FUNDROP 28号ファンドの運用期間が終了、償還および当初想定利回り5%の分配を完了
FUNDROP 28号ファンド
FUNDROP 28号ファンドは、利回り（年利）5％、賃料保証付きにて運用
本ファンドは、神奈川県横浜市に所在する、レジデンスアパートの土地及び建物（以下「本物件」といいます。）の運用を行いました。
本ファンドは予めマスターリース契約（一棟借り上げ契約）を締結し、その賃料収入を分配金の資源とする「インカム重視」のファンドとして運用を行いました。
本ファンドは、当初の予定通り2025年2月5日～2026年2月4日までの12ヶ月間の運用を完了しています。物件、ファンドの詳細は以下の通りです。
28号ファンド対象物件
物件概要
所在地：神奈川県横浜市
権利：所有権
面積：224.47平方メートル （登記記録）
建物構造：木造ストレート葺 2階建
築年数：1987年6月新築
床面積：173.90平方メートル （登記記録）
戸数：10戸
間取：1K ロフト付（2階）
ファンドの詳細は、こちら(https://fundrop.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=33)からご確認ください。
28号ファンド概要
ファンド概要
対象物件：レジデンスアパート
出資総額：33,750,000円
優先出資金額：29,700,000円（88％）
劣後出資金額：4,050,000円（12％）
成立金額：20,000,000円
想定利回り：5％
募集期間：2025年1月8日 12:00開始
2025年1月27日 23:59終了
運用期間：2025年2月5日開始
2026年2月4日終了（12ヶ月）
募集方式：先着式
出資単位：1口あたり 10,000円
一人当たり最低投資口数：1口
一人当たり投資可能上限口数：1000口
分配日：2026年2月5日
不動産クラウドファンディング「FUNDROP」
不動産クラウドファンディング「FUNDROP」
ONE DROP INVESTMENT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：井筒秀樹）が運営する不動産クラウドファンディングサービス「FUNDROP」は、投資家からお預かりした資金と当社の出資をもとに当社が現物不動産を運用し、得られた利益の一部を投資家に分配する、新しいスタイルの不動産投資「不動産クラウドファンディング」です。
