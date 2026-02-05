【居酒屋 とととりとん】午年の運試し！馬刺しがその場で当たるガラポン抽選キャンペーンを実施！

株式会社ファイブグループ

「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）が展開する居酒屋ブランド「とととりとん」は、2026年2月9日（月）から2月28日（土）までの期間、全6店舗にて、ブランド公式ページをご提示いただいたお客様全員に店頭でガラポンができる抽選キャンペーンを開催します。

「とととりとん」とは

『とととりとん』は名前の通り「魚（とと）、鶏（とり）、豚（とん）」をメインに、新鮮な生刺しと季節ごとの手仕込み料理をリーズナブルな日常価格で楽しんでいただける居酒屋です。

都心からのお仕事帰りにふらっと普段づかいしていただけるよう、ゆったりとしたカウンター席を多く設け、もちろんちょっとした仲間との宴会にテーブルやお座敷席もご用意。

キッチンはライブ感を大事にしたオープンスタイルで、炭火での調理の様子やネタケースではその日ならではの食材もご確認いただけます。

「とととりとん」で午年の"運試し"ガラポン抽選

とととりとんでは、鮮度の良い肉刺しや素材を活かした料理を提供しています。

2026年（午年）の2月はとととりとんの”素材の美味しさ”をより多くの人に感じていただくため、店頭でガラポン抽選ができる運試し企画を開催します。

◆キャンペーン概要

キャンペーンページをご提示いただいた方に、ガラポン抽選を1回チャレンジしていただけます！ハズレなし！ガラポンで出た賞に応じて嬉しい1品がもらえます。

- 金賞：馬刺し盛り合わせ、鮮魚のお刺身盛り合わせなどの商品から1品- 銀賞：選べるおつまみメニューまたはフェアメニュー商品から1品- 通常賞：選べるおつまみメニューから1品- 残念賞：枝豆プレゼント

どんな商品が選べるか、詳しくはご来店時にスタッフまでお問い合わせください。

※ガラポンのみのご利用はご遠慮ください。

◆開催期間：2026年2月9日(月)～2月28日(土)

※期間中、何度でもご参加いただけます（1来店につき1組、1回まで）

◆キャンペーン参加方法

ご来店時に、公式ホームページ内キャンペーンページをスマートフォンで表示し、スタッフにご提示いただくだけ！

《とととりとん：公式ホームページ》

https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton

《キャンペーンページ》

https://toriton.five-group.co.jp/content/tototoriton_campaign2602

ご利用条件・注意事項- 本キャンペーンは「とととりとん公式ホームページの本画面提示」が条件です- ランチタイムは対象外です- 他の特典・サービスとの併用はできません- 内容は予告なく変更・終了する場合がありますキャンペーン対象の「とりとん」店舗一覧

渋谷っ子居酒屋とととりとん

住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-7-3三喜ビル3F

電話 : 03-5489-5882

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shibuya

渋谷っ子居酒屋とととりとん渋谷3号店

住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-9-2渋谷専門店会ビル2階

電話 : 03-3464-3735

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shibuya3

新宿っ子居酒屋とととりとん

住所 : 東京都新宿区西新宿1-15-5升屋ビル2F

電話 : 03-3345-2321

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shinjuku

新宿っ子居酒屋とととりとん はなれ

住所 : 東京都新宿区西新宿7丁目21-1ロイヤルビルB1階

電話 : 03-3367-7100

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/shinjuku-hanare

町田っ子居酒屋とととりとん

住所 : 東京都町田市原町田6-11-8八百茂ビル3F

電話 : 042-723-8800

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/machida

三茶っ子居酒屋とととりとん

住所 : 東京都世田谷区太子堂4-24-15ビル2階

電話 : 03-6804-0151

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/tototoriton/sangenjaya

