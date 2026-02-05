豪華ふろくに「バレンタインメンズブロマイド」がついてくる！「推しに甘噛み」が表紙で登場の『花とゆめ』5号2月5日（木）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』5号を2月5日（木）に発売しました。


ふろくは「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」つき！　


みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！



【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)



『花とゆめ』26年5号

【ふろく】「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」


ふろく「『花とゆめ』特製☆バレンタインメンズブロマイド」

すべてイラスト描きおろし！
バレンタインの胸きゅんシチュを詰め込んだブロマイド！
イラストは開けてみてのお楽しみ！

[参加作品]
「多聞くん今どっち！？」　by師走ゆき
「人の余命で青春するな」　by福山リョウコ
「春の嵐とモンスター」　byミユキ蜜蜂


ロングヒット御礼！「鬼の花嫁は喰べられたい」（サカノ景子）が巻頭カラーで登場！


巻頭カラー「鬼の花嫁は喰べられたい」（サカノ景子）

九十九隊の一真の元で新たな出会い！


HC最新13巻は3月19日（木）発売！


HC10巻は3月19日発売！「春の嵐とモンスター」（ミユキ蜜蜂）がカラーつきで登場！


カラーつき「春の嵐とモンスター」（ミユキ蜜蜂）

それぞれの思惑が捻じれ、乱れて…。



発売中の『ザ花とゆめトップアイドル』に「野良猫と狼」の最新話も掲載中！



『ザ花とゆめトップアイドル』


【『ザ花とゆめトップアイドル』】
●発売日：2026年1月27日（火）発売


●判型：B5判
●定価：760円（税込）





新展開スタート！「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）がカラーつきで登場！


カラーつき「人の余命で青春するな」（福山リョウコ）

次なる学校行事は？


【花とゆめ26年5号】


●発売日：2026年2月5日発売（毎月５日・20日発売）


●判型：B5判


●定価：490円（税込）



