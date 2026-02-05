ブシュロン、キャトル コレクションの新作を発売

株式会社 ブシュロン ジャパン

ブシュロンは、2026年2月5日よりアイコンコレクションである「キャトル」より新作を発売します。

メゾンは「キャトル」をさらに進化させ、象徴的なデザインのリングをよりスリムなフォルムにアップデートした「QUATRE XS (キャトル エクストラスモール)」を発表。個性を引き立てる大胆な重ね着けやミックス＆マッチを提案します。

既存のスモールサイズより、さらにスリムなフォルムにアップデートされた「QUATRE XS (キャトル エクストラスモール)」。繊細な美しさが魅力のキャトル クラシックとキャトル ブラックに新作リングが登場。

キャトル クラシック ダイヤモンド リング エクストラスモール 価格：720,500円(税込、予定価格) 素材：イエローゴールド、ピンクゴールド、ホワイトゴールド、ダイヤモンド、ブラウンPVDキャトル ブラック ダイヤモンド リング エクストラスモール 価格：775,500円(税込、予定価格) 素材：ホワイトゴールド、ダイヤモンド、ブラックPVD

メゾンに継承される象徴的な4つのコードが織りなすキャトルならではの美学はそのままに、大胆な力強さとグラフィカルなデザインを備えたキャトル ブラックのスモールサイズ ブレスレットもコレクションに加わります。

キャトル ブラック バングル スモール 価格：3,484,800円(税込、予定価格) 素材：ホワイトゴールド、ダイヤモンド、ブラックPVD

また、キャトル ラディアントの新作リングも登場します。キャトルを構成する４つのコードのうち、象徴的な２つのコード「グログラン」と「ダブルゴドロン」を融合させた新作がスタイルに遊び心を添えます。リングの一方には、創業者フレデリック・ブシュロンのルーツであるクチュールの伝統を讃えるグログラン。もう一方には、愛の絆を象徴するダブルゴドロンが表現されています。

キャトル ラディアント グログラン・ゴドロン リング 価格：271,700円(税込、予定価格) 素材：イエローゴールドキャトル ラディアント グログラン・ゴドロンリング 価格：330,000円(税込、予定価格) 素材：プラチナ

さらに、ホワイトゴールドとダイヤモンドのモノクロームの輝きが映えるキャトル ラディアントの新作ファインジュエリーもコレクションに加わります。スタッズイヤリングやタイネックレスは、ラウンド、バゲット、プリンセスといった異なるカットのダイヤモンドでキャトルの4つのコードを表現した華やかなクリエイションです。また、キャトル コレクションのオリジナルカラーであるブラウンがアクセントのキャトル クラシックから、2025年に発表されたチューブ状のデザインがスタイリッシュなバングルを、煌めくダイヤモンドとホワイトゴールドの輝きで再解釈したメゾンの美学を体現する新作も登場。

キャトル ラディアント ダイヤモンド タイネックレス ラージ 価格：17,028,000円(税込、予定価格) 素材：ホワイトゴールド、ダイヤモンドキャトル ラディアント フルパヴェ ダイヤモンド スタッズイヤリング 価格：11,088,000円(税込、予定価格) 素材：ホワイトゴールド、ダイヤモンドキャトル ラディアント ダイヤモンド バングル エクストララージ 価格：19,008,000円(税込、予定価格) 素材：ホワイトゴールド、ダイヤモンド

キャトルのコレクションについて

■キャトルを構成する4つのコード

メゾンの歴史やアーカイブ作品から着想を得ながら、進化し続けるクリエイション「キャトル」。メゾンに継承される象徴的なコードを重ねたデザインは、ブシュロンの辿ってきた歴史

に対するオマージュです。

ダブルゴドロン

1860年代からブシュロンの作品に登場した建築的なコード。建築物の装飾から着想を得た、立体的でリズミカルな二つのラインが一体となるこの特徴的なモチーフは、愛の絆を象徴します。

クル ド パリ

パリの石畳を表現し、メゾンの本店を構えるヴァンドーム広場を思わせるファセットがリングを輝かせます。1911年からブシュロンの作品に登場し、メゾンにとって歴史的な場所へのオマージュを捧げています。フレデリック・ブシュロンは、1893年にハイジュエラーとして初めてヴァンドーム広場にブティックを構えました。以来、ヴァンドーム広場26番地はメゾンにとって象徴的なアドレスとなっています。

ダイヤモンド ライン

1892年から続くジュエリーのクラシックなコード。卓越したサヴォワール フェールを示すこのラインは、選び抜かれたダイヤモンドを鏡面仕上げのセッティングで巧みにあしらい、永遠を象徴するコードです。

グログラン

キャトルのリングを冠する最後のコード。グログランとは、シルクのリボンに用いられる生地で、1860年代からアーカイブ作品に存在します。その起源は、フレデリック・ブシュロンの父が営んでいた織物商のルーツに遡ります。しなやかで軽やかなジュエリーを生み出したフレデリックのクチュールのヘリテージを讃えます。

■メゾンに受け継がれるサヴォワール フェール

伝統的な職人たちの技術と最先端テクノロジーの融合により、キャトルの唯一無二の美しさは生み出されます。キャトルを構成する4つのリングを個別に丁寧に仕上げ、精緻に組み合わせることで完成するアイコニックなクリエイションです。

合金の調合から最終的な組み立てに至るまで、すべての工程は極限までの精度で精密に行われます。わずかな誤差も許されない緊張感の中、最後に響く「カチッ」という音が、作品の完璧な仕上がりを告げます。4つのリングは専用のマシンによるプレス作業によって一体となり、メゾンのサヴォワール フェールが光る美を完成させます。

「キャトル」の制作工程においては、伝統的なジュエリー制作技術に加え、テクノロジーが重要な役割を果たしています。リングの外側と内側の形状を精密に削り出す旋盤加工では、数値制御による機械が人の手では不可能なわずかな誤差も許さない精度の高さを実現します。こうして、サヴォワール フェールとテクノロジーが融合し、唯一無二の「キャトル」が誕生するのです。

#Boucheron #Quatre #QuatreXS

ブシュロン オフィシャルサイト https://www.boucheron.com

【オフィシャルサイト内 キャトル コレクションページ】

https://www.boucheron.com/ja_jp/jewelry/jewelry-collection/quatre.html

ブシュロン クライアントサービス TEL 0120-230-441

〈ブシュロンについて〉

1858年にフレデリック・ブシュロンが創業し、一族によって4世代にわたり自由な精神とスタイルが継承されてきたブシュロン。パリ・ヴァンドーム広場にブティックを開いた最初のハイジュエラーとして、ブシュロンは一流のハイジュエリーと高級時計を象徴するメゾンとしての地位を確立してきました。自由で大胆な精神を持つブシュロンの唯一無二のスタイルは、世代を超えて受け継がれ、

160年以上の歴史を誇ります。現在、ブシュロンは世界各国で90以上のブティックを展開し、国際的なラグジュアリーグループであるケリングに属しています 。