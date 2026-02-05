豪華ふろくに「バレンタインメンズブロマイド」がついてくる！「推しに甘噛み」が表紙で登場の『花とゆめ』5号2月5日（木）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』5号を2月5日（木）に発売しました。

ふろくは「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」つき！

みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！

【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)

【ふろく】「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」

『花とゆめ』26年5号ふろく「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」

すべてイラスト描きおろし！

バレンタインの胸きゅんシチュを詰め込んだブロマイド！

イラストは開けてみてのお楽しみ！



[参加作品]

「多聞くん今どっち！？」 by師走ゆき

「人の余命で青春するな」 by福山リョウコ

「春の嵐とモンスター」 byミユキ蜜蜂

ロングヒット御礼！「鬼の花嫁は喰べられたい」（サカノ景子）が巻頭カラーで登場！

巻頭カラー「鬼の花嫁は喰べられたい」（サカノ景子）

九十九隊の一真の元で新たな出会い！

HC最新13巻は3月19日（木）発売！

HC10巻は3月19日発売！「春の嵐とモンスター」（ミユキ蜜蜂）がカラーつきで登場！

カラーつき「春の嵐とモンスター」（ミユキ蜜蜂）

それぞれの思惑が捻じれ、乱れて…。

発売中の『ザ花とゆめトップアイドル』に「野良猫と狼」の最新話も掲載中！

『ザ花とゆめトップアイドル』

【『ザ花とゆめトップアイドル』】

●発売日：2026年1月27日（火）発売

●判型：B5判

●定価：760円（税込）

新展開スタート！「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）がカラーつきで登場！

カラーつき「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）

次なる学校行事は？

【花とゆめ26年5号】

●発売日：2026年2月5日発売（毎月５日・20日発売）

●判型：B5判

●定価：490円（税込）

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など