税込）
【会社概要】
会社名：株式会社白泉社
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2
代表者：代表取締役社長 高木靖文
設立：1973年12月1日
URL：https://www.hakusensha.co.jp/
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など