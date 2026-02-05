たっぷり酸素が届く 『シリコーンハイドロゲルレンズ』から2週間交換乱視用が登場！「シード AirGrade 2week UV W-Moisture TORIC 」2026年２月５日（木）新発売
コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 隆郎、東証プライム市場：7743）は、機能性とデザイン性を兼ね備えた高酸素透過性シリコーンハイドロゲル素材※1を採用した2週間交換乱視用コンタクトレンズ「シード AirGrade 2week UV W-Moisture TORIC（シード エアグレード ツーウィーク UV ダブルモイスチャー トーリック）」を2026年2月5日（木）に新発売いたします。
当商品は、“高い酸素透過率（Dk/L値＝175※2）”を実現するシリコーンハイドロゲルレンズです。特殊な網目構造とダブルの保湿成分配合でレンズ表面にうるおいをしっかりキープいたします。また、乱視用レンズのデザインとして、ステーブルトーリックデザインを採用し、クリアで安定した視界と快適な装用感を目指しました。
さらに、機能性だけではなく、スタイリッシュなパッケージデザインにもこだわっております。毎日の生活空間にもおしゃれに溶け込み、使うたびに心躍るようなコンタクトレンズに仕上げました。「機能はもちろん、パッケージのデザイン性にもこだわりたい。」そんなコンタクトレンズユーザーの方にお勧めいたします。
シード AirGrade 2week UV W-Moisture TORIC 発売背景
「シード AirGrade」シリーズは、機能性とデザイン性を兼ね備えた高酸素透過性シリコーンハイドロゲルレンズとして、多くの皆さまからご好評いただいております。
ソフトコンタクトレンズ市場においてシリコーンハイドロゲル素材のニーズが高まり、乱視用の展開も望まれていたことから、2025年１１月には、「シード AirGrade」シリーズより、1日使い捨てソフトコンタクトレンズの乱視用「シード AirGrade 1day UV W-Moisture TORIC（シード エアグレード ワンデー UV ダブルモイスチャー トーリック）」を発売いたしました。
そしてこの度、新たに2週間交換乱視用コンタクトレンズを新発売いたします。
シード AirGrade 2week UV W-Moisture TORIC レンズデザイン
ステーブルトーリックデザインを採用し、クリアで安定した視界と快適な装用感を目指しました。
シード AirGrade 2week UV W-Moisture TORIC 商品特長・概要
《酸素をたっぷり通す》
独自の高分子合成技術によって開発されたシリコーンハイドロゲル素材を使用しています。
Dk/L値＝175※2の高い酸素透過率で、眼の健康に必要な酸素をより多く届けることができます。
《うるおいへのこだわり》
・「アクアホールドテクノロジー」
繊細に編まれたような特殊構造「アクアホールドテクノロジー」を採用。高分子で形成された網目と高分子鎖が水分をキャッチして逃さず、レンズのうるおいをキープします。
・「Ｗの保湿成分配合」
優れた保水力で水分の蒸発を防ぎ、レンズを保湿する効果が期待できる「ヒアルロン酸」と、コンブやワカメ等の海藻類から抽出され、水分を滞留させる働きを持つ天然保湿成分の「アルギン酸」※3の2種類のうるおい成分を保存液中に配合し、水分をしっかり保持します。
《汚れがつきにくい》
「アクアホールドテクノロジー」によりレンズ表面が水分で覆われているため、脂質・たんぱく質の汚れが付着しにくい特長を持っています。
《UVカット機能》
シミ等、肌の色素沈着の原因となる紫外線（UV）は、白内障等の眼病を引き起こす原因のひとつといわれています。レンズに紫外線吸収剤が含まれていますので、瞳に有害といわれる紫外線をカットします。
(UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。また、瞳に入るすべての紫外線をカットするわけではありません。)
《レンズ物性・規格》
※1 従来のハイドロゲル素材に酸素をより多く通すことが可能なシリコーン成分を配合したコンタクトレンズ
※2 ×10-9(cm/sec)・（mLO2/(mL×mmHg)) (球面度数-3.00D/円柱度数-0.75D/円柱軸180°の場合)
※3 コンブ等海藻類から抽出される天然保湿成分
※4 ×10-11(cm2/sec)・(mLO2/(mL×mmHg))
株式会社シード 会社概要
代表：代表取締役社長 佐藤 隆郎
本社：〒113-8402 東京都文京区本郷2-40-2
電話：03-3813-1111（大代表）
設立：1957年10月9日
資本金：35億3,231万円（東京証券取引所プライム市場：証券コード7743）
事業内容：（1）コンタクトレンズ事業 （2）コンタクトレンズケア事業（3）その他事業（医薬品・眼科医療機器等）
