株式会社FLAPS、熟練者のノウハウを「動的な発注点ロジック」としてシステム化。3分でできる「無料オンライン在庫診断」も本日よりWeb公開。

株式会社FLAPS無料オンライン在庫診断 3分で在庫状況を見える化 本日リリース！ 財庫（ざいこ）プランナー 「勘と経験」の仕入計画をロジック化 在庫と欠品を同時削減するその手法とは 在庫最適化シリーズ vol.3

株式会社FLAPS（本社：大阪市北区、代表取締役：明石 和美）は、在庫最適化シリーズの核となる在庫計画ソリューション「財庫プランナー」の詳細を公開いたしました。「財庫プランナー」は、熟練担当者の頭の中にある「発注の判断基準」をロジック化し、市場動向に合わせて発注点を自動で最適化するシステムです。属人化しやすい発注業務を標準化し、過剰在庫と欠品リスクという相反する課題を解決します。あわせて、自社の在庫課題を見える化する「無料オンライン在庫診断」を本日よりWeb上で公開しました。

１．なぜ今、「発注点」の見直しが必要なのか

在庫最適化シリーズ「在庫最適化」財庫プランナー～「人手不足」と「ニーズの多様化」の時代における在庫管理の限界～

製造・卸・物流の現場において、熟練担当者の定年退職や人手不足により、「在庫管理ノウハウの喪失」が深刻な社会課題となっています。

多くの現場では、「いつ、いくつ発注するか」という判断を、担当者の「長年の勘」や、数年前に設定したままの「固定された発注点」に依存しています。しかし、市場ニーズが激しく変化する現代において、固定的なルールや属人的な判断では需要変動に追いつけず、以下の悪循環に陥っています。

２．「財庫プランナー」が提供する新しいロジック

- 欠品への恐怖から、必要以上に在庫を積んでしまう。- 需要が減っても発注点が下がらず、不動在庫が積み上がる。- 需要が増えても発注点が上がらず、欠品が発生する。- 担当者が変わるたびに基準がブレ、在庫削減の根拠が説明できない。～熟練者の「判断」をシステムが再現。発注点を動的にコントロール～財庫プランナーのしくみのイメージ

この課題に対し、「財庫プランナー」は、従来の「固定発注点方式」やブラックボックス化しやすい「AI予測」とは異なる、納得感のある仕組みを提供します。

在庫管理専門コンサルティングの知見をベースに、熟練者が無意識に行っている「需要のブレ（バラツキ）」「目標欠品率（サービス率）」の計算をシステム化。日々の変動に合わせて、システムが毎日、最適な発注点を計算します。

これにより、「人間が判断しているかのような柔軟性」と「システムならではの計算スピードと正確性」を両立し、誰でも適正な発注業務が可能になります。

３．まずは現状把握から。「無料オンライン在庫診断」を開始

財庫プランナーの導入メリット 導入メリット（ある製造業様での事例）「約10倍の仕入業務の効率化を実現」「流動商品の在庫金額を10～15％圧縮」「見落とし等のミス削減により欠品を防止」「在庫状況に応じ最適な在庫量を維持」在庫診断結果のイメージ

「自社の在庫管理が適正かどうかわからない」「システム導入の前に、まずは課題を整理したい」。そのような声にお応えし、Web上で手軽にできる「無料オンライン在庫診断」を公開しました。

▼ こんな課題を感じている方におすすめです（診断チェックリスト）

以下の項目にひとつでもチェックが入る方は、ぜひ診断をお試しください。

在庫に関わる課題解決の糸口が見つかる！ こんな課題を感じておられる方におすすめ！ 欠品が怖くて在庫を減らせない 在庫金額や在庫関連コストが多い 自社にとって必要な在庫量がわからない 担当者の経験による仕入が正しいかわからない 手配漏れや計算ミスが問題になる 仕入業務の生産性が良くない ひとつでもチェックが入っている方はぜひ診断をお試しください。

3分で完了！無料オンライン在庫診断はこちら

https://www.e-flaps.com/solution/products/3ms/

（★対人対応なし。たった3分で御社の在庫状況を見える化）

４．シリーズ展開について

株式会社FLAPSは、「在庫最適化シリーズ」を通じて、企業の利益創出と現場の負担軽減を目指します。

次回は、本シリーズのエントリーモデルとして、より手軽に適した発注点を算出する発注点算出サービス「やっぱ発注点」について詳しくご紹介します。中小企業から大企業まで、あらゆる規模の企業の在庫適正化を支援してまいります。

