バレンタインデー企画！auでんきアプリ起動でガチャチケットプレゼント

auエネルギー＆ライフ株式会社

auエネルギー&ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下 auエネルギー&ライフ）は、auでんきアプリをご利用のお客さまを対象に、最大1,000 Pontaポイントが当たる“バレンタインデー限定ガチャ”を実施します。期間中にアプリを起動するだけでガチャチケットを1枚受け取ることができ、どなたでも1回ガチャをお楽しみいただけます。

ガチャチケットの配布期間は、2026年2月8日（日）から2月14日（土）までのバレンタインデーシーズンに合わせた7日間限定で、日頃のご利用に感謝を込めてお届けする特別企画です。

■バレンタインデーガチャチケット配布の概要

■背景

auでんきアプリは、電気使用量の見える化や料金予測、節電アドバイスなど、毎日の暮らしに役立つ機能をまとめて確認できるサービスです。電気の使い方を手軽に把握できるだけでなく、日々の生活に寄り添う情報をお届けすることで、より快適なエネルギー利用をサポートしています。

こうしたアプリをもっと身近に感じていただきたいという思いから、2025年より季節イベントに合わせたガチャ企画を展開してきました。これまでに実施したクリスマスや新春のキャンペーンでは多くのお客さまにご参加いただき、アプリを開く楽しさを感じていただくきっかけとなりました。

今回のバレンタインデー企画も、その流れを受けてお届けするもので、これまでの反響を踏まえつつ、アプリを開くひとときが少し楽しくなるように企画しています。



■担当者コメント

「auでんき」をご利用いただいているお客さまに、アプリを開くたびに小さなワクワクを感じていただきたい。そんな思いから、私たちは季節ごとに楽しめるガチャ企画を続けています。

バレンタインデーは日頃の “ありがとう” の気持ちを伝える季節。今回のガチャが、皆さまの日常にささやかな楽しさや温かさを添えるきっかけになれば嬉しく思います。これからもアプリを通じて、毎日の暮らしにそっと寄り添い、お客さまの日常に小さな楽しみをお届けできるような取り組みを続けてまいります。

auでんきアプリ(https://www.au.com/energy/denki/merit/denkiapp/)をまだダウンロードしていない方は、ぜひこの機会にダウンロードしてガチャチケットをお受け取りください。

■展望

auエネルギー&ライフは、企業メッセージ「Energize Your Life」のもと、お客さまの暮らしに寄り添うエネルギーサービスの提供に取り組んでいます。電気を安心してお使いいただける環境づくりに加え、より便利で分かりやすいサービスをお届けできるよう、日々改善を進めています。

今後も、お客さまの声を大切にしながら、アプリを含むさまざまな接点で価値を感じていただける体験を広げ、より快適な毎日を支える存在を目指してまいります。