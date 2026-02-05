【メジャー流・身体づくりを子どもたちへ】吉田正尚×管理栄養士の妻が1年かけ開発。特許成分配合の「成長期プロテイン ITADAKI HERO」への想いを先行公開。

株式会社DMB

今しかない成長期を、大切にしてほしい。

成長期の栄養管理の大切さを伝え、子どもたちの助けになりたい。そんな思いから吉田正尚の「身体づくりの知見」と管理栄養士の妻・ゆり香の「科学的アプローチ」を融合した成長期プロテイン、「ITADAKI HERO（イタダキヒーロー）」が開発されました。

株式会社DMB（代表取締役：吉田正尚）より2026年2月13日（金）、「頂 -ITADAKI HERO- 楽天市場店」にて予約販売を開始。開発から１年以上の歳月をかけ、プロアスリート基準のジュニア向けプロテインが完成しました。発売に先立ち吉田正尚の特別インタビューを公開しております。

■ITADAKI HEROとは？

吉田正尚の座右の銘「頂」

それは「頂」に立つことではない。

高い頂を目指し続けること。

困難と向き合いながら、

上だけを見て、一歩ずつ進む。

その想いをかたちにした、吉田正尚プロデュースの新ブランド

「ITADAKI HERO」

プロの世界で磨き抜いた知見を、子どもたちへ惜しみなく伝えていくことを約束します。

「頂」を目指すHEROが一人でも増えることを願っています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KfipGGFJIjY ]（１）成長期プロテイン開発の原点小学生時代の吉田正尚

米国での経験から「子供たちに本当に良いものを届けたい」と考え、管理栄養士である妻と開発をスタート。成長期の身体づくりの重要性を知るからこそ、未来のHEROたちを支える基盤を作りたいと願っています。

（２）妥協なき 成分と味の追求25年12月野球教室にて試飲会を実施

「成分が良くて味も美味しい」をテーマに、試作回数は30回、1年以上の歳月をかけ完成。試飲会では91.7％の子どもたちが「美味しい」と回答。成分の良さと美味しさを極限まで両立させた、納得のプロテインが完成した。

（３）現役中の「今」届ける理由

今しかない成長期を逃して欲しくない。一人でも多くの子供達に、栄養管理の大切さを届け、誰よりも高い「頂」を目指してほしい。

引退後ではなく、現役中の今だからこそ、一人でも多くの子ども達に、成長期の大切さを伝えることができると思い今回のプロジェクトをスタート。

■成長期プロテインITADAKI HERO 3つのこだわり

成長期に確かな栄養を。未来の身体は、今つくる。

「プロアスリート基準の成長期プロテイン」

成長期プロテインITADAKI HERO チョコレート味 500g 通常5,500円

▶POINT 01｜高品質タンパク質

吸収効率に着目した高品質プロテインを採用

▶POINT 02｜15種類のビタミン・ミネラル配合

食事だけでは不足しがちな栄養素を１杯でまるごとチャージ

▶POINT 03｜成長サポート成分

特許取得の「ぐんぐんスイッチ(R)」240mg配合

■予約発売 先行情報

期間：2026年2月13日（金）10：00～ 2月２０日（金）15：00

頂 -ITADAKI HERO- 楽天市場店にて発売。

会社概要

- 通常価格：5,500円⇒予約販売価格 3,890円（送料無料）公式Instagramへ :https://www.instagram.com/itadaki_jp/吉田正尚の想いや発売までのカウントダウン実施中！

販売元：株式会社DMB

代表者：代表取締役 吉田正尚

本社住所：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー7階

電話番号：050-1793-7657(#)

連絡先：support@dmb-inc.co.jp

HP：https://dmb-inc.co.jp/

公式Instagram：@itadaki_jp(https://www.instagram.com/itadaki_jp/)

公式YouTube：@itadakihero(https://www.youtube.com/channel/UCPRkXo0sTgzzEVICUiIFGwQ)