キャディバッグ 『軽量ベーシックモデル/CBG422』2025年国内キャディバッグ商品（アイテム）別年間販売数量No1※1獲得

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、2024年3月に発売した『軽量ベーシックモデル（CBG422）

※2』が、2025年の1年間において国内キャディバッグ商品（アイテム）別年間販売数量No1※1を獲得しました。

当商品は、使いやすさにもこだわった2.9kgの軽量設計と、落ち着いた配色から明るめの配色まで取り揃えた豊富なカラーバリエーション（全12色）が多くのゴルファーにご好評いただいております。

当社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けてまいります。

※1 2025年国内キャディバッグ商品（アイテム）別年間販売数量ベース

出典：株式会社矢野経済研究所小売店実売動向調査「YPSゴルフデータ」2026年1月現在

※2 商品の詳細はこちらをご覧ください https://jp.golf.bridgestone/shop/g/gCBG422NW