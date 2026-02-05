EC自動出荷システムLOGILESS、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」にて「EC一元管理システム」「倉庫管理システム」の2カテゴリで総合 1位に選出

株式会社ロジレス

株式会社ロジレス（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：田中稔之 ）が提供する「LOGILESS」 は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の「EC一元管理システム」「倉庫管理システム」の2カテゴリにてどちらも総合1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

今回「LOGILESS」が受賞した総合1位は、「EC一元管理システム」と「倉庫管理システム」のカテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が1番目に多かったサービスとして、選出されたものです。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

公式サイト：https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

「EC一元管理システム」ランキング :https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-ec-centralized-management-system/?via=yrt-yearlyRanking-ranking「倉庫管理システム（WMS）」ランキング :https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-warehouse_logistics/?via=yrt-yearlyRanking-ranking株式会社ロジレス

当社は、「ECロジスティクスを変革し、日本の未来をスケールする」というミッションのもと、ECロジスティクスのベストプラクティスを創造し、日本全体の荷物の流れを効率化するような変革を生み出すべく日々チャレンジをし続けています。

今後も、ネットショップの業務効率化や物流の最適化を進めていきます。



■本社所在地：東京都品川区西五反田3-11-6サンウェスト山手ビル3階

■代表取締役CEO：田中稔之（戸籍名：大森稔之）

■設立： 2017年2月

■資本金：100百万円

■HP：https://corp.logiless.com/company/